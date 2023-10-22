Блінкен попередив про можливість загострення ситуації на Близькому Сході через дії Ірану

Вашингтон занепокоєний можливістю ескалації у війні на Близькому Сході через дії Ірану та його ставлеників у регіоні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC News.

"Ми очікуємо, що існує ймовірність ескалації з боку проіранських сил, спрямованої проти наших сил, наших військовиків. Ми вживаємо заходів, щоб переконатися, що ми можемо ефективно захищати наших людей і рішуче відповісти, якщо нам буде потрібно. Це не те, чого ми хочемо, не те, чого ми шукаємо, ми не хочемо ескалації, ми не хочемо відкриття другого чи третього фронту", - сказав Блінкен, додавши, що якщо це все ж станеться, США готові до такого сценарію.

Держсекретар вкотре повторив послання Вашингтона, застерігаючи підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" та інших гравців від залучення у конфлікт: "Ви чули, що президент (Байден) чітко заявив: він попередив країни та недержавні угруповання щодо використання цієї ситуації у своїх інтересах".

Нагадаємо, раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати відправляють на Близький Схід другий авіаносець USS Dwight D. Eisenhower, щоб "посилити регіональні зусилля зі стримування" і "допомогти у захисті Ізраїлю" на тлі "нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу". Днями стало відомо про кілька спроб атак на американські військові бази в Сирії та Іраку, про наслідки не повідомляється.

Також в ефірі NBC News ведуча запитала Блінкена про те, як Білий дім планує домогтись затвердження у Конгресі запиту на фінансування зокрема понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні та понад 14 мільярдів для Ізраїлю, якщо на тлі політичних баталій спікера Палати представників і досі не вдалось обрати.

"Ми маємо побачити продовження потужної двопартійної підтримки як для України, так і для Ізраїлю, - відповів держсекретар. - Ви чули, що президент (Байден) дуже потужно і чітко заявив у промові до американського народу, що якщо ми дозволимо агресору діяти безкарно - чи це держава, як Росія, чи це терористи, як ХАМАС, - ми відкриваємо "скриньку Пандори" для інших агресорів в усьому світі, щоб залишитись безкарними за схожі дії".

Він додав: "Тому ми повинні й далі підтримувати наших друзів, ми маємо й далі підтримувати Україну та Ізраїль, і ми маємо допомагати народу Гази, які потрапили під перехресний вогонь. Й запит на додаткове фінансування, гроші, про які просить президент Байден, - якраз це й зроблять".