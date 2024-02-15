В Держдепі переконані - Європа допомагає Україні не через США, а тому, що це відповідає їхнім національним безпековим інтересам

Європейські партнери активізувалися та зробили внесок у захист України не через те, що Сполучені Штати зробили внесок, а тому це відповідає їхнім національним безпековим інтересам. Таке переконання висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер, відповідаючи на питання щодо того, з якими позиціями держсекретар Ентоні Блінкен буде вести перемовини з партнерами щодо допомоги Україні під час Мюнхенської безпекової конференції, яка розпочинає роботу 16 лютого.

"Вони зробили власні висновки, що це правильно як по суті, так і в інтересах їхніх конкретних країн. Тому питання не стоїть так, що Сполученим Штатам потрібно вести переговори з цими країнами, хоча ми, звичайно, завжди заохочуємо країни робити більше, якщо вони можуть зробити більше", - пояснив Міллер.

Він також нагадав, що Держдеп дуже хоче, щоб Конгрес діяв якнайшвидше щодо ухвалення документа по допомозі Україні, Ізраїлю та Тайваню, і процитував вчорашній виступ президента США Джо Байдена про те, що це не лише в інтересах України, це в інтересах європейських країн та США. "Багато грошей залишаються тут та допомагають розвивати виробництво в США. Тож ми продовжимо наполягати на ухваленні законопроєкту про допомогу. Бо, як сказав президент, світ спостерігає", - додав речник.

За його словами, тема американської допомоги Україні буде звучати й на Мюнхенській безпековій конференції. "Ми почуємо безпосередньо від іноземних лідерів, що вони спостерігають за тим, що робить Конгрес. Ми знаємо, і що український народ слідкує. І, як сказав президент, історія теж", - заявив він.

Як повідомляв "Голос Америки" спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не має найближчих планів провести голосування щодо за пакет міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, який затвердив Сенат США.