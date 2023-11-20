Білий дім: новий пакет для України задовольнить нагальні потреби ЗСУ. Конгрес має ухвалити додаткове фінансування

Новий пакет безпекової допомоги США для України допоможе задовольнити нагальні потреби ЗСУ на полі бою, але щоб США могли продовжити підтримувати Україну безперешкодно і безперервно, Конгрес має ухвалити запит на додаткову допомогу Києву. На цьому наголосив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі в понеділок, 20 листопада.

“Ми хочемо закликати Конгрес ухвалити додаткові запити, які ми надіслали. Злітно-посадкова смуга продовжує ставати коротшою з кожним пакетом допомоги, який ми їм надаємо”, – заявив Джон Кірбі. За його словами, для пакета безпекової допомоги, про який США оголосили сьогодні, використовуються кошти, виділені раніше за програмою президентських повноважень.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США також наголосив, що зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна з українською владою підкреслюють непохитну підтримку США боротьби України за свободу проти вторгнення Росії.

Злітно-посадкова смуга продовжує ставати коротшою з кожним пакетом допомоги, який ми їм надаємо

Джон Кірбі заявив про важливість рішень, які ухвалюються зараз для наступних поколінь. “Дії, які ми вживаємо, і, що не менш критично, потенційні дії, яких ми не вживаємо, матимуть наслідки протягом багатьох років. Впевнений, ви бачили статтю президента Байдена для The Washington Post на вихідних, в якій йдеться про те, що світ знову стикається з точкою перелому, і вибір, який ми зробимо, визначатиме майбутнє наступних поколінь”, – заявив Кірбі.

Як раніше повідомляв Голос Америки, 20 листопада США оголосили новий пакет військової підтримки Україні на 100 мільйонів доларів. Ця допомога включає ракети для ПЗРК Stinger; одну артилерійську систему HIMARS і боєприпаси для установки; артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм; протитанкова зброя Javelin, TOW і AT-4; міни; понад три мільйони набоїв до стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore, а також запасні частини й допоміжне обладнання тощо.

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