У Канаді в неділю обиратимуть лідера Ліберальної партії

У неділю, 9 березня, Ліберальна партія Канади обиратиме нового лідера замість Джастіна Трюдо, котрий на початку року оголосив про відставку з посади голови партії на тлі зростаючого незадоволення канадців його керівництвом і внутрішніх політичних суперечок.

Переможець у недільних виборах автоматично стане прем'єром країни замість Джастіна Трюдо.

Всього на цей пост претендують чотири кандидати, найвідомішими з яких називають колишню віцепрем'єрку Христю Фріланд та ексглаву Банку Канади Марка Карні, пише Міжнародне радіо Франції. Інші двоє - політикиня Каріна Гулд та колишній депутат Френк Бейліс.

Фаворити виборів, колишні урядовці Христя Фріланд і Марк Карні, стверджують, що зможуть вивести Канаду з багатьох внутрішніх та міжнародних проблем, включаючи посилення торгової напруженості зі Сполученими Штатами.

“Я балотуюся, щоб боротися за Канаду”, — заявила Фріланд про участь у виборчій кампанії. 56-річна політикиня з українським корінням народилася у місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Мати Христі — Галина Хом'як — українка, народжена після Другої світової війни в Німеччині у таборі для біженців.

Однією з причин її рішення про відставку стала занадто м'яка, на її думку, реакція прем'єра Трюдо на заяви Трампа ще до інавгурації — і про запровадження тарифів, і про Канаду як 51-й штат, і іменування Трюдо губернатором. Тоді обраний президент США назвав Христю Фріланд «токсичною».

В опитуваннях її випереджає 59-річний Марк Карні, колишній голова Банку Канади та Банку Англії, відомий економіст, пише Reuters.

“Я допоміг впоратися з численними кризами й допоміг врятувати економіки двох країн”, – сказав він у своїй передвиборчій промові у його рідному Едмонтоні, натякаючи на роки, коли він очолював Банк Канади у 2008-2013 – у перші роки після всесвітньої фінансової кризи, а також Банк Англії у часи брекзиту.

Карні працював спецпосланником ООН по боротьбі зі зміною клімату, є прихильником податку на викиди вуглецю, й називає мету з досягнення нульового рівня викидів “найбільшою комерційною можливістю нашого часу”.

Вибори на тлі суперечки зі США

Керівна Ліберальна партія Канади відходить від десятиліття лідерства прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, нагадує Reuters. Водночас у країні, пише агенція, спостерігається хвиля патріотизму на тлі погроз запровадження високих мит від США, а також заяв американського президента Дональда Трампа про ідею приєднання Канади до США як 51-го штату.

Утім 7-го березня Трамп оголосив, що відкладає на чотири тижні накладення нових 25% мит на більшу частину мексиканського та канадського експорту до Сполучених Штатів.

Трюдо перед тим назвав рішення про мито початком торговельної війни.

Мита та фіскальна політика загалом сприяли і розколу між Трюдо та вже колишньою міністрекою його уряду Христею Фріланд.

Фріланд розкритикувала мита США та назвала їх “невиправданими та безглуздими”.

"Ці тарифні мита вводяться абсолютно безпричинно", — сказала Фріланд і додала: "Якщо ви вдарите по нас, ми вдаримо у відповідь, і вся країна пишатиметься цим".

У своїй вступній промові Карні також пообіцяв “виступити на захист Канади проти Дональда Трампа”.

Нещодавні дослідження громадської думки засвідчили, що для канадців відносини між США та Канадою конкурують із вартістю життя посеред основних проблем, якими вони загалом переймаються.

“Президентство Трампа вже повністю перевернуло вибори в Канаді”, – стверджує MSNBC.

Колумніст видання та експерт Центру стратегічних досліджень Школи Флетчера Університету Тафтса Майкл Коен пише: “З моменту інавгурації Дональда Трампа президент перетворив майбутні канадські вибори на референдум про те, який канадський лідер найефективніше протистоїть головному американському хулігану — і, понад те, про майбутнє американо-канадських відносин”.

А політики у Канаді змагаються у риториці про те, наскільки країна повинна дистанціюватися від Сполучених Штатів та звинувачують попередників у “залежності” Канади від США, “занепаді” армії, не налагодженій диверсифікації партнерів.

Тим часом фахівці канадських спецслужб застерігають про потенційне втручання у канадські вибори Росії, Китаю та Ірану. Експерти у сфері кібербезпеки у звіті попереджають про наміри автократичних режимів зашкодити демократії у країні та зокрема використати ШІ для поширення дезінформації, щоб посіяти розкол і недовіру. Фахівці попереджають, що ця небезпека збережеться і в майбутньому, коли обиратимуть парламент у жовтні цього року.