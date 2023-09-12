Маємо створити щит ППО над українською інфраструктурою взимку - Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала міжнародних партнерів надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб захистити українську критичну інфраструктуру від ударів з повітря взимку.

"Маємо виставити щит протиповітряної оборони над критичною інфраструктурою України", - сказала Бербок в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому у вівторок.

Під час візиту до Києва в понеділок Бербок заявила, що Німеччина може надати більше систем повітря-повітря Києву, а також оголосила про те, що Німеччина виділить майже 21 мільйон доларів гуманітарної допомоги Україні, в основному для підготовки до опалювального сезону. Вона також закликала Україну робити більше задля подолання корупції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати далекобійні ракети Taurus.

"Я не розумію, чому ми гаємо час. Ми могли б зробити більше і врятувати більше життів українських військових і цивільних, якби ракети вже були", - сказав Кулеба під час спільної пресконференції з Бербок в Києві 11 вересня.

Він висловив переконання в тому, що надання Україні німецьких Taurus є лише питанням часу. Перед візитом до України Бербок наголошувала на складнощах у тому, що передати таку зброю Києву.

"Це неможливо зробити швидко - як з танками Leopard та системами протиповітряної оборони IRIS-T - бо кожна деталь має бути узгоджена заздалегідь", - заявила головна дипломатка Німеччини.

В статті використано матеріали Reuters.