"Є кілька чутливих моментів". Блінкен та Барбок - про передачу Україні ракет ATACMS та TAURUS

Уряди Німеччини та Сполучених Штатів активно обговорюють питання передачі Україні тактичних балістичних ракет ATACMS та крилатих ракет TAURUS. Про це на спільній пресконференції у Вашингтоні заявили Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

"Аргументом у цій справі є те, що потрібно прояснити кілька чутливих питань. І якщо говорити про нашу систему TAURUS, то це не так просто, як здається на перший погляд. Тому наш уряд, міністр оборони, канцлер та я багато обговорювали це питання в останні тижні" - заявила Анналена Бербок, відповідаючи на питання одного з журналістів.

Журналіст висловив припущення, що, можливо, західні уряди побоюються передати далекобійну зброю Україні через те, що вона почне її застосовувати на території Росії. Раніше цього місяця німецьке видання Bild писало, що саме через це канцлер Олаф Шольц блокує передачу Україні систем TAURUS.

Міністерка закордонних справ ФРН заявила, що ймовірні удари по Росії точно не є аргументом при розгляді питання про ракети. Вона додала, що кожна країна "має право завдавати удару у відповідь".

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи питання про надання американських ракет ATACMS, відповів, що передача зброї вимагає комплексних рішень.

"Українці повинні вміти використовувати їх ефективно. Та з новим складним озброєнням це вимагає навчань. Також ми розуміємо, що вони мають обслуговувати їх, а це не відбувається автоматично. До того ж, нові системи повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має допомогти Україні досягнути своєї мети" - заявив Блінкен.

Напередодні видання Wall Street Journal повідомило з посиланням на чиновника у Білому Домі, що США розглядають надання Україні обмеженої кількості ракет ATACMS.