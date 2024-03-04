Доходи від російських активів в Європі можуть піти на виробництво дронів в Україні - високопосадовець ЄС

У ЄС вважають, що доходи, які накопичуються на російські активи заморожені в Європі, можна використати, серед іншого, для фінансування закупівель зброї для України. Про це 4 березня заявив Чарльз Фріс, заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій з питань миру, безпеки та оборони.

“Інша можливість полягає в тому, щоб використати прибутки від заморожених російських активів. Чому б нам не використовувати їх для фінансування того, що ми робимо в Україні? Можливо, ми могли б використати ці надприбутки для цивільної відбудови України. І крім тих 50 мільярдів, які були ухвалені минулого місяця, ми можемо також використати надприбутки на придбання нової техніки та боєприпасів для України. Я вважаю, що це було б дуже хорошим рішенням, і у нас є хороший механізм для цього, це Європейський механізм миру”, - розповів Чарльз Фріс під час дискусії в Центрі зі стратегічних міжнародних досліджень у США.

Крім того, за його словами, європейці розглядають варіант інвестування цих коштів у виробництво дронів в Україні.

“Також ми можемо використати надприбутки на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, тому що український ОПК готовий виробляти більше. Вони, наприклад, дуже ефективні для виробництва дронів. Отже, чим більше ми зможемо надати їм прямої підтримки, тим краще це буде для їхнього власного захисту”, - додав європейський високопосадовець.

За словами Фріса, у найближчі місяці у ЄС будуть обговорювати можливості послаблення політики Європейського інвестиційного банку, щоб збільшити можливості із застосування цих доходів.

Раніше, як повідомляв Голос Америки, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилась за те, щоб ЄС використав доходи від заморожених російських активів для того, щоб придбати військову допомогу для України.

"Час почати обговорення про використання доходів із заморожених російських активів, щоб спільно придбати військове устаткування для України", - заявила фон дер Ляєн, звертаючись до європарламентарів.

Вона також закликала Європу усвідомити "нагальну необхідність відбудувати, поповнити запаси та модернізувати збройні сили країн-членів".