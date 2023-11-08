Комітет Конгресу схвалив законопроєкт про передачу Україні заморожених активів РФ і резолюцію із засудження викрадення українських дітей

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу схвалив законопроєкт про передачу Україні заморожених російських активів і резолюцію із засудження викрадення українських дітей.

Законопроєкт про передачу Україні заморожених активів РФ дозволяє "уповноважити державного секретаря США надати додаткову

допомогу Україні з використанням активів, конфіскованих у

Центрального банку Російської Федерації та інших суверенних активів Російської Федерації".

Як повідомляв Голос Америки, конгресмен-республіканець Майкл Маккол, голова комітету з міжнародних відносин, під час засідання заявив: "Нам потрібен план якомога швидшої перемоги, і цей план має гарантувати, що США не будуть нести цей тягар самотужки. Саме тому я вніс на розгляд законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців".

Конгресмен-демократ Грегорі Мікс, співголова Комітету з міжнародних відносин, додав: "З розвитком війни має розвиватися і наша економічна стратегія. Це включає і підтримку України, яка дозволить їй стати повноцінним економічним гравцем у Європі. І це потрібно робити під час війни, а не лише після перемоги України".

Резолюція із засудженням примусової депортації стверджує, що "викрадення та насильницька передача дітей та сприяння незаконному усиновленню суперечать зобов'язанням Росії за Конвенцією про геноцид і становить геноцид".

Там також підкреслено, що "Російська Федерація намагається знищити покоління українських дітей, тим самим калічачи здатність України виховати наступне покоління українських громадян і лідерів і відбудувати свою країну після неспровокованої війни Росії з метою знищення унікальної мови, культури, історії України й ідентичності".

Кореспондентка Української служби Голосу Америки Катерина Лісунова, яка стежила за схваленням проєктів у Конгресі, повідомила: "Обидва документи мають дзеркальну версію в Сенаті. Далі, після схвалення у комітеті їх мають винести на голосування безпосередньо в Палаті представників".