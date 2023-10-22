Українські інженери пройшли навчання у Великій Британії із захисту інфраструктури

Українські цивільні інженери пройшли навчання у Великій Британії, щоб навчитися захищати критично важливу інфраструктуру від атак російських безпілотників і ракет, йдеться в повідомленні британського Міністерства оборони.

«Королівські інженери британської армії провели нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність захищати свою критично важливу інфраструктуру від нападів Росії та рятувати життя цивільних цієї зими. Пошкодження та руйнування інфраструктури російськими ракетними та безпілотними атаками є однією з найбільших загроз життю та безпеці українських цивільних від початку незаконного вторгнення Путіна», - наголошують у відомстві.

Навчання має на меті поліпшити здатність України планувати захист своєї критично важливої інфраструктури від таких атак та навчити визначити найбільш уразливі елементи інфраструктури, потенційні радіуси вибухів, ушкодження від різної зброї та вибухівки, а також визначити, де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри.

«Вкрай важливо, щоб Україна отримувала підтримку, якої вона терміново потребує, протягом зими, оскільки її цивільне населення щодня стикається зі смертельною небезпекою з боку путінських сил та їх невибіркової кампанії бомбардувань критичної інфраструктури», - заявив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс

Він додав, що цей спеціалізований пакет навчання допоможе врятувати життя українців в холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії є життєво важливим.

Двотижневий навчальний пакет був розроблений і проведений на прохання України, щоб вдосконалити захист її енергетичного сектору. Це складніший курс порівняно з попередніми, який був зосереджений на базових заходах захисту, таких як використання мішків з піском і укріплення, йдеться у повідомленні Міноборони.

«Немає сумнівів, що це навчання буде реалізовано в Україні найближчими тижнями та матиме реальний вплив на якість життя її цивільного населення та здатність України протистояти російським атакам протягом зими», - заявив майор відділу 63 інженерів британської армії Майкл Суддабі.

Королівські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі інфраструктури Великобританії, і використали їхній професійний досвід і технічні знання для проведення елементів навчання на газопереробному заводі у Великій Британії, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.

Як раніше повідомляв Голос Америки, міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс 28 вересня перебував у Києві, де провідною темою переговорів назвали подальшу підтримку України у війні проти російської агресії.

Ще під час приготувань Росії до відкритого вторгнення 2022 року британці надали українцям протитанкове озброєння, а згодом ракетну артилерію тощо. Згодом Британія першою вирішила постачати українській армії сучасні важкі танки західного виробництва і далекобійні крилаті ракети.