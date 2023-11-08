Єврокомісія рекомендує почати переговори з Україною і Молдовою про вступ в ЄС

Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, оприлюднила офіційну рекомендацію розпочати з Україною процес переговорів про українське членство в ЄС.

Найкращий спосіб дати Україні стабільність і добробут на середню й далеку перспективу, звичайно ж, це членство в Європейському Союзі.

Згідно з рекомендацією Україна ще має виконати низку передумов, які стосуються зокрема посилення боротьби з корупцією, схвалення закону щодо лобіювання, який відповідав би стандартам ЄС, а також посилення заходів для захисту національних меншин.

Єврокомісія також рекомендувала почати переговори про членство в ЄС Молдови і Боснії Герцеговини та пропонує надати Грузії статус кандидата на вступ за умови виконання низки вимог.

Рекомендації Єврокомісії має розглянути зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС і подати рішення на затвердження саміту керівники держав та урядів ЄС ймовірно 14-15 грудня.

Переговорний процес щодо набуття членства може тривати кілька років, але українські урядовці неодноразово наполягали, що російська війна проти України вимагає пришвидшення і казали про готовність проробити роботу за два роки.

З вуст представників Брюсселя нещодавно пролунали заклики, щоб ЄС був готовий до розширення до 2030 року.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала нещодавно, що позитивна відповідь ЄС на прагнення українців долучитися до Європейського Союзу стала б одним з найдієвіших способів допомоги Україні.

«Найкращий спосіб дати Україні стабільність і добробут на середню й далеку перспективу, звичайно ж, це членство в Європейському Союзі», - сказала вона в Брюсселі 6 листопада.

На думку Урсули фон дер Ляєн долучення України та інших європейських країн до ЄС відповідає «геостратегічним інтересам Європи».

«Уявіть собі понад 500 мільйонів людей, які живуть у вільному, демократичному, квітучому Союзі. Історія знову кличе нас… саме нашому поколінню випало відповісти на цей поклик», - закликала вона європейських посадовців та політиків.