Блінкен та Кемерон обговорили американсько-британські зусилля з допомоги Україні та Газі

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 2 січня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном, під час якої, зокрема, йшлося про допомогу Україні, повідомили в Державному департаменті США.

Як мовиться в повідомленні, темою телефонної розмови Блінкена і Кемерона була війна Ізраїлю проти ХАМАСу, зокрема, "необхідність покращення захисту цивільного населення та постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі".

"Вони також обговорили важливість колективних багатосторонніх дій для усунення загроз глобальним інтересам, пов’язаних із нападами хуситів, яких підтримує Іран, комерційне судноплавство в Червоному морі, а також американсько-британські зусилля, які тривають, щоб допомогти Україні захищатися від російської агресії", - прокоментував розмову речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Також у вівторок, 2 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський обговорили останні масштабні атаки Росії по Києву та Харкову, внаслідок яких загинули п'ятеро осіб, поранення отримали 129 людей.

Зеленський подякував "за суттєвий і різнобічний внесок Британії в міцність української ППО, зокрема, радарами, передовими протидроновими системами та ракетами".

"Обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальше посилення ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ", - йдеться у повідомленні українського президента.

Сунак "висловив співчуття всім загиблим і пораненим українцям під час варварських авіаударів Росії під час Різдва" й пообіцяв "продовжувати непохитно підтримувати Україну в боротьбі з агресією та окупацією протягом 2024 року та в майбутньому".

Як повідомляє офіс британського прем'єра, "лідери обговорили останні події в конфлікті, включаючи прогрес у Чорному морі та успіх української протиповітряної оборони, підкріпленої поставленими Великобританією ракетами класу "земля-повітря".

Зеленський також повідомив, що у розмові із Сунаком вони "скоординували позиції щодо української Формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру".

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