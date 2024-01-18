"Доведеться залучати наші війська". Білий дім про загрози від несхвалення допомоги Україні

У Білому домі назвали «продуктивною» зустріч президента Джо Байдена із конгресменами-республіканцями, щодо питання схвалення додаткової допомоги Україні у середу, 17 січня.

Олівія Далтон, перша заступниця прессекретаря Білого дому, заявила журналістам під час брифінгу у четвер, що загалом переговори рухаються "в правильному напрямку".

У розмові з республіканцями президент та його радники попередили конгресменів про можливі загрози не лише для України, а й для США та союзників у разі несхвалення додаткового пакета допомоги Києву на 61 мільярд доларів США, сказала Далтон.

"Вивчаючи уроки історії ми знаємо, що вони (диктатори) не зупиняються, коли їх залишають напризволяще і не контролюють. І тому, президент передав відчуття нагальності, щодо того, що стоїть на кону для наших партнерів НАТО в регіоні", – заявила в розмові з журналістами Далтон.

Вона додала, що в разі, якщо не допомогти українцям, допомагати доведеться союзникам по НАТО, зі застосуванням американських військових.

"І, звичайно, ми не хочемо, щоб наші власні війська опинились в ситуації, коли доведеться залучати їх на поле бою", – сказала речниця.

Більшість Конгресу – за, проти лише "незначна меншість" – Байден

Раніше, сьогодні президент Джо Байден, спілкуючись з журналістами на галявині біля Білого дому заявив, що на заваді схваленню допомоги Україні стоїть конгресова меншість.

"Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні. Питання – чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою", – заявив Байден.

Про загрозу участі США в конфлікті Росія-НАТО попередив в офіційному звернення лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, який сказав, що Америка заплатить ще більшу ціну, якщо "Путін запустить свої щупальця глибше в європейський континент".

Шумер також додав, що перемовники наблизилися до досягнення згоди, щодо додаткового фінансування національної безпеки США.

"Вперше я вірю, що шанси на те, що ми досягнемо угоди трохи понад 50 відсотків", – сказав Шумер журналістам у середу після консультацій у Білому домі.

Ключовим конфліктним питанням, щодо схвалення додаткового фінансування для союзників США (в тому числі України) є реформа міграційного законодавства США. Без розв'язання цього питання республіканці не згодні голосувати за фінансування союзників.