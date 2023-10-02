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- Голос Америки
Держдеп: Більшість коштів на безпекову допомогу Україні вже вичерпано, Конгрес має вжити заходів
Хоча у США є можливість продовжити підтримувати здатність України захищатися в найближчій перспективі, більшу частину наявного фінансування безпекової допомоги вже вичерпано, тож Конгресу необхідно вжити заходів. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу в понеділок, 2 жовтня.
При цьому він не уточнив, як довго США зможуть надавати Україні допомогу без відповідного рішення Конгресу.
"Хоча у нас ще залишилися повноваження щодо скорочення витрат, які ми можемо використати для продовження надання безпекової допомоги Україні в короткостроковій перспективі, і фактично у нас є ще один пакет скорочення найближчими днями, фінансування USAI було призупинено, фінансування FMF (Foreign Military Financing, допомога іноземним арміям - ред.) - припинено. Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України у довгостроковій перспективі, тому ми не зможемо це зробити без подальших дій із боку Конгресу", - сказав речник Держдепартаменту США.
Він зазначив, що у Білому домі розчаровані тим, що "попри тривалу і сильну двопартійну підтримку України, коли вона бореться із вторгненням Росії, тимчасова бюджетна резолюція, яку Конгрес ухвалив у суботу, не містить вкрай необхідної допомоги."
За словами Міллера, "переважна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження надання допомоги Україні, оскільки це стосується не лише України".
"Йдеться про світ, у якому ми хочемо жити. Якщо ми дозволимо таким авторитарним діячам як президент Путін робити з іншими суверенними країнами все, що їм заманеться, весь Статут ООН зруйнується. І ми будемо жити у світі, де така агресія може статися будь-де та будь-коли," - сказав Міллер.
Представник Держдепу також наголосив, що призупинення допомоги Україні може бути набагато дорожчим і небезпечнішим для американського народу:
"Ми повинні продовжувати робити так, щоб Україна була в найсильнішому становищі, аби захищатися... Ми в жодному разі не можемо допустити, щоб підтримка України Америкою зупинилася. Наші союзники, наші супротивники та світ спостерігатимуть."
Про недопустимість призупинення американської допомоги Україні йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сторінці Білого дому в суботу, 30 вересня. Пізно в суботу ввечері президент США підписав ухвалений Конгресом законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, який не містить нової допомоги Україні.
"Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - йдеться у заяві Байдена.
Американські сенатори від обох партій після ухвалення законопроєкту про тимчасове фінансування уряду виступили зі спільною заявою на підтримку Києва.
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- Голос Америки
МЗС Словаччини звинувачує Росію у втручанні у вибори
За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе пережити нас, то він помиляється.Карін Жан-П'єр
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори, відповідну заяву відомство оприлюднило у понеділок, 2 жовтня, після того, як партія Smer-SD здобула перемогу на парламентських виборах в країні. Лідер цієї партії Роберт Фіцо, якого критики вважають проросійськи налаштованим, був запрошений сформувати уряд.
МЗС Словаччини заявило про втручання у вибори, реагуючи на коментарі голови російської служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна. Ще до виборів Наришкін заявив про те, що центристська партія “Прогресивна Словаччина” є “довіреними особами США”.
“Прогресивна Словаччина” підтримує Україну, і на виборах прийшла другою, отримавши 18% голосів, тоді як Smer-SD посіла першість, її підтримали 23% виборців.
“Ми вважаємо таку навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці”, – йдеться у заяві МЗС Словаччини, яку цитує мережа AFP.
МЗС Словаччини також викликало співробітника російського посольства і зажадало від Росії “припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини”.
Москва відкинула звинувачення словацького уряду, заявивши, що “ми не втручаємося у внутрішні справи інших країн і не беремо участь у зміні режиму”.
Коментуючи вибори у Словаччині, американські посадовці заявили, що продовжать працювати з партнерами по НАТО задля забезпечення тривалої підтримки для України, яка протистоїть російській агресії.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр також зауважила, що США створили коаліцію з понад 50 країн, куди входить і Словаччина, для допомоги Україні, а також згуртували понад 140 країн в ООН, щоб засудити вторгнення Росії в Україну.
“За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе пережити нас, то він помиляється. Він помиляється. І тому незабаром ми оголосимо ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу постійну підтримку хороброго народу України”, - додала Жан-П’єр.
Своєю чергою, речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що США ознайомлені з повідомленнями про російське втручання у вибори у Словаччині.
“Ми тісно спілкуємося з нашими словацькими колегами щодо [повідомлень про втручання]. Загалом щодо виборів, я скажу, що Словаччина, звичайно, є ключовим союзником НАТО, партнером і другом Сполучених Штатів. Ми продовжуватимемо співпрацювати з урядом, обраним словацьким народом, для просування наших спільних цілей і взаємних інтересів. І, як я вже говорив про низку країн на цій трибуні, Сполучені Штати не приймають жодної сторони в іноземних виборах. Єдиний наш інтерес – у вільному та чесному виборчому процесі”, - заявив Міллер.
На виборах у Словаччині партія Роберта Фіцо отримала 42 місця зі 150 у парламенті. Тепер вона шукатиме партнерів для створення урядової коаліції. Потенційним партнером Smer-SD може виступити партія Hlas-SD, яка отримала 27 місць, як повідомляє AFP. Hlas-SD виникла у 2020 році, відколовшись від Smer-SD.
Третім членом коаліції може стати націоналістична проросійська Словацька національна партія, яка набрала 5,6% голосів, зазначає британське видання The Guardian. В такому складі коаліція може мати 79 місць у 150-місному парламенті.
- Голос Америки
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили нові зернові коридори
Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили можливі альтернативні "коридори" для експорту українського зерна.
В офісі президента України наголосили, що Зеленський і фон дер Ляєн домовились підтримувати "конструктивний діалог" стосовно зняття обмежень на експорт зерна, введених деякими сусідніми з Україною державами.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський 2 жовтня заявив, що новий коридор, який дозволяє вантажним суднам перевозити українське зерно та залізну руду з чорноморських портів, значно знизив фрахтові розцінки, які, за його словами, швидше за все продовжать знижуватись і надалі.
Так званий тимчасовий гуманітарний коридор, про який говорить Микола Сольський, запустили у серпні, щоб уможливити експорт сільськогосподарської продукції після одностороннього виходу Росії із Чорноморської зернової угоди, що раніше протягом року дозволяла експортувати українське збіжжя морем.
Йдуть нові судна. Кожен фермер найближчим часом зможе відчути, що логістика за рахунок цього маршруту має подешевшати, а відповідно збільшиться (рентабельність) зернаМикола Сольський
"Йдуть нові судна. Кожен фермер найближчим часом зможе відчути, що логістика за рахунок цього маршруту має подешевшати, а відповідно збільшиться (рентабельність) зерна", – заявив Микола Сольський.
Нагадаємо, як повідомляв Голос Америки, міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заперечив повідомлення про те, що Королівський флот Великої Британії може допомогти захистити комерційні судна в Чорному морі, які перевозять українське зерно та інше продовольство для експорту.
Як пише Guardian, після інтерв'ю з міністром видання Sunday Telegraph повідомило, що "британський королівський флот може зіграти роль у захисті комерційних суден від російських атак у Чорному морі". Деякі медіа сприйняли це як зобов'язання, яке міністр нібито дав президенту України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва минулого тижня, але нині на конференції Консервативної партії Шаппс заперечив це: "Я не думаю, що (про) це була моя розмова з президентом Зеленським".
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