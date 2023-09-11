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- Голос Америки
Київ закликає США та Німеччину надати далекобійні ракети
Українські посадовці поновили заклики до союзників на Заході надати далекобійні ракети. Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що Україна досі не отримала далекобійних ракет від Німеччини, а голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання в коментарі FT, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS дуже скоро.
"Я не розумію, чому ми гаємо час. Ми могли б зробити більше і врятувати більше життів українських військових і цивільних, якби ракети вже були", - сказав Кулеба під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок в Києві 11 вересня.
Він висловив переконання в тому, що надання Україні німецьких Taurus є лише питанням часу. Перед візитом до України Бербок наголошувала на складнощах у тому, що передати таку зброю Києву.
"Це неможливо зробити швидко - як з танками Leopard та системами протиповітряної оборони IRIS-T - бо кожна деталь має бути узгоджена заздалегідь", - заявила головна дипломатка Німеччини.
Під час візиту до Києва Бербок оголосила про те, що Німеччина надасть майже 21 мільйон доларів гуманітарної допомоги Україні, в основному для підготовки до опалювального сезону, а от щодо поставок ракет оголошень зроблено не було.
Раніше ЗМІ повідомляли, що німецьке оборонне відомство проводить перемовини з виробниками ракет, щоб обмежити дальність цих ракет, а також забезпечити, що важливі технології не могли потрапити до рук росіян.
Заклик надати Україні американські далекобійні ATACMS озвучив і голова Офісу президента України Андрій Єрмак. В коментарі Financial Times Єрмак висловив переконання, що США розуміють необхідність поставок таких систем і домовленість щодо наданя ATACMS Україні може бути досягнута "дуже, дуже скоро".
Видання наводить коментар високопосадовця уряду США про те, що рішення щодо ATACMS "може бути прийняте скоро".
Ракети ATACMS надали б Україні “надзвичайні можливості”, розповів Голосу Америки Роберт Гамільтон, директор Євразійської програми в Інституті досліджень закордонної політики. Вони б дозволили ЗСУ ще більше послабити російську логістику, вважає аналітик.
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У США вшановують пам'ять жертв терактів 11 вересня
Сполучені Штати в понеділок вшанували пам'ять жертв терактів 11 вересня, в результаті яких загинуло майже 3000 людей.
Президент США Джо Байден виступить із промовою перед військовослужбовцями, працівниками служб швидкого реагування та їхніми родинами на військовій базі в Анкориджі, штат Аляска.
Байден прибуває на Аляску після візиту на саміт G20 в Індії та зустрічі з лідерами у В’єтнамі. Хоча ці 22-гі роковини - рідкісний випадок, коли президент не з’явиться на урочистостях на місцях катастроф у Нью-Йорку, Пенсильванії чи у Пентагоні, це не є безпрецедентним.
Президент США Джордж Буш у 2005 році провів церемонію перед Білим домом, а президент Барак Обама в 2015 році провів у Білому домі хвилину мовчання перед тим, як відвідати захід, присвячений роботі військових у сусідньому Форт-Міді.
Віцепрезидентка Камала Гарріс відвідала церемонію в понеділок біля Національного меморіалу та музеї 11 вересня в Нью-Йорку. Терористи Аль-Каїди викрали два комерційні літаки та врізалися ними у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру, в результаті чого обидві будівлі завалилися.
Дзвін надії пролунав у каплиці Святого Павла в Нью-Йорку в понеділок, щоб відзначити момент о 08:46 ранку за місцевим часом, коли 11 вересня 2001 року перший із двох літаків врізався у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру.
У понеділок, як і в минулі роки, рідні та близькі читали вголос імена 2977 жертв перед тисячами людей, які зібралися теплого хмарного ранку.
Перша леді Джилл Байден, міністр оборони Ллойд Остін і голова Об’єднаних штабів США генерал Марк Міллі взяли участь у церемонії покладання вінків у понеділок до Національного меморіалу Пентагону 11 вересня неподалік від Вашингтона, округ Колумбія.
Церемонія розпочалася зі дзвону, коли були зачитані імена кожного з 184 людей, які загинули після того, як терористи вбили захоплений літак у будівлю – 59 осіб були в літаку та 125 людей у будівлі. Пентагон є штаб-квартирою Міністерства оборони США.
У понеділок над місцем, де літак врізався в будівлю о 9:37 ранку за місцевим часом 22 роки тому, був вивішений прапор США, як і в дні після нападу.
Очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що згадувати про напади щороку важко, і з роками може здатися, що світ рухається далі. Але він запевнив сім'ї та близьких загиблих, що оборонне відомство завжди пам'ятатиме.
Чоловік віцепрезидентки Гарріс, Дуг Емхофф, взяв участь в церемонії покладання квітів до меморіалу у Шенксвіллі, штат Пенсильванія, де інший викрадений літак, рейс United Flight 93, впав на поле після того, як пасажири билися з нападниками. Також були зачитані імена тих жертв, пролунав дзвін в пам’ять про кожного.
11 вересня є державним Національним днем служіння та пам’яті в Сполучених Штатах, який має на меті перетворити день трагедії на день творення добра, щоб вшанувати пам’ять жертв і тих, хто надавав екстрену допомогу після терористичних атак.
- Голос Америки
Спільні навчання США та Вірменії свідчать, що Єреван віддаляється від Москви - ЗМІ
В понеділок розпочались спільні військові навчання Вірменії та США. Це ще один сигнал, що Єреван віддаляється від Москви, вказують оглядачі.
"Церемонія відкриття навчань Eagle Partner розпочалась", - заявив AFP представник Командування Сухопутних сил США в Африці та Європі.
За інформацією американського командування, в навчаннях візьмуть участь 85 американських та 175 вірменських військових. Метою навчань є наблизити вірменський підрозділ до стандартів НАТО та до участі в миротворчих операціях. Про те, що навчання готують Вірменію до участі в міжнародних миротворчих операціях заявило і вірменське Міноборони.
Росія напередодні висловила занепокоєння через спільні навчання США та Вірменії, і 10 вересня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що "нічого доброго не вийде із цих навчань.
8 вересня Росія викликала посла Вірменії в країні, щоб висловити протест проти "недружніх кроків".
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Росія, яка утримує миротворчі сили в регіоні, не захистила Вірменію проти, буцімто, агресії Азербайджану.
У Вірменії наростає розчарування тим, що Росія не виступила на стороні країни у її конфлікті з Азербайджаном, якого, своєю чергою, підтримує Туреччина, пише AFP.
Політолог єреванського Регіонального центру за демократію та безпеку Тигран Грігорян сказав Вірменській службі Радіо Свобода, що військові навчання свідчать, що Вірменія віддаляється від Москви. "Всі нещодавні кроки Вірменії можуть розглядатись як спроба показати, що Вірменія - не в російському таборі", - каже Григорян.
"Не те щоб вірмени більше не бачили в Росії партнера, вони починають називати її зрадницею", - каже ще один аналітик Центру Арег Кочинян.
"Вірменія надто залежить від Росії і це наша найбільша стратегічна вразливість і наша найбільша помилка, і це ми маємо змінити із Заходом та партнерами", - каже Кочинян в коментарі Wall Street Journal.
Видання також вказує, з посиланням на коментар представника Держдепу, що США намагаються розвивати партнерства з країнами, які традиційно покладались на Москву.
В статті використано матеріли AFP.
- Голос Америки
ООН: Вихід Росії із зернової угоди й атаки на українську інфраструктуру позбавляють багатьох людей у світі права на їжу
«Вихід Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи в липні та атаки на зернові комплекси в Одесі та інших місцях знову призвели до захмарного зростання цін у багатьох країнах, що розвиваються, позбавивши багатьох людей права на їжу».
З такою заявою виступив у понеділок, 11 вересня, Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк на відкритті сесії Ради з прав людини в Женеві, Швейцарія. Тюрк додав, що рівень голоду в усьому світі повернувся до рівня 2005 року, а до 2030 року майже 600 мільйонів людей будуть «хронічно недоїдати», повідомляє агентство Reuters.
За словами Тюрка, світ наразі має достатньо фінансових, технологічних та земельних ресурсів, щоб забезпечити «достатньо їжі для всіх», цитує мережа CNN. Однак, «зміна клімату, наслідки пандемії та війна Росії проти України» - cthtl причин голоду та відсутності продовольчої безпеки у світі.
«Півтора року жахливої війни спустошили Україну, завдавши жахливих втрат її народу та завдавши шкоди величезним площам сільськогосподарських угідь», - додав Тюрк.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Чорноморську зернову угоду було підписано у липні 2022 року за посередництва Туреччини та ООН, а в липні 2023 року Росія одноосібно вийшла з угоди. Для відновлення її дії, Росія висуває низку вимог, включно з поверненням російського Россєльхозбанку до системи SWIFT, від якої банк було відключено минулого року на виконання санкцій ЄС проти Росії.
Останнім часом, Росія здійснила серію ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України у гирлі Дунаю в Одеській області, викликавши широке засудження з боку міжнародної спільноти. Наразі шлях через румунський порт Констанца розглядають як один з головних коридорів для експорту українського збіжжя в умовах морської блокади Росії.
- Голос Америки
ЄС, США засуджують російські псевдовибори на окупованих територіях України
ЄС та США рішуче засудили російські псевдовибори на окупованих територіях України і не визнаватимуть їхні результати.
Верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель назвав ці вибори "незаконними" і засудив примусову паспортизацію, яку Росія проводить на окупованих територіях.
"Ці незаконні так звані "вибори" в Україні відбулись на тлі примусової та незаконної паспортизації Росією, масштабних та систематичних порушень прав людини, а також залякувань і росту репресій проти українських громадян з боку Росії та незаконного призначення влади на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в заяві Борреля.
"Російські псевдовибори на окупованих територіях і є образою для Статуту ООН", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на будь-яку українську суверенну територію. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки необхідно", - написав Блінкен в соцмережі Х (раніше Twitter).
"Потьомкінськими виборами" назвав російські вибори Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН, під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого темі незаконного проведення виборів минулого тижня. Засідання ініціювали Албанія та США.
У своєму виступі, Вуд наголосив, що Росія проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України разом зі щорічними регіональними виборами.
В ООН також заявили, що так звані російські вибори на окупованих територіях "не мають правового підґрунтя".
Росія провела псевдовибори на окупованих територіях 8-10 вересня.
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