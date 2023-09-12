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- Голос Америки
Білий дім близький до надання Україні ATACMS або інших ракет більшої дальності - Reuters
Білий дім близький до схвалення передачі Україні або ракет ATACMS, або партії касетних боєприпасів GMLRS з більшим радіусом дії, або обидва ці варіанти. Про це пише видання Reuters із посиланням на чотирьох посадовців у США.
Втім остаточне рішення ще не ухвалене.
За даними джерел Reuters, адміністрація президента США побачила успіх касетних боєприпасів під час українського контрнаступу, саме тому розглядається рішення зміцнити українські війська, відправивши їм або тактичні ракетні системи ATACMS, здатні вражати ціль з відстані до 306 км, або керовані реактивні системи залпового вогню GMLRS з радіусом дії 72 кілометри, які будуть наповнені касетними бомбами. Розглядають також варіант, щоб передати Україні обидва варіанти цих озброєнь.
Якщо президент Байден ухвалить це рішення, озброєння буде доступне для швидкої доставки в Київ.
Як повідомляє Reuters, зараз українська артилерія калібру 155-мм має дальність стрільби близько 45 кілометрів і спроможна нести до 48 снарядів.
Ракетний комплект ATACMS, який розглядає Білий дім, може запускати 300 або більше снарядів. Реактивна система GMLRS, яку Україна вже має на озброєнні, могла б розсіювати до 404 касетних боєприпасів, мовиться у статті Reuters.
Всі чотири джерела зауважили, що рішення Адміністрації президента США ще не остаточне, і є ризик, що його можуть відхилити.
На запит журналістів Білий дім відмовився прокоментувати це повідомлення.
У понеділок, 11 вересня, речник Державного департаменту США повідомив, що США ще не ухвалили рішення, чи надсилати в Україну системи ATACMS, але підтвердив, що перемовини тривають як в середині уряду США, так і з українськими та іншими західними партнерами.
Українські посадовці зі свого боку напередодні поновили заклики до союзників на Заході надати Києву далекобійні ракети.
Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що Україна досі не отримала далекобійних ракет від Німеччини, а голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання в коментарі FT, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS дуже скоро.
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- Голос Америки
- Reuters
Швеція розглядає надання Україні винищувачів Gripen
Уряд Швеції розглядає можливість надання Україні винищувачів Gripen, повідомило у вівторок шведське громадське радіо SR з посиланням на неназвані джерела.
За даними мовника, уряд хоче оцінити, серед іншого, як передача вплине на обороноздатність Швеції та як швидко Швеція зможе отримати нові винищувачі Gripen, й уряд може офіційно звернутися до збройних сил з проханням офіційно розглянути це питання вже в четвер.
Джерела кажуть, що Україна може отримати один дивізіон літаків Gripen виробництва шведської Saab - 16-18 літаків. Цього року Швеція заявила, що дасть українським пілотам можливість випробувати Gripen, але уряд також заявив, що всі її літаки потрібні для захисту території Швеції.
Минулого місяця місцева опозиція заявила, що Швеція повинна підготуватися до відправлення Gripen в Україну, коли вона завершить свій вступ до НАТО. Швеція все ще очікує на ратифікацію членства від країн альянсу Туреччини та Угорщини.
Українські пілоти вже проходять навчання на винищувачах четвертого покоління F-16 у Данії, також заплановані тренування у США та в Румунії.
Раніше Данія оголосила, що передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.
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"На нас напав Путін" — як сімейна ферма на Херсонщині та її господарі пережили російську окупацію. Відео
10 років тому сім’я Білозеренків переїхала з великого міста в село, заради мрії мати власну козину ферму. Невдовзі “Лиманська коза” перетворилася на невеликий сімейний бізнес.
- Голос Америки
Маємо створити щит ППО над українською інфраструктурою взимку - Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала міжнародних партнерів надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб захистити українську критичну інфраструктуру від ударів з повітря взимку.
"Маємо виставити щит протиповітряної оборони над критичною інфраструктурою України", - сказала Бербок в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому у вівторок.
Під час візиту до Києва в понеділок Бербок заявила, що Німеччина може надати більше систем повітря-повітря Києву, а також оголосила про те, що Німеччина виділить майже 21 мільйон доларів гуманітарної допомоги Україні, в основному для підготовки до опалювального сезону. Вона також закликала Україну робити більше задля подолання корупції.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати далекобійні ракети Taurus.
"Я не розумію, чому ми гаємо час. Ми могли б зробити більше і врятувати більше життів українських військових і цивільних, якби ракети вже були", - сказав Кулеба під час спільної пресконференції з Бербок в Києві 11 вересня.
Він висловив переконання в тому, що надання Україні німецьких Taurus є лише питанням часу. Перед візитом до України Бербок наголошувала на складнощах у тому, що передати таку зброю Києву.
"Це неможливо зробити швидко - як з танками Leopard та системами протиповітряної оборони IRIS-T - бо кожна деталь має бути узгоджена заздалегідь", - заявила головна дипломатка Німеччини.
В статті використано матеріали Reuters.
- Голос Америки
Відмова Маска включити Starlink для українських операцій у Криму може змусити Пентагон переглянути процедури
Відмова засновника SpaceX Ілона Маска дозволити Україні використовувати супутниковий інтернет Starlink для операцій проти російських сил у Криму торік у вересні порушує питання про те, чи Пентагон у майбутньому має чіткіше повідомляти про використання у воєнних цілях послуг і продуктів, які Міноборони США купує у підрядників. Про це заявив міністр ВПС США Френк Кендалл, пише PBS.
На момент відмови Маска на запит Києва, у компанії не було військового контракту: він безплатно надавав Україні термінали у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Проте за кілька місяців американські військові профінансували ці послуги для України та офіційно уклали із Starlink контракт на продовження підтримки. Пентагон не розкриває умови або вартість цього контракту, посилаючись на питання безпеки.
Переглянути свої відносини з Маском закликала Пентагон і сенаторка США від Демократичної партії Елізабет Воррен. Воррен, яка входить до Комітету Сенату зі збройних сил, також заявила, що законодавці мають розслідувати епізод, коли Маск, буцімто, зірвав атаку українських військових в Криму.
"Конгрес має розслідувати, що трапилось і чи маємо ми відповідні інструменти, щоб забезпечити, що міжнародну політику веде уряд, а не один мільярдер", - наводить Bloomberg слова сенаторки.
Нагадаємо, письменник Волтер Айзексон у новій біографії Ілона Маска написав, що бізнесмен нібито таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, що зірвало українську атаку підводними дронами по півострову через страх застосування Росією ядерної зброї у відповідь. Пізніше Айзексон та Маск уточнили, що він відмовився його там активізувати супутниковий інтернет на "екстрений запит від державних органів (України)" через побоювання "ескалації конфлікту". Пізніше Маск заявив, що своїми діями він не зрадив США, тому що США не оголошували війну Росії.
Як пише PBS, Пентагон покладається на SpaceX набагато більше, ніж лише у питанні допомоги Україні, і невпевненість у тому, що Маск або будь-який інший комерційний постачальник може відмовитися надавати послуги в майбутньому конфлікті, змусила військових планувальників космічних систем переглянути те, що має бути чітко розписано в майбутніх угодах, сказав Кендалл журналістам на з'їзді Асоціації ВПС у Меріленді.
"Якщо ми збираємося покладатися на комерційні структури або комерційні системи для оперативного використання, ми повинні мати певні гарантії, що вони будуть доступні, - сказав Кендалл. - Інакше вони є зручністю і, можливо, економією в мирний час, але вони не те, на що ми можемо покластися під час війни".
SpaceX має контракт на допомогу команді повітряної мобільності ВПС у розробці ракетного корабля, який би швидко переміщував військові вантажі в зону конфлікту або зону лиха. Не уточнюючи SpaceX, генерал Майк Мініган, голова Командування з повітряної мобільності, сказав: "Американська промисловість має чітко розуміти весь спектр того, для чого її можна використовувати".
Таким чином відмова Маска в Україні привернула увагу до того, чи потрібне формулювання, за яким компанія, що надає військову підтримку під час війни, повинна погодитися, що ця підтримка може бути використана в бойових діях. Зокрема Ендрю Хантер, помічник міністра ВПС із закупівель, технологій і матеріально-технічного забезпечення, підкреслив, що якщо Пентагон оплачує послуги чи технології для обслуговування місій, "очікується, що це буде використовуватися для цілей", що можуть включати й "підтримку бойових операцій".
Днями державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN заявив, що США сподівається, що технологія Starlink "залишиться повністю доступною" для українських військових, поки вони захищають свою територію.
У липні Воррен закликала урядову Комісію з цінних паперів і бірж розпочати розслідування подвійної ролі Маска в управлінні компаніями Tesla і Twitter (X). Через кілька днів після того корпорація Маска вручила їй повістку, з вимогою надати документи щодо спілкування сенаторки із цією урядовою комісією. Також Федеральна торговельна комісія проводить розслідування щодо конфіденційності та використання даних в мережі X.
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