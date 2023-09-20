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"Люди слухають погрози Путіна щодо ескалації", - Клеверлі про те, чому США та Німеччина досі не надали Україні далекобійні ракети
Саме страх більшої ескалації стримують партнерів від надання Україні далекобійних ракет. Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
"Я вважаю, що люди слухають погрози Володимира Путіна про ескалацію. Але я постійно кажу, що люди, які стурбовані страхом ескалації, повинні усвідомити, що саме Володимир Путін відповідальний за ескалацію, бо він ініціював повномасштабне вторгнення в лютому минулого року. Саме він атакує цивільну інфраструктуру України, об’єкти експорту зерна та комерційних операцій в Україні. Отже, Росія несе відповідальність за ескалацію, і ми даємо відповідь на поведінку Росії, її насилля в Україні", - повідомив він.
На початку цього року Велика Британія вирішила, що ми поставимо бойові танки та деякі з тих ракет великої дальності, які українські Збройні сили вже використовують дуже і дуже ефективно
Клеверлі також зазначив, що Велика Британія першою поставила Україні протитанкові ракетні комплекси. "І на початку цього року Велика Британія вирішила, що ми поставимо бойові танки та деякі з тих ракет великої дальності, які українські Збройні сили використовують дуже і дуже ефективно", - додав він.
Як повідомляв "Голос Америки", Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, а уряди Німеччини та Сполучених Штатів активно обговорюють питання передачі Україні тактичних балістичних ракет ATACMS та крилатих ракет TAURUS. Про це на спільній пресконференції у Вашингтоні заявили Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.
Повне інтерв'ю з Джеймсом Клеверлі читайте тут.
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"Росія використовувала своє право вето за останній місяць частіше, ніж Велика Британія за 30 років", - очільник британського МЗС
Велика Британія підтримує розширення складу постійних членів Ради Безпеки ООН. Про це в інтерв’ю Голосу Америки повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
"І я, і Велика Британія вже тривалий час закликали до розширення Ради Безпеки. Я думаю, що Індія, Японія, Бразилія, наприклад, і сильний голос з Африки мають бути постійними членами Ради Безпеки. Думаю, є розуміння того, наскільки це важливо. Ми продовжуватимемо працювати зі Сполученими Штатами та іншими країнами, щоб переконатися, що ООН є ефективною та займається правильними речами", - заявив він.
Світ має побачити, що Росія використовує або фактично зловживає своєю позицією в ООН, щоб запобігти підтримці України
Також, за його словами, розчаровує те, що Росія використовувала своє право вето за останній місяць частіше, ніж Велика Британія за 30 років. Він визнав, що наразі немає механізму, щоб виключити Росію з Ради Безпеки, або Організації Об’єднаних Націй. "Але світ має побачити, що Росія використовує або фактично зловживає своєю позицією в ООН, щоб запобігти підтримці України", - додав він.
Водночас попри звинувачення, які зараз лунають на адресу ООН, Клеверлі переконаний, що ООН відіграє важливу роль у системі світової безпеки, у тому числі й в контексті війни в Україні.
Повне інтерв'ю з Джеймсом Клеверлі читайте тут.
Нагірний Карабах. Азербайджан заявив про домовленість щодо припинення вогню
Міноборони Азербайджану заявив про домовленість щодо припинення вогню у Нагірному Карабаху.
Повідомлялося, що досягнуто домовленості про призупинення «локальних антитерористичних заходів» 20 вересня 2023 року о 13:00.
Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, офіційний Єреван ознайомився із пропозицією щодо припинення вогню. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян зазначив, що Вірменія жодним чином не брала участі у розробці тексту угоди та не була стороною обговорень.
Він зауважив, що в тексті згадуються збройні сили Вірменії і виведення частин збройних сил Вірменії з Нагірного Карабаху, але, за його словами, з серпня 2021 року Вірменія там не тримає своїх військових.
19 вересня азербайджанська армія оголосила про «антитерористичну операцію» в Карабаху з метою відновлення конституційного ладу. Баку повідомив про удари по обʼєктах вірменської армії та вірменських збройних підрозділів у Карабаху. Єреван присутність своїх військових у регіоні заперечує.
Перед оголошенням операції Баку звинуватив фактичну владу Карабаху в організації терактів. За даними азербайджанської сторони, 19 вересня на міни наїхали два автомобілі. Загинули девʼятеро людей, серед яких були семеро співробітників МВС Азербайджану.
Вірменська служба Радіо Свобода повідомила, що за добу у Нагірному Карабаху загинули щонайменше 25 людей. Баку повідомив про загибель одного жителя контрольованого Азербайджаном міста Шуша.
Територія Нагірного Карабаху за міжнародним правом є частиною Азербайджану. Населення регіону переважно становлять етнічні вірмени. З початку 1990-х Баку не контролював усю колишню Нагірно-Карабаську автономну область, а також прилеглі райони, які до загострення міжетнічного конфлікту населяли переважно азербайджанці.
За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. Баку повернув собі під контроль частину територій Нагірного Карабаху та прилеглі райони Азербайджану.
- Голос Америки
Зеленський прокоментував хід контрнаступу та ідеї Трампа щодо України в інтерв'ю CNN
Україна не готова на будь-які територіальні компроміси у переговорах із Росією, але закликає експрезидента США Дональда Трампа поділитись своїм баченням мирного врегулювання російської війни.
Про це в інтерв'ю CNN розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на прохання прокоментувати заяви Трампа, що він "дуже добре розуміється" із президентом РФ Путіним і із Зеленським.
Тоді Трамп також сказав, що має ідеї досягнення "справедливого" миру в Україні, однак не повідомив деталей. "Я б завів його в кімнату. Я б зібрав там Зеленського. Я звів би їх разом. І я б домовився", - сказав Трамп в інтерв'ю NBC. Видання нагадує, що після початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Трамп, який зараз має найвищі рейтинги серед республіканських кандидатів на президентських виборах 2024, назвав Путіна "кмітливим", а його війну - "геніальною".
Якщо у нього є план, то чого боятись і для чого чекати?
"Кожна людина має право на свою думку, і він має право на те, що він говорить, але він не (перебуває) у війні, і мені здається, що ми не можемо порівнювати виклики всередині будь-якої держави, як і війну на території будь-якої держави", - сказав в інтерв'ю CNN Зеленський і пояснив, що коли починається війна, всі інші важливі у мирний час питання відходять на другий план: "Всі просто захищають дітей".
"Перш за все, я не розумію, в чому деталі його ідеї, тому що якщо у нього є план, то чого боятись і для чого чекати? Якщо до виборів ще майже рік у Сполучених Штатах, то якщо у нього дійсно є гарні ідеї, він може з нами поділитись, поділитись зі світом... Ми не знаємо, хто переможе на виборах, але він каже: "Я віддаю ідею, тому що я хочу, щоб збереглось максимум життів". Тому він публічно може поділитись ідеєю зараз, щоб не гаяти час, не втрачати людей", - підкреслив Зеленський.
Він додав, що привітає план Трампа, якщо він дійсно полягає в тому, щоб зупинити агресію Росії і вберегти життя, як забрати росіян з території України: "Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території та віддати Путіну, це не формула миру".
Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території та віддати Путіну, це не формула миру
Зеленський також додав, що вестись на ядерні погрози РФ та глави Кремля - небезпечно: "Він багато разів публічно казав, що він може застосувати ядерну зброю у Європі чи в іншому місці, там, де він вважатиме за потрібне, і це значить, що країни, включаючи ЄС і США, бояться, тому що люди бояться таких меседжів. То ми готові дати Путіну те, що він хоче? Якщо ми вестимемо переговори із Путіним (після таких погроз), він зможе висунути новий список своїх "вимог" будь-якій іншій країні".
Відповідаючи на запитання про те, чи можливий цього року великий прорив у контрнаступі ЗСУ, Зеленський відповів, що ніхто не може спрогнозувати цього, але він сподівається на це. Український президент також сказав, що він як і раніше зосереджується на проханнях до США про надання ракет великої дальності. Він пообіцяв, що Україна не спрямовуватиме їх на міжнародно визнану територію Росію, натомість це урівняє можливості Україні на полі бою. "Для нас буде втратою", якщо цю зброю не буде надано, сказав Зеленський, додавши, що це призведе до "більших втрат на полі бою та в інших місцях".
Люди бояться таких меседжів. То ми готові дати Путіну те, що він хоче?
Нагадаємо, радник з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Вашингтон планує оголосити про додаткову допомогу Україні, але Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що США не планують оголошувати ATACMS для України під час візиту Зеленського до Білого дому.
Відповідаючи на запитання щодо атак Києва по російських позиціях у незаконно анексованому Криму, Зеленський підкреслив, що це законні цілі, адже звідти сили РФ здійснюють обстріли по мирних жителях в Україні.
Зеленський також підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема американської системи Patriot, для захисту цивільних.
Напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" також відзначив особливу роль систем ППО. "Протиповітряна оборона й надалі залишатиметься найбільшою потребою України для захисту неба, мирного населення, а також невинних людей далеко за межами поля бою", — заявив він і закликав союзників надати Україні більше боєприпасів для протиповітряної оборони.
Право переможе силу, як світло перемагає темряву — заключна промова генерала Міллі на Рамштайн
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі закінчує свою каденцію в жовтні цього року.
На пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 19 вересня Міллі востаннє звітував як найвищий військовий офіцер США. Він займає цю посаду з 2019 року, а до цього очолював штабу Сухопутних сил США. Голос Америки підсумував тези його заключної промови щодо війни Росії проти України.
Кінцева мета залишається чіткою — підтримувати Україну, доки Путін не припинить необґрунтовану, незаконну та руйнівну війну.
“Мій термін повноважень закінчується, але місія цієї контактної групи продовжується, доки не відновиться суверенітет України. Успіх цієї групи залежить не від окремої людини, а від єдиної відданості та цінностей усіх наших колективних націй. Кінцева мета залишається чіткою — підтримувати Україну, доки Путін не припинить необґрунтовану, незаконну та руйнівну війну, яку він обрав розпочати,” — сказав 65 річний генерал.
Міллі висловив вдячність союзникам за підтримку України та наголосив на важливості дотримання світового порядку, який базується на правилах. Він нагадав, що жодна країна не повинна нападати на інші, окрім як для самооборони і назвав вторгнення Росії в Україну “неспровокованою загарбницькою війною проти країни, яка не становить військової загрози”.
“Сьогодні 572-й день цього воєнного злочину, — наголосив він, — це кричуще порушення міжнародних норм і наступ на ті принципи, які всі наші країни домовились підтримувати вісім десятиліть тому”.
За словами Міллі, Україна б протистояла Росії незважаючи ні на що, але навряд могла б робити це так успішно без допомоги Заходу. Водночас генерал наголосив, що це боротьба українського народу, який не просить інші країни воювати за них. Він зауважив, що українці потребують лише матеріальної допомоги та навчань, а союзники готові підтримувати Україну, щоб вона залишалася вільною, незалежною та суверенною. Зокрема, він звернув увагу на співпрацю з партнерами щодо обміну розвіданими.
“Українці вибирають мішені. Вони ухвалюють усі рішення, але це відбувається завдяки щоденній підтримці розвідки”, — зауважив генерал.
Він також виокремив військову допомогу, яку союзники продовжують постачати Україні — артилерію, транспортні засоби, бронетехніку, засоби протиповітряної оборони. І згадав про різноманітні навчання українських військових, які почалися ще минулої зими і продовжуються зараз.
Міллі згадав, як розвивалася міжнародна допомога Україні під час цієї війни — від джавелінів та стінгерів, які допомогли зупинити початковий російський наступ, систем ППО та артилерії, які захистили небо та завдали росіянам великих збитків до далекобійної зброї — GMLRS та HIMARS — яка дозволила українцям вдарити критичні нотки глибоко в російському тилу.
Серед ключових пріоритетів допомоги із наближенням зими, Міллі виділив системи протиповітряної оборони, артилерію та бронетанкову техніку.
Для тих, хто на полі бою, допомога ніколи не може прибути достатньо швидко.
Відповідаючи на питання журналіста, про те, що українська сторона нарікає на затримки із постачанням необхідної зброї, генерал Міллі зауважив, що для тих, хто на полі бою, допомога ніколи не може прибути достатньо швидко.
“Якщо у ваш будинок увірвались зловмисники, поліція ніколи не прибуде достатньо швидко”, — сказав Міллі.
Водночас генерал запевнив, що всі країни, включно зі Сполученими Штатами, рухаються якомога швидше, щоб вчасно надавати допомогу, про яку просить Україна. Він також зазначив, що швидкість поставок залежить від багатьох факторів і зброя не зʼявляється в Україні “магічним чином”. Міллі пояснив, що складання, транспортування, доставка до перехідних пунктів, перетин кордону, та доставка аж до прифронтових територій — це складний процес, але запевнив, що партнери продовжуватимуть підтримувати Україну військовими ресурсами стільки, скільки буде потрібно.
Кожен дюйм відвойованої території відбувається лише завдяки хоробрості, честі та неймовірній жертовності українського народу.
Коментуючи контрнаступ українських військових у своєму зверненні, Міллі нагадав, що наступ триває всього 90 днів та займає більше часу, ніж наступ у воєнних іграх, а у танках, які рухаються по замінованих полях і підриваються, сидять реальні люди. Кожен дюйм відвойованої території відбувається лише завдяки хоробрості, честі та неймовірній жертовності українського народу, наголосив генерал.
“Це різниця між війною на папері та справжньою війною,” — зауважив Міллі. “Легко зосередитися на цифрах, діаграмах, даних, стрілках на карті, але ми повинні пам’ятати, що війна – це перш за все люди.”
Він наголосив, що бачить очікувану тенденцію до сповільнення бойових дій з обох сторін. Водночас, зауважив генерал, Україна досягає стабільного прогресу на полі бою. Міллі пояснив, що хоча росіяни побудували серію захисних “поясів” вздовж лінії фронту — з замінованими полями, “драконами” та колючим дротом, українцям вдалося пробити вже кілька шарів цього захисту. Також він нагадав, що Україна вже звільнила понад 54% окупованих Росією територій, і продовжує утримувати стратегічну ініціативу.
“Для критиків, я б сказав, що залишилося ще багато днів сприятливої для бою погоди. В українців є багато бойової потужності і вони не мають наміру зупинятися. Вони йтимуть до досягнення кінцевої мети”, — сказав Міллі.
Він наголосив, що “кінцева мета” була задекларована президентом України Володимиром Зеленським і підтримана країнами-союзниками — вільна, незалежна, суверенна держава з недоторканою територією.
“Росія зробила одну зі своїх найбільших стратегічних помилок — вона вторглася у вільну та незалежну країну, яка не має наміру зупинятися, доки не стане вільною та незалежною знову”, — заявив Міллі.
Він також підкреслив, що на окупованих територіях України залишаються сотні тисяч російських військових. Незважаючи на постійні втрати, каже Міллі, Путіну вдається мобілізувати нових солдатів, а українцям доводиться важко боротися, щоб вигнати їх зі своєї землі.
Підсумовуючи, Міллі зазначив, що впевнений у тому, що партнери мають достатню звітність щодо використання зброї та підтримки, яку Сполучені Штати та інші країни надали Україні.
“Справжнім доказом [відповідального використання допомоги] є знищення російських військових,” — сказав він. “Якщо вам справді потрібна підзвітність — вона на полі бою.”
Він також запевнив, що партнери залишаються відданими Україні, і вона може розраховувати на таку ж обʼєднану підтримку союзників і в майбутньому.
“Країни світу об’єдналися, щоб підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет проти її неспровокованої агресії. І це зобов’язання стосується не лише сьогодення. Це також створює прецедент на майбутнє в інших частинах світу. Це чітке повідомлення будь-яким противникам про те, що верховенство права завжди перемагатиме верховенство сили, як світло завжди перемагає темряву. Слава Україні!” — завершив генерал Міллі
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