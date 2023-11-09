“Викинути Україну за борт” було б “помилкою цього покоління” для США – слухання у Конгресі

Під час слухань у Конгресі США стосовно національних інтересів Сполучених Штатів сенатори та урядовці висловили ряд припущень стосовно подальших планів Російської Федерації у разі, якщо американська фінансова підтримка України буде скорочена або припинена.



Сенатор-демократ Джефф Мерклі заявив, що припинення підтримки України призведе до тріщин у трансатлантичному альянсі НАТО.



“Я думаю, що це одне з найважливіших рішень, з якими ми стикалися … у Сенаті [голосування за фінансову підтримку України]”, – сказав Мерклі.



Він також заявив, що “викинути Україну за борт” американської підтримки було б однією з найбільших зовнішньополітичних помилок цілого покоління, яку можуть зробити законодавці США.



Мерклі запитав доповідачів слухань, чи, на їхню, думку “заспокоїться” Путін, якщо США перестануть підтримувати Україну, та не здійснюватимуть агресію деінде.

Президент Путін чітко дав зрозуміти, що як тільки він отримає те, що хоче в Україні, він почне дивитися на країни Балтії, на Польщу.

“Президент Путін чітко дав зрозуміти, що як тільки він отримає те, що хоче в Україні, він почне дивитися на країни Балтії. Він почне дивитися на Польщу та інших ключових союзників”, – відповів заступник держсекретаря США Джеймс О’Браєн.



Крім того, зменшення чи припинення фінансування було б сигналом Китаю, який вважав би США слабшим гравцем після цього, вважає О’Браєн.

Посадовець Держдепу також наголосив на важливості протистояти Путіну прямо зараз, а не зволікати з відповіддю російському агресору.

“Мене завжди вчили, якщо облишити наполовину виконану роботу, доведеться повернутися і робити це знову, - сказав Джеймс О’Браєн. - Зараз українці готові виконувати цю роботу, бо йдеться про їхню територію. Якщо ми відмовимося зараз допомагати їм, то пізніше цю роботу доведеться виконати комусь іншому, і, ймовірно, це будемо ми. Тож я б краще протистояв Росії та її дестабілізуючим позиціям прямо зараз”.