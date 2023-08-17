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Держдеп: Перемога буде, коли Росія повністю вийде з України
США підтримують зусилля на досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні. Перемогою в Україні буде повне виведення російських сил з України. Про це на брифінгу в четвер заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.
“Українці відзначають 32 річницю Декларації про незалежність від Радянського Союзу. Це також другий День незалежності України з початку повномасштабної незаконної та неспровокованої агресії Росії. Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України”, – заявив Пател.
Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з УкраїниВедант Пател
За словами заступника речника Державного департаменту, США підтримують зусилля на досягнення “справедливого та довготривалого миру в Україні, яка має залишатись незалежною, суверенною, демократичною та квітучою країною”. Ведант Пател ще раз наголосив, що США і союзники продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та “бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час”.
Під час брифінгу Держдепу 16 серпня Сполучені Штати засудили атаки Росії на українську зернову інфраструктуру, які зараз тривають, та закликали Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи. Відповідаючи на запитання про те, що російські сили двічі атакували Одеську область ударними дронами Shahed в ніч проти 16 серпня, Пател назвав ці дії “ескалацією”.
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Корабель, який вийшов з українського порту, прибув до Туреччини, попри блокаду Росії
Цивільне вантажне судно Joseph Schulte, що прямувало з України, досягло турецьких вод у четвер, попри російські заяви про готовність блокувати українські чорноморські порти. Напередодні, 13 серпня, інше вантажне судно, турецьке Sukru Okan, зазнало нападу російських військових, повідомляє AFP.
Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор.Володимир Зеленський, президент України
Судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшло з Одеського порту в середу. А у четвер, 17 серпня, сайти стеження за морським рухом показали, що воно увійшло у води Туреччини після того, як рухалося західним маршрутом, уникаючи міжнародних вод і проходячи водами, які контролюють члени НАТО Румунія та Болгарія, зазначає AFP. Це перше судно, яке прямо кинуло виклик черговій спробі Росії обмежити доступ України до Чорного моря.
Також 17 серпня турецька влада висловила попередження Росії після інциденту з Sukru Okan у міжнародних водах Чорного моря, про що йдеться на сторінці президентського офісу Туреччини у мережі Х, повідомляє Reuters.
"Після інциденту з кораблем колеги з Росії попереджені належним чином щодо уникнення подібних спроб, які призведуть до ескалації напруженості в Чорному морі", - повідомили в офісі президента Туреччини.
Напередодні Росія заявила, що її патрульний корабель "Василь Биков" вистрілив з автоматичної зброї по судну Sukru Okan під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїл, після того, як капітан корабля не відповів на запит зупинитися для огляду.
Президент України Володимир Зеленський заявив через мережу Х (раніше Twitter), що судно Joseph Schulte цього разу використовувало "новий український гуманітарний коридор", про створення якого напередодні повідомив Київ.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на сайті міністерства заявив, що новий морський шлях "буде використовуватися для евакуації суден, що перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення" в лютому минулого року.
Минулого місяця Росія односторонньо вийшла з зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя та інше продовольство Чорним морем.
Після цього росіяни посилили ракетні атаки на українську портову інфраструктуру на Чорному морі та Дунаї.
Як повідомляє AFP з посиланням на The Wall Street Journal, офіційні особи США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення трафіку вздовж Дунайського маршруту, який став одним з альтернативних шляхів транспортування українського зерна.
"Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення", – Ведант Пател. Відео
"Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України", – Ведант Пател, заступник речника Держдепартаменту США
Міністр енергетики Герман Галущенко: Україна не домовлятиметься з РФ про продовження транзиту газу. Інтерв'ю. Відео
Попри нещадні обстріли з боку Росії, Україна не припиняє підготовку енергетичних систем до зими. А експерти попереджають — готуватися треба, бо опалювальний сезон, може бути гіршим ніж торік.
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