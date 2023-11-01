Британія в ОБСЄ: Росія об'єднується з режимами Ірану, Північної Кореї та ХАМАСом "через відчайдушну необхідність"

Співпраця Росії із авторитарними режимами та терористичними угрупованнями свідчить про відчай Росії через її невдачі на полі бою в Україні. Про це на засіданні ОБСЄ заявив представник делегації Великої Британії в організації Ніколас Окотт.

Британський посадовець засудив нещодавні атаки Росії по цивільних та інфраструктурних об'єктах України, включаючи Хмельницьку АЕС, й припустив, що взимку Кремль знову атакуватиме критичну інфраструктуру, якщо зможе відновити свої запаси крилатих ракет та інших видів зброї.

Це не новий світовий порядок, а група авторитарних держав, які об'єдналися через відчайдушну необхідність

Окотт також вказав на нещодавнє запрошення до Москви представників ХАМАСу, яке США та інші західні країни визнали терористичним угрупованням, а також на співпрацю Росії з режимами в Ірані та Північній Кореї для постачання зброї.

"Це не новий світовий порядок, а група авторитарних держав, які об'єдналися через відчайдушну необхідність. Змішання з такими режимами свідчить про те, до якої глибини зайшла Росія, намагаючись зберегти свою армію на полі бою", - підкреслив британський представник.

Він додав: "Незаконне вторгнення Росії в Україну є трагедією для українців, але справжньою катастрофою для Росії".

Окотт висловив переконання, що Україна переможе у російській війні, й Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати українців у їхній боротьбі та повоєнній відбудові.

Як стало відомо раніше, Росія отримала від Північної Кореї понад один мільйон артилерійських снарядів з початку серпня, а також, ймовірно, допомагає Пхеньяну з технологіями для наступної спроби запуску супутника.

Нині Голос Америки повідомляв, що верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель на тлі повідомлень про наймасштабніші удари Росії по території України з початку року заявив, що інші кризи у світі не відвернуть уваги союзників від України.