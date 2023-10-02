Держдеп: Більшість коштів на безпекову допомогу Україні вже вичерпано, Конгрес має вжити заходів

Хоча у США є можливість продовжити підтримувати здатність України захищатися в найближчій перспективі, більшу частину наявного фінансування безпекової допомоги вже вичерпано, тож Конгресу необхідно вжити заходів. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу в понеділок, 2 жовтня.

При цьому він не уточнив, як довго США зможуть надавати Україні допомогу без відповідного рішення Конгресу.

"Хоча у нас ще залишилися повноваження щодо скорочення витрат, які ми можемо використати для продовження надання безпекової допомоги Україні в короткостроковій перспективі, і фактично у нас є ще один пакет скорочення найближчими днями, фінансування USAI було призупинено, фінансування FMF (Foreign Military Financing, допомога іноземним арміям - ред.) - припинено. Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України у довгостроковій перспективі, тому ми не зможемо це зробити без подальших дій із боку Конгресу", - сказав речник Держдепартаменту США.

Він зазначив, що у Білому домі розчаровані тим, що "попри тривалу і сильну двопартійну підтримку України, коли вона бореться із вторгненням Росії, тимчасова бюджетна резолюція, яку Конгрес ухвалив у суботу, не містить вкрай необхідної допомоги."

За словами Міллера, "переважна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження надання допомоги Україні, оскільки це стосується не лише України".

"Йдеться про світ, у якому ми хочемо жити. Якщо ми дозволимо таким авторитарним діячам як президент Путін робити з іншими суверенними країнами все, що їм заманеться, весь Статут ООН зруйнується. І ми будемо жити у світі, де така агресія може статися будь-де та будь-коли," - сказав Міллер.

Представник Держдепу також наголосив, що призупинення допомоги Україні може бути набагато дорожчим і небезпечнішим для американського народу:

"Ми повинні продовжувати робити так, щоб Україна була в найсильнішому становищі, аби захищатися... Ми в жодному разі не можемо допустити, щоб підтримка України Америкою зупинилася. Наші союзники, наші супротивники та світ спостерігатимуть."

Про недопустимість призупинення американської допомоги Україні йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сторінці Білого дому в суботу, 30 вересня. Пізно в суботу ввечері президент США підписав ухвалений Конгресом законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, який не містить нової допомоги Україні.

"Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - йдеться у заяві Байдена.

Американські сенатори від обох партій після ухвалення законопроєкту про тимчасове фінансування уряду виступили зі спільною заявою на підтримку Києва.

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