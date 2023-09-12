Білий дім близький до надання Україні ATACMS або інших ракет більшої дальності - Reuters

Білий дім близький до схвалення передачі Україні або ракет ATACMS, або партії касетних боєприпасів GMLRS з більшим радіусом дії, або обидва ці варіанти. Про це пише видання Reuters із посиланням на чотирьох посадовців у США.

Втім остаточне рішення ще не ухвалене.

За даними джерел Reuters, адміністрація президента США побачила успіх касетних боєприпасів під час українського контрнаступу, саме тому розглядається рішення зміцнити українські війська, відправивши їм або тактичні ракетні системи ATACMS, здатні вражати ціль з відстані до 306 км, або керовані реактивні системи залпового вогню GMLRS з радіусом дії 72 кілометри, які будуть наповнені касетними бомбами. Розглядають також варіант, щоб передати Україні обидва варіанти цих озброєнь.

Якщо президент Байден ухвалить це рішення, озброєння буде доступне для швидкої доставки в Київ.

Як повідомляє Reuters, зараз українська артилерія калібру 155-мм має дальність стрільби близько 45 кілометрів і спроможна нести до 48 снарядів.

Ракетний комплект ATACMS, який розглядає Білий дім, може запускати 300 або більше снарядів. Реактивна система GMLRS, яку Україна вже має на озброєнні, могла б розсіювати до 404 касетних боєприпасів, мовиться у статті Reuters.

Всі чотири джерела зауважили, що рішення Адміністрації президента США ще не остаточне, і є ризик, що його можуть відхилити.

На запит журналістів Білий дім відмовився прокоментувати це повідомлення.

У понеділок, 11 вересня, речник Державного департаменту США повідомив, що США ще не ухвалили рішення, чи надсилати в Україну системи ATACMS, але підтвердив, що перемовини тривають як в середині уряду США, так і з українськими та іншими західними партнерами.

Українські посадовці зі свого боку напередодні поновили заклики до союзників на Заході надати Києву далекобійні ракети.

Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що Україна досі не отримала далекобійних ракет від Німеччини, а голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання в коментарі FT, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS дуже скоро.