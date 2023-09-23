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Буданов прокоментував повідомлення в ЗМІ про можливу причетність України до ударів дронами в Судані
Начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов не підтвердив і не спростував повідомлень у ЗМІ про ймовірну причетність українських спецслужб до атак дронами в Судані. При цьому він додав, що Україна буде діяти проти своїх ворогів “у будь-якій точці земної кулі”. Про це Буданов розповів у ексклюзивному коментарі українській службі Голосу Америки.
Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, — тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді самКирило Буданов
“Я особисто ще рік тому відверто казав, що всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі. Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, — тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам”, — сказав Кирило Буданов.
Як повідомляв Голос Америки, телеканал CNN поінформував з посиланням на джерело в українському війську, що за ударами безпілотників по базах місцевих бойовиків, повʼязаних з ПВК “Вагнер” поблизу столиці Судану, ймовірно, стоять українські спецслужби.
Журналісти CNN процитували джерело в українському війську, що описало операцію як роботу “несуданських військових”: схема дронів, що летять прямо на ціль, була дуже незвичною для Судану та ширшого африканського регіону.
Ці напади, як зауважив телеканал CNN, свідчать про можливе поширення наслідків російського вторгнення далеко від лінії фронту в Україні.
Всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі.Кирило Буданов, начальник ГУР
“Ситуація, яка сталася в Судані, думаю, всім чудово відома. Вкінці весни там стався черговий заколот, який повністю підтримувала російська сторона”, — додав Буданов у коментарі Голосу Америки, — “Підрозділи ПВК “Вагнер” брали участь і в організації, і безпосередньо в самому перевороті. Це все, що можу вам сказати. Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі”.
У суботу президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х (колишня Twitter) про свою незаплановану зустріч з головою перехідного уряду Судану по дорозі з Канади.
«На зворотному шляху, в аеропорту Шеннон Зеленський провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом», повідомив президент у своєму твіті.
«Ми обговорили спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, які фінансуються Росією», – додав президент України.
Кирило Буданов перебував у Вашингтоні у складі президентської делегації Володимира Зеленського, він провів зустрічі з представниками оборонних структур США і брав участь у двосторонніх переговорах у складі української делегації в Білому домі.
Начальник ГУР утримався від відповіді на запитання, чи обговорювали протягом цих зустрічей передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, як про це пишуть американські ЗМІ. За його словами, розмови були про подальшу підтримку України в найближчій та середньостроковій перспективі.
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Норвезька поліція заарештувала колишнього командира «вагнерівців», що воював в Україні
Норвезька поліція заарештувала колишнього командира найманців «Групи Вагнера» за підозрою в тому, що він намагався нелегально перетнути кордон назад у Росію, повідомляє агентство Reuters.
Андрій Медведєв, який у січні втік з Росії через її арктичний кордон з Норвегією, після цього він попросив притулку в Норвегії.
Адвокат підозрюваного повідомив у суботу, що Медведев казав, що тікав, коли російські охоронці стріляли в нього. Він розповів про те, як воював в Україні у складі «Групи Вагнера».
Поліція повідомила, що 20-річного чоловіка затримали за спробу незаконного перетину російського кордону, але не назвала його імені. Офіцер місцевої поліції відмовився назвати особу заарештованого.
Але арешт Медведєва стався через "непорозуміння", сказав Reuters його норвезький адвокат Бріньюльф Ріснес.
«Він був там, щоб побачити, чи зможе він знайти місце, де він перетнув (в Норвегію в січні). Його зупинили, коли він був у таксі. Він ніколи не був поблизу кордону... Він ніколи не мав наміру перетнути кордон (з Росією)", - сказав Ріснес.
Під час прибуття до Норвегії Медведєв заявив, що шукає притулку, оскільки побоюється за своє життя після того, як став свідком вбивств і жорстокого поводження з російськими полоненими, яких привезли на передову в Україні.
Його втеча в січні потрапила в заголовки газет у всьому світі як рідкісний приклад перебіжчика до західної країни, який стверджував, що воював на стороні Росії як найманець у війні проти України.
Але в травні він сказав у відео, опублікованому на YouTube, що хоче повернутися в Росію, хоча він ізауважив, що це може становити ризик для його життя. Медведєв сказав, що бачить себе як «якогось хлопчика у великій грі», і він більше не хоче бути частиною цієї гри.
Ріснес сказав, що Медведєв має право повернутися до Росії, якщо захоче, але для того, щоб туди було безпечно повертатися, "потрібно, щоб там відбулося багато змін".
У квітні Медведєва засудили в Норвегії за участь у бійці в барі та носіння пневматичної зброї, але виправдали за звинуваченням вчинення насильства проти поліції. Тоді він сказав, що думає про майбутнє і сподівається на притулок.
Наприкінці серпня Голос Америки повідомляв про те, що у Фінляндії було заарештовано імовірного члена ультраправого військового підрозділу найманців «Групи Вагнера», який воював в Україні.
Офіс генерального прокурора України підтвердив повідомлення про арешт у Фінляндії російського громадянина, якого розшукують за підозрою в участі в терористичній організації.
За твердженням української прокуратури, чоловіка затримали саме на її запит. Але в ГПУ не повідомили ім'я затриманого.
За даними Reuters, йшлося про Яна Петровського, засновника та лідера ультраправого підрозділу "Русич", пов'язаного з "Вагнером", який воював в Україні з 2014 року.
Засновник «Групи Вагнера» Євген Пригожин був убитий 23 серпня, коли приватний літак, яким він користувався, розбився за нез’ясованих обставин. Лише два місяці перед тим він зі своїми найманцями здійснив похід на Москву, щоб кинути прямий виклик російському істеблішменту.
- Голос Америки
Канада буде з Україною аж до перемоги – віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд
Лідери Канади підтвердили свою підтримку України під час візиту президента України Володимира Зеленського до столиці країни, Оттави.
«Підтримка України Канадою є однозначною і такою буде завжди», – сказав на спільній пресконференції прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
“Ми з Україною – сьогодні, завтра і доки буде потрібно. Таким було повідомлення, яким я поділився з президентом Зеленським, членами українсько-канадської громади та прихильниками України з усієї Канади вчора ввечері. Слава Україні!”, – написав прем’єр-міністр Канади у мережі Х (колишня Twitter .
“Наша рішучість абсолютна. Україна переможе, а Канада буде з нею увесь цей час”, – написала на своїй сторінці у мережі Х віцепрем’єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, публікуючи фото з візиту президента Зеленського до Канади.
Під час президентського візиту, як повідомляв Голос Америки, Трюдо оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму понад 482 млн доларів США, тобто 650 млн канадських доларів.
Крім того, Україні обіцяно 50 броньованих машин, що будуть виготовлені в Канаді. Також Канада навчатиме українських пілотів на F-16 і надасть додаткові ракети для ППО, 35 безпілотників з камерами високої роздільної здатності, технічне обслуговування танків і боєприпаси до стрілецької зброї.
Щодо військової підтримки Зеленський під час візиту попередив: відмова від неї "підірве військові зусилля та зрештою призведе до подальшої агресії з боку Росії з жахливими наслідками", цитує президента видання New York Times.
"Я вважаю, що ви підтримуєте або Україну, або Росію", — сказав Зеленський на пресконференції в Оттаві невдовзі після виступу в парламенті Канади. — Послаблюючи підтримку України, ви підсилюєте Росію".
Він додав, що історія показує наслідки розширеної влади Росії.
"Свобода, демократія та права людини: за них потрібно боротися", – заявив Зеленський та нагадав, що Україна вдячна за всю військову та фінансову допомогу, утім "найбільшу ціну" заплатила саме вона.
"Тому, що ми платимо життями наших людей", – сказав Зеленський.
Він також закликав конфіскувати російські активи та використати їх як репарації для України, а також притягнути Росію до відповідальності за сам злочин агресії.
Раніше Христя Фріланд, як повідомляв Голос Америки, заявляла, що бачить одним із завдань Заходу необхідність змусити Росію заплатити за нищівну шкоду не лише Україні, а й світовій економіці, "навіть якщо йдеться про прецедент у міжнародному праві, як то замороження активів російського Центрального банку".
Як твітує президент України Володимир Зеленський, країни підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю та меморандум про будівництво ГЕС в Україні.
Зеленський також зустрівся з керівниками канадського бізнесу. “Ми дуже зацікавлені в їхньому приході в Україну, зокрема в активній участі у відновленні”, – заявив він.
Зеленський подякував канадцям за перший світі пам'ятник жертвам Голодомору
Зеленський подякував Канаді за перший у світі пам'ятник жертвам організованого Сталіним Голодомору українців 1930-х років, що був встановлений свого часу в Едмонтоні. Він також висловив сподівання, що колись у Канаді буде встановлено пам’ятник перемозі України над вторгненням Росії, "можливо, в Едмонтоні".
Президент опублікував відео, коли учасники повнолюдного мітингу української діаспори у Торонто заспівали гімн України, вітаючи ним українського президента, який був на цій зустрічі разом з прем'єром Трюдо та першою леді України.
Щодо дружини, Зеленський відверто поділився з учасниками зустрічі, що через війну не має можливості часто бачитися зі своєю родиною.
“Я щасливий бути тут зі своєю дружиною, першою леді. Три дні разом, вперше з початку повномасштабної війни”, – цитує президента агенція АР.
У Канаді проживає близько 1,4 мільйона осіб українського походження, що становить близько 4% населення країни, пише АР.
Понад 175 000 українців приїхали до Канади з початку війни, і ще 700 000 отримали дозвіл приїхати в рамках ініціативи, яка підтримує тимчасове переселення тих, хто тікає від війни. Ініціатива дозволяє отримати дозвіл на роботу на три роки.
На зворотному шляху, в аеропорту Шеннон Зеленський провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом, повідомив президент у своєму твіті.
“Дякую за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією”, – твітував Зеленський.
Він запросив Судан підтримати ініціативу Grain from Ukraine.
Як повідомляв Голос Америки, телеканал CNN з посиланням на джерело в українському війську припускає, що за ударами безпілотників по “Групі Вагнера” поблизу столиці Судану, ймовірно, стоять українські спецслужби.
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