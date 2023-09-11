Київ закликає США та Німеччину надати далекобійні ракети

Українські посадовці поновили заклики до союзників на Заході надати далекобійні ракети. Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що Україна досі не отримала далекобійних ракет від Німеччини, а голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання в коментарі FT, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS дуже скоро.

"Я не розумію, чому ми гаємо час. Ми могли б зробити більше і врятувати більше життів українських військових і цивільних, якби ракети вже були", - сказав Кулеба під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок в Києві 11 вересня.

Він висловив переконання в тому, що надання Україні німецьких Taurus є лише питанням часу. Перед візитом до України Бербок наголошувала на складнощах у тому, що передати таку зброю Києву.

"Це неможливо зробити швидко - як з танками Leopard та системами протиповітряної оборони IRIS-T - бо кожна деталь має бути узгоджена заздалегідь", - заявила головна дипломатка Німеччини.

Під час візиту до Києва Бербок оголосила про те, що Німеччина надасть майже 21 мільйон доларів гуманітарної допомоги Україні, в основному для підготовки до опалювального сезону, а от щодо поставок ракет оголошень зроблено не було.

Раніше ЗМІ повідомляли, що німецьке оборонне відомство проводить перемовини з виробниками ракет, щоб обмежити дальність цих ракет, а також забезпечити, що важливі технології не могли потрапити до рук росіян.

Заклик надати Україні американські далекобійні ATACMS озвучив і голова Офісу президента України Андрій Єрмак. В коментарі Financial Times Єрмак висловив переконання, що США розуміють необхідність поставок таких систем і домовленість щодо наданя ATACMS Україні може бути досягнута "дуже, дуже скоро".

Видання наводить коментар високопосадовця уряду США про те, що рішення щодо ATACMS "може бути прийняте скоро".

Ракети ATACMS надали б Україні “надзвичайні можливості”, розповів Голосу Америки Роберт Гамільтон, директор Євразійської програми в Інституті досліджень закордонної політики. Вони б дозволили ЗСУ ще більше послабити російську логістику, вважає аналітик.