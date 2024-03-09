У США вперше відзначають День заручників і неправомірно затриманих у пам’ять про американців, яких утримують за кордоном

У суботу Сполучені Штати відзначають свій перший День заручників і неправомірно затриманих у пам’ять про американців, яких утримують за кордоном, пише Англомовна служба Голосу Америки.

Цей день, вперше був визначений минулого року двопартійним законодавством Палати представників і Сенату, і відзначає річницю викрадення Роберта Левінсона, колишнього агента ФБР, якого вважали найдовше утримуваним американським заручником в історії.

За даними Фонду Фолі, наразі 56 американців перебувають у заручниках або незаконно затримані. Некомерційна організація була створена в пам'ять про американського журналіста Джеймса Фолі, якого було викрадено, а потім убито екстремістами в Сирії.

Кампанія "Поверніть наші родини додому" Фонду Фолі та Центру Річардсона за глобальне залучення, а також та члени родини Левінсонів виступали за те, щоб Конгрес ухвалив закон, щоб привернути увагу до проблеми.

«Встановлення цього щорічного дня є важливою символічною віхою, яка не тільки визнає важливість проблеми, але й сприятиме більшій обізнаності та розумінню громадськістю цієї тривалої національної кризи», — сказав Голосу Америки Бенджамін Ґрей з Фонду Фолі.

Сенатор Крістофер Кунс, демократ від штату Делавер, і сенатор Марко Рубіо, республіканець від Флориди, представили закон через кілька днів після звільнення американської баскетболістки Брітані Ґрайнер в березні 2023 року.

Серед утримуваних за кордоном американців двоє американських журналістів.

Репортер Wall Street Journal Еван Гершковіч майже рік перебуває у в'язниці в Росії. Москва звинувачує його в шпигунстві, що репортер і його газета заперечують.

Американо-російська журналістка Алсу Курмашева перебуває під вартою з жовтня. Курмашева, редакторка Татаро-Башкирської служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, заперечує висунуті проти неї звинувачення, зокрема те, що вона не зареєструвалася як іноземний агент.

«Ми продовжуємо виступати за звільнення обох журналістів із полону в Росії», — йдеться у заяві Фундації Фолі для Голосу Америки. Ми вважаємо, що обидва несправедливо стали мішенню російського уряду для впливу на Сполучені Штати. У випадку з Алсу ми закликаємо уряд США оголосити її незаконно затриманою».

Суд у російському місті Казань продовжив на два місяці до 5 квітня термін утримання під вартою Алсу Курмашевої, яка перебуває під вартою в Росії з 18 жовтня.

Комітет із захисту журналістів (CPJ) та "Репортери без кордонів" вимагають негайного звільнення Курмашевої. Також вимогу звільнити журналістку висловили у правозахисній організації PEN America та в Управлінні ООН з прав людини.

Президент Джо Байден згадав справу Гершковича під час своєї промови про стан країни в четвер, сказавши, що США «працюватимуть цілодобово», щоб повернути його додому.

Кампанія "Поверніть наші родини додому" висловила розчарування адміністрацією та організувала сидячу демонстрацію в Білому домі в п’ятницю, щоб висвітлити те, що вони назвали «відсутністю істотної підтримки та дій» з боку Байдена.

Як писав Голос Америки, Державний департамент заявляє, що те, що Алсу Курмашевій не надали статусу "неправомірно ув'язненої", не означає, що зусилля щодо її звільнення не докладаються.

“Те, що ми досі не прийняли офіційного рішення про «неправомірне ув'язнення», це нічого не свідчить про роботу, яку ми насправді виконуємо чи про [наші наміри на] майбутнє”, – сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу у Державному департаменті 18-го січня.