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"Покладись на мене". Міноборони Британії привітало українських колег чутливим посланням

  • Голос Америки
Король Великої Британії Чарльз III зустрівся з українськими новобранцями, яких навчають британські та міжнародні партнерські сили у Вілтширі, Велика Британія, у понеділок, 20 лютого 2023 року. Фото AP
Король Великої Британії Чарльз III зустрівся з українськими новобранцями, яких навчають британські та міжнародні партнерські сили у Вілтширі, Велика Британія, у понеділок, 20 лютого 2023 року. Фото AP

Міністерство оборони Великої Британії привітало з Новим Роком українських колег у соцмережі X (колишній Twitter).

"Бажаємо щасливого Нового року нашим друзям у Міністерстві оборони України. Наша підтримка у боротьбі за вашу свободу залишиться непохитною у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

До повідомлення прикріплено відео, на якому військовий оркестр Сполученого Королівства виконує аранжування на композицію "Покладись на мене", написану американським виконавцем Вільямом Візерсом у 1972 році.

У п'ятницю, 29 грудня, на тлі масованої атаки на українські міста міноборони Великої Британії оголосило, що відправляє сотні ракет для української ППО.

Міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс закликав західний світ "об'єднатися і подвоїти зусилля, щоб надати Україні те, що їй потрібно для перемоги".

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