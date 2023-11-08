Міністр транспорту США Піт Буттеджич у Києві призначить радника для проєктів з відновлення України

Міністр транспорту США Піт Буттеджич відвідує Київ 8 листопада. Як повідомляє відомство, Буттеджич зустрінеться з українськими урядовцями.

Обговорення будуть зосереджені на просуванні економічного відновлення та зусиллях з "повернення України до економічної самодостатності, у тому числі шляхом підтримки інвестицій у транспортну інфраструктуру та реформ" сектору, повідомляє Мінтранс США.

"З того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюжки постачань, зокрема портову та залізничну інфраструктуру", - зазначив Буттеджич у мережі Х.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала в мережі Х: "Рада привітати міністра Буттеджича в Україні. Наш сьогоднішній меседж чіткий: Сполучені Штати підтримують Україну та український народ".

У координації з Державним департаментом Буттеджич оголосить про призначення Роберта Марінера радником вищого рівня у Києві, який надаватиме технічну допомогу та ділитиметься досвідом реалізації інфраструктурних проєктів, повідомляє Мінтранс США.

Роберт Марінер виконував інженерну роботу для ВПС та ВМС США та має значний досвід транспортних проєктів, а раніше працював радником радника з питань транспорту посольства США в Кабулі, йдеться у повідомленні уряду.

Марінер перебуватиме в Києві, щоб надавати технічну допомогу в реалізації проєктів в межах зусиль з відновлення України, додав Буттеджич: "Це один із незліченних способів, якими США продовжують підтримувати народ України на довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв'язок зі світом".