У Білому домі заявили про брак оптимізму, що Конгрес зможе уникнути "шатдауну" до 19 січня

Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг не налаштована оптимістично, що Конгрес зможе досягнути угоди, аби уникнути часткового припинення роботи уряду пізніше цього місяця. Про це вона заявила у п’ятницю, 5 січня.

“Я б не сказала, що я песиміст, але я і не оптиміст”, — сказала Янг під час сніданку з журналістами. Вона послалась на поїздку цього тижня делегації конгресменів-республіканців до кордону між США та Мексикою та коментарі деяких законодавців, які виступають за часткове припинення роботи уряду.

Як повідомляв Голос Америки, Конгрес повернеться до Вашингтона наступного тижня, щоб розглянути крайні терміни - 19 січня та 2 лютого - для врегулювання державних витрат до вересня 2024 року. Деякі республіканці вимагають скоротити витрати на 2024 фінансовий рік, що може вдарити по фінансуванню армії.

"Така резолюція [за скороченням витрат на військо] просто неприйнятна для фінансування цілого року. Це матиме руйнівні наслідки, особливо для оборонної галузі, коли у світі тривають усі ці війни. Отже, нам потрібно досягти базової угоди та якнайшвидше отримати результат", - заявив лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл перед перервою на канікули.

У січні американський Конгрес сподівається також ухвалити екстрену допомогу для України та Ізраїлю. Республіканці та демократи мають серйозні розбіжності як щодо державних витрат, так і щодо закопроекту про фінансування України. То ж оглядачі не виключають, що пакет допомоги Україні може знову опинитись на другому чи навіть на третьому місці в законодавців за пріоритетністю.