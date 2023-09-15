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"Є кілька чутливих моментів". Блінкен та Барбок - про передачу Україні ракет ATACMS та TAURUS
Уряди Німеччини та Сполучених Штатів активно обговорюють питання передачі Україні тактичних балістичних ракет ATACMS та крилатих ракет TAURUS. Про це на спільній пресконференції у Вашингтоні заявили Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.
"Аргументом у цій справі є те, що потрібно прояснити кілька чутливих питань. І якщо говорити про нашу систему TAURUS, то це не так просто, як здається на перший погляд. Тому наш уряд, міністр оборони, канцлер та я багато обговорювали це питання в останні тижні" - заявила Анналена Бербок, відповідаючи на питання одного з журналістів.
Журналіст висловив припущення, що, можливо, західні уряди побоюються передати далекобійну зброю Україні через те, що вона почне її застосовувати на території Росії. Раніше цього місяця німецьке видання Bild писало, що саме через це канцлер Олаф Шольц блокує передачу Україні систем TAURUS.
Міністерка закордонних справ ФРН заявила, що ймовірні удари по Росії точно не є аргументом при розгляді питання про ракети. Вона додала, що кожна країна "має право завдавати удару у відповідь".
Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи питання про надання американських ракет ATACMS, відповів, що передача зброї вимагає комплексних рішень.
"Українці повинні вміти використовувати їх ефективно. Та з новим складним озброєнням це вимагає навчань. Також ми розуміємо, що вони мають обслуговувати їх, а це не відбувається автоматично. До того ж, нові системи повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має допомогти Україні досягнути своєї мети" - заявив Блінкен.
Напередодні видання Wall Street Journal повідомило з посиланням на чиновника у Білому Домі, що США розглядають надання Україні обмеженої кількості ракет ATACMS.
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- Голос Америки
“Обидві палати Конгресу підтримують продовження фінансування” потреб України - Салліван
Ми постійно готуємо новий військовий пакет для УкраїниДжейк Салліван
Адміністрація президента Байдена переконана, що в Конгресі США існує двопартійна підтримка для продовження фінансової допомоги Україні, попри значні політичні розбіжності перед закінченням фіскального року у США, неузгодженості позицій щодо бюджету на наступний рік і потенційного “шатдауну” американського уряду. Про це заявив 15 вересня на брифінгу радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
“На основі наших консультацій на [Капітолійському] пагорбі ми вважаємо, що обидві палати продовжують підтримувати продовження фінансування, тому що, відверто кажучи, і республіканці, і демократи визнають, що США не можуть у своїх власних особистих інтересах, не кажучи вже про моральні зобов’язання, які ми маємо, залишити Україну в цей критичний момент”, - зазначив Салліван.
Він також наголосив на тому, що європейські партнери України активізують підтримку і допомогу Україні. “Ми показуємо це Конгресу, кажучи, що це стосується не лише Сполучених Штатів, це стосується США разом із вільним світом і друзями вільного світу, які об’єднуються, щоб продовжувати допомагати Україні”, - додав Салліван
Напередодні наступної зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн", що запланована на 19 вересня, та зустрічі президентів Байдена і Зеленського у Вашингтоні 21 вересня, Салліван підтвердив очікування, що Україна може отримати черговий пакет американської військової допомоги наступного тижня.
“Ми постійно готуємо новий військовий пакет для України. Як ви знаєте, ми робимо ці президентські пакети […] практично кожні пару тижнів, і я думаю, ви можете передбачити, що буде подальше оголошення про додаткові ресурси та можливості, додаткову зброю, які будуть надходити в Україну, в той час, як вони продовжують цей контрнаступ і захищаються від російських атак, в якийсь момент наступного тижня”, - сказав Салліван.
Коментуючи майбутній виступ президента Байдена на засіданні Генеральної асамблеї ООН наступного тижня, радник зазначив, що Україна і російська війна займатимуть “значний розділ” у промові.
“Він говоритиме про фундаментальний факт, що статут Організації Об’єднаних Націй, статут, який заснував цю організацію, де всі збираються наступного тижня в Нью-Йорку, говорить про базове твердження, що країни не можуть нападати на своїх сусідів і красти їхні території силою. І це також було твердження, яке лягло в основу заяви "Групи двадцяти" минулими вихідними”, - сказав Салліван.
Що стосується закликів з боку деяких політиків та країн, зокрема, держав так званого “Глобального півдня” до України розпочати переговори з Росією та піти на територіальні поступки заради миру, радник президента США зазначив, що справедлива формула миру має ґрунтуватися, у першу чергу, на принципах територіальної цілісності і суверенітету. Саме таку формулу миру, на його думку, підтримують країни "Глобального півдня", коли закликають до мирної угоди.
“Нічого про Україну без України”, - вчергове наголосив Салліван.
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Гантеру Байдену висунули обвинувачення. Відео
Синові президента США Джо Байдена Гантеру — оголосили кримінальні обвинувачення щодо незаконної купівлі та зберіганні вогнепальної зброї.
- Голос Америки
"Ми постійно готуємо новий військовий пакет для України", – радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Відео
Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі вже наступного четверга. Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
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