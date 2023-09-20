CNN вбачає “український стиль” в атаках на “вагнерівців” у Судані

Телеканал CNN повідомив з посиланням на джерело в українському війську, що за ударами безпілотників по “Групі Вагнера” поблизу столиці Судану, ймовірно, стоять українські спецслужби.

CNN цитує зокрема джерело в українському війську, що описує операцію як роботу “несуданських військових”: схема дронів, що летять прямо на ціль, була дуже незвичною для Судану та ширшого африканського регіону.

Канал “не зміг незалежно підтвердити причетність України до серії ударів, але відеоматеріали, отримані CNN, показали характерні ознаки атак безпілотників в українському стилі”, інформує видання.

У серії із щонайменше восьми ударів були використані і два “комерційно доступні” безпілотники, які активно використовуються українськими військовими – “схоже на безпілотник DJI MAVIC 3”, мовиться у публікації.

CNN свідчить про наявність українського тексту на контролері дрона

Йдеться, зокрема, про атаки на воєнізоване угруповання “Сили швидкої підтримки” (RSF), що, ймовірно, отримує допомогу від “Групи Вагнера” у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною.

Ці напади, як каже CNN, свідчать про можливе поширення наслідків російського вторгнення далеко від лінії фронту в Україні, пише видання.

Юсов прокоментував CNN: “Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати”

Суданське військове джерело своєю чергою повідомило, що вони “нічого не знають про українську операцію в Судані” і не вірять, що це правда.

А представник Головного управління оборонної розвідки України Андрій Юсов заявив CNN після публікації цього звіту, що він не може «ні підтвердити, ні спростувати» його.

Дрон DJI MAVIC 3 має максимальну дальність польоту 30 кілометрів, дальність передачі відео 15 кілометрів і 46 хвилин польотного часу, нагадує CNN, що означає, що пілот керував дроном усередині міста або дуже близько до нього.

CNN раніше розкрив маршрути постачання зброї для суданського конфлікту – вони пролягають через ключові пункти транзиту “Групи Вагнера”, зокрема, російську військово-повітряну та військово-морську базу в сирійському прибережному регіоні Латакія, бази “вагнерівців” у Лівії та аеропорт Бангі в Центральноафриканській Республіці.

Загалом близько 90% зброї RSF надійшло від “Групи Вагнера”, – повідомило CNN високопоставлене суданське джерело. Там також додають, що постачання зброї не припиняється, незважаючи на смерть лідера групи найманців Євгена Пригожина.

“Вагнерівці” у Судані використовують жорстоку тактику підтримки воюючих груп та авторитарних режимів в обмін на мінеральні багатства, включаючи золотодобувну промисловість, нагадує CNN.