ООН: Цивільні в Україні потребують 435 мільйонів доларів “зимової допомоги”

За підрахунками агенції ООН, що координує гуманітарну допомогу, Україні необхідно виділити близько 435 мільйонів доларів для доставки зимової допомоги понад 1,7 мільйонам людей по всій країні до березня 2024 року.

Про це Офіс ООН з координації гуманітарних питань повідомив на своєму сайті у п'ятницю, 3-го листопада.

З початку року до прифронтових районів України прибули 96 гуманітарних конвоїв від ООН та партнерів. Цього тижня міжвідомчий гуманітарний конвой доставив життєво необхідні речі для 1600 людей, які залишаються у прифронтовому місті Оріхів Запорізької області.

Як інформує Офіс ООН з координації гуманітарних питань, серед допомоги – ліки, побутові речі, засоби гігієни, ковдри, матраци, сонячні лампи та спальні мішки.

“Щоденні напади на енергетичні об’єкти, школи, лікарні та інші громадські місця не залишили нічого, крім спустошення для мільйонів мирних жителів поблизу лінії фронту та в інших частинах країни”, – йдеться у повідомленні Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Як повідомляв Голос Америки, допомогу Києву надали і західні партнери – країни ЄС, які з початку широкомасштабної агресії вони виділили 82 мільярди доларів та США – 73 мільярди, заявила посолка США в Україні Бріджіт Брінк.