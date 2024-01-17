Блінкен: Війна в Україні стала глибоким стратегічним провалом Росії

На жаль, це стало очевидним – вам не треба мені вірити, просто прочитайте те, що говорить президент Путін – насправді ніколи не йшлося про це [справжню проблему безпеки], а завжди йшлося про це грандіозне бачення відновлення великої Росії

Війна в Україні стала глибоким стратегічним провалом для Володимира Путіна і Росії, призвівши до послаблення РФ у військовому, економічному та дипломатичному плані. Натомість майбутнє України, “незалежно від того, де саме проведені лінії”, полягає у тому, що “вона стоятиме міцно на своїх ногах у військовому, економічному, демократичному плані, і всі ці речі доповнюють одна одну”.

Такими оцінками поділився Держсекретар США Ентоні Блінкена в розмові з американським політичним коментатором і автором Томасом Фрідманом в рамках Всесвітнього економічного форуму, що відбувається цими днями у швейцарському Давосі.

У розмові, яка тривала трохи більш як 40 хвилин, йшлося про широкий спектр нагальних міжнародних проблем, від кризи на Близькому Сході до відносин США з Китаєм, й приділено велику увагу війні в Україні.

Блінкен нагадав, що перед війною США декілька місяців вели інтенсивний діалог з Росією, намагаючись з’ясувати, чи існує якась справжня проблема безпеки, яка могла спонукати Росію до вторгнення.

“На жаль, і це очевидно – не треба мені вірити, просто прочитайте те, що говорить президент Путін – насправді ніколи не йшлося про це (проблеми безпеки - ред.), а завжди йшлося про це грандіозне бачення відновлення великої Росії”, - сказав він.

Що стосується бажання України рухатися в напрямі до більшої інтеграції з Заходом, зокрема Європейським Союзом і НАТО, це вкрай важливо тому, що саме цього прагне український народ, вважає Блінкен.

Одна з трагедій полягає в тому, що це [інтеграція із заходом] зовсім не було несумісним з підтриманням тісних зв’язків з Росією

Події Майдану, який розпочався наприкінці 2013 року, стали реакцією українського суспільства на рішення тодішнього промосковського уряду України звернути з цього шляху глибшої інтеграції із заходом, нагадав він.

“Одна з трагедій полягає в тому, що це зовсім не було несумісним з підтриманням тісних зв’язків з Росією. Культурно-економічні та інші зв'язки нині знищені через агресію Росії. У 2014 році, якщо ви подивилися на опитування, Росія була широко популярна в Україні. Бажання вступу України до НАТО було на рівні, можливо, 25%”, - зазначив дипломат.

Однак українці усвідомлювали і прагнули кращого життя і більших можливостей для себе і своїх майбутніх поколінь у наближенні до Європи.

“Коли це було перервано, порушено, саме це розв’язало ланцюг події, які привели нас до сьогоднішнього дня. Тому йдеться про реалізацію їхніх власних прагнень”.

Блінкен вкотре наголосив на успіхах України у війні – збереженні незалежності держави, звільненні понад 50% територій, захоплених Росією у цій фазі війни, а також відновленні експорту українського зерна Чорним морем й ефективне стримування російського Чорноморського флоту.

Україна стала глибоким стратегічним провалом для Володимира Путіна та для Росії з багатьох боків, який Путін прискорив. Тепер є Росія, яка загалом слабша у військовому відношенні, вона слабша економічно, вона слабша дипломатично

Натомість Путін і Росія, за його словами, зазнали глибокого стратегічного провалу, адже майже усе, чому Путін намагався запобігти, наразі відбулося.

“Україна стала глибоким стратегічним провалом для Володимира Путіна та для Росії з багатьох боків, які Путін прискорив, - сказав держсекретар. - Тепер є Росія, яка загалом слабша у військовому відношенні, вона слабша економічно, вона слабша дипломатично. Європа більше не має енергетичної залежності від Росії. Українці більш об’єднані, аніж коли-небудь. Альянс НАТО сильніший, він більший, і він ще розширюватиметься у наступні тижні”.

Блінкен не уточнив, що саме він мав на увазі, говорячи про розширення НАТО найближчими тижнями.

Водночас він визнав, що Москва володіє величезними ресурсами, які вона застосовує у війні, а Путін готовий продовжувати посилати молодих росіян до “ним самим створеної м’ясорубки” заради власних інтересів, що є “глибокою трагедією” для Росії. Тим часом він не бачить наразі в Росії бажання добросовісно вести переговори про стале припинення вогню.

В Україні є величезні економічні можливості, і ми маємо залучити інвестиції

Він також приділив увагу баченню майбутнього України, яка повинна “міцно стояти на власних ногах”, щоб від США та інших західних країн не вимагалося нових термінових інвестицій, які були потрібні протягом останніх кількох років.

“Дивлячись на Україну, ми можемо побачити, яким може і має бути майбутнє України, незалежно від того, де саме проведені лінії, і це майбутнє, де вона міцно стоїть на своїх ногах у військовому, економічному, демократичному плані, і кожна з цих речей доповнює одна одну”, - заявив Блінкен.

Сильна у військовому плані Україна зможе струмувати потенційну майбутню агресію, забезпечувати стабільність, зокрема й захищати територію від повітряних атак. Це допомагатиме розвитку економіки та притоку приватних інвестицій. Тим часом для сприяння надходженню таких інвестицій, США призначили спеціальну представницю з відбудови України Пенні Пріцкер.

Розвиток демократичних інститутів є необхідним для сприяння здійсненню реформ та просування країни до мети приєднання до Європейського Союзу, що своєю чергою виступатиме подальшим каталізатором для залучення інвестицій та сталого економічного розвитку.

“В Україні є величезні економічні можливості, і ми маємо залучити інвестиції”, - підсумував Блінкен.