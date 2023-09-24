Шаппс: Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів президента США

Велика Британія продовжить підтримувати Україну - незалежно від результатів виборів у США наступного року, заявив міністр оборони Грант Шаппс.

В інтерв'ю BBC на запитання про те, що зробить Сполучене Королівство, якщо буде обраний президент-республіканець і він вирішить відмовитися від підтримки України, Шаппс сказав, що підтримка Києва Лондоном залишиться незмінною, а це питання він назвав спекулятивним.

"Мине деякий час, перш ніж ми побачимо, що станеться на виборах республіканців (за право змагатись із кандидатом від демократів - ред.), але ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч із нашими друзями в Україні", - сказав Шаппс. Він підкреслив, що погоджується зі словами президента України Володимира Зеленського, що демократична Україна - також в інтересах США.

"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вдертися до сусіда, а потім продовжувати рух на Захід. І абсолютно важливо, щоб Путін не зміг вдертись до демократичного сусіда без наслідків, і саме тому Британія твердо стоїть, і ми продовжуватимемо це робити", – підсумував високопосадовець.

Опитування CNN у серпні засвідчило, що зараз більшість американців виступає проти дозволу на збільшення фінансування для України, а серед республіканців кількість противників цього зросла до 71%.

Висуванці у кандидати від Республіканської партії на виборах президента США 2024 року також озвучують різні думки щодо підтримки України. Хоча більшість виступають за продовження такої політики, аргументуючи це зокрема тим, що це послаблює Росію та посилає сигнал Китаю, деякі політики висловлюють інші погляди.

Так губернатор штату Флорида Рон Десантіс, який висловлювався проти "необмеженої" допомоги Україні, напередодні в інтерв'ю заявив, що не підтримає вступ України до НАТО. "Я не думаю, що вступ (України) в НАТО - в наших інтересах. Все, що це дало б, це більше зобов'язань для нас, тож якщо ви додаєте більше зобов'язань, то які вигоди ми отримуємо натомість?"- цитує губернатора Newsweek.

А експрезидент США Дональд Трамп, який зараз має найвищі рейтинги серед республіканських кандидатів на президентських виборах 2024, нещодавно заявив, що він "дуже добре розуміється" із президентом РФ Путіним і із Зеленським. Він додав, що має ідеї досягнення "справедливого" миру в Україні, однак не повідомив деталей.

У відповідь на прохання прокоментувати ці заяви в інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський закликав Трампа поділитись своїм баченням мирного врегулювання російської війни і відзначив, що Україна не готова на будь-які територіальні компроміси у переговорах із Росією.