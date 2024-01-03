Держдеп: США не причетні до вибухів в Ірані

Державний департамент США заявив, що Сполучені Штати не причетні до серії вибухів в Ірані та не мають підстав вважати причетним до нападу Ізраїль. Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу в середу 3 січня.

Понад 100 людей загинуло, більше, ніж 170 осіб отримали поранення внаслідок вибухів під час цьогорічної церемонії вшанування пам'яті генерала Сулеймані, вбитого американським безпілотником у 2020 році. Відповідальності за вибухи ніхто не взяв.

Сполучені Штати не були причетні до цього жодним чином

“Ми висловлюємо співчуття жертвам та родинам тих, хто загинув у цих жахливих вибухах. Я хочу відреагувати на поширення деяких безпідставних тверджень. По-перше, Сполучені Штати не були причетні до цього жодним чином. […] По-друге, у нас немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього”, – заявив речник Державного департаменту США.

“Зарано говорити про те, хто вчинив напад”, – додав Метью Міллер. Він наголосив, що твердження про можливу причетність США до вибухів абсурдні.

За словами речника Державного департаменту, США як і раніше надзвичайно стурбовані ризиком поширення конфлікту в регіоні як всередині Ізраїлю – на півночі чи на Західному березі річки Йордан, так і за межами Ізраїлю, в інших країнах регіону. Як наголошує Міллер, рівень цієї стурбованості сьогодні не вищий, ніж раніше.

Раніше 3 січня Росія та Туреччина засудили напад в Ірані, Генеральний секретар ООН закликав притягнути винних до відповідальності.

Вибухи в Ірані, припускають оглядачі CNN, загрожують загостренню напруги в регіоні, яка зросла з початку війни Ізраїлю та ХАМАС у Газі. Раніше Ізраїль звинуватив Іран у фінансуванні та озброєнні ХАМАСу.

Торік підтримувана Іраном воєнізована група хуситів у Ємені почала атакувати кораблі у Червоному морі. Американські сили, дислоковані у регіоні, потопили три з чотирьох човнів хуситів, які атакували торговельний корабель та гелікоптери ВМС США 31 грудня, інформував Голос Америки.

Адміністрація президента США Джо Байдена та інші західні офіційні особи намагаються стримати сторони на Близькому Сході, щоб запобігти переростанню війни в Газі у більший регіональний конфлікт, до якого можуть долучитись Іран та його союзники, наголошує видання The Wall Street Journal.

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