Актуально
- Голос Америки
Кірбі: Байден хоче почути від Зеленського оцінку ситуації на фронті
Президент США Джо Байден хоче почути від президента України Володимира Зеленського його бачення ситуації на полі бою, повідомили в Білому домі. Зеленський планує зустрітись з Байденом у Вашингтоні в четвер.
Представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі при цьому закликав Конгрес затвердити нове "життєво важливе" фінансування для додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів. "Це дійсно критичний час, наближається осінь", - сказав Кірбі.
Наскільки вищою (ціна) буде у питанні людських і матеріальних втрат, якщо ми просто підемо й дозволимо йому захопити Україну
"Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, просто подумайте, наскільки вищою вона буде у питанні людських і матеріальних втрат, якщо ми просто підемо й дозволимо йому захопити Україну, - відзначив Кірбі. - І тоді він [президент РФ Путін] залишається в набагато сильнішій позиції і, до речі, просто на кордонах території НАТО".
Представник Ради з нацбезпеки США додав, що Білий дім заохочує Зеленського зустрітися з законодавцями США, щоб пояснити необхідність продовження військової підтримки: "Ми вважаємо, що для представників Конгресу дійсно важливо почути безпосередньо від президента Зеленського про те, з чим він стикається в цьому контрнаступі, і ... що йому потрібно, щоби продовжувати. Він найкращий посланець від народу України і його Збройних сил".
Кірбі також повторив слова президента Байдена, що США продовжать допомагати Україні стільки, "скільки знадобиться". Він додав, що Україна досягає прогресу у своєму контрнаступі й що він не закінчився, тож ЗСУ "і надалі буде потрібна вся можлива підтримка, щоб продовжити цей поступ".
Представникам Конгресу дійсно важливо почути безпосередньо від президента Зеленського про те, з чим він стикається в цьому контрнаступі
Байден прийматиме Зеленського у Білому домі у четвер після обіду, це стане шостою їхньою особистою зустріччю та третім візитом українського глави до головної резиденції президента США. Минулого тижня адміністрація Байдена повідомила, що він планує оголосити новий "суттєвий" пакет допомоги Україні. Кірбі не уточнив, чи в нього входитимуть ракети далекої дії ATACMS, але сказав, що ведуться "активні" дискусії з цього питання.
Зранку у четвер Зеленський зустрічатиметься із законодавцями у Палаті представників і Сенаті. Торік у грудні під час першого закордонного візиту Зеленського від початку повномасштабної війни він виступив перед обома палатами Конгресу. Тоді його виступ перед двома палатами американських законодавців оглядачі називали історичним, а нинішній візит на Капітолійський пагорб обіцяє бути набагато складнішим – думки багатьох законодавців розділилися щодо збільшення допомоги, їх також турбує, чи Україна зможе перемогти, чи використовує допомогу відповідально. Також дається взнаки початок президентських перегонів і загострення політичної боротьби, що може загальмувати ухвалення рішень щодо України.
Нагадаємо, Конгрес планує затвердити постанову, що дозволить фінансувати бюджетні витрати на 30 днів й уникнути урядового "шатдауну", часткового призупинення роботи уряду, яке може статись, якщо бюджетну постанову не буде затверджено до 30 вересня.
Проєкт постанови, який пропонують затвердити республіканці в Палаті представників, не включає нову допомогу Україні. А в Сенаті лідери як демократів, так і республіканців, виступили на підтримку допомоги Україні у цьому законі.
Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що має питання до Зеленського, зокрема щодо підзвітності допомоги, яку США надають Україні. Натомість очільник комітету Палати Представників Конгресу США з міжнародних відносин, республіканець Майкл Маккол вважає, що переважна більшість конгресменів підтримує виділення коштів Києву, тому що це - в інтересах США та прямо впливає на ситуацію на міжнародній арені.
У статті використано матеріали Reuters.
Всі новини дня
Тертя між Києвом і Варшавою: "хто гостріше розкритикує сусіда"
Гострі докори, якими обмінюються найвищі посадовці України та Польщі, викликали стурбованість долею партнерства Києва і Варшави на тлі російської війни.
Стратегічно в Польщі нема сумнівів у тому, що підтримка України триватиме.Даніел Шеліґовські
Поширені польським урядом слова прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, що Польща «вже не передає зброю Україні», опинилися в чільних заголовках міжнародних ЗМІ.
Напередодні у Варшаві українського посла викликали до Міністерства закордонних справ, щоб висловити протест Польщі у зв’язку з критичним зауваженням президента Володимира Зеленського про обмеження імпорту українського збіжжя.
«Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора», - заявив Зеленський 19 вересня у виступі на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.
Уряди Польщі, а також Словаччини й Угорщини 15 вересня продовжили заборону імпорту українського збіжжя та інших сільськогосподарських товарів, хоча Європейська комісія постановила, що таких перешкод на ринку ЄС не повинно бути.
Польські урядовці наголошують, що при цьому Варшава сприяє транзиту українського збіжжя на світовий ринок і нагадують про велику допомогу Польщі для захисту України від російської агресії.
Через Польщу проходить вирішальна частина міжнародної допомоги Україні, і з часу відкритого російського вторгнення польські кордони перетнули кілька мільйонів українських біженців, майже мільйон яких залишається в тій країні.
Давні проблеми з новими емоціями
Обмін гострими докорами між Києвом і Варшавою став найгучнішим у розпал виборчої кампанії у Польщі, де урядова партія "Право і справедливість" (PIS), заявляє, що вимушена заборонити імпорт українського збіжжя, бо війна спричинила перекоси на ринку, і наплив зерна з України загрожує банкрутством польським фермерам.
Політики обох країн починають таке своєрідне суперництво за те, хто гостріше розкритикує сусіда. Це самозгубна тактикаЛукаш Адамські
Така позиція Варшави в питанні імпорту українського збіжжя буде тривати, вважає Даніел Шеліґовські, який очолює програму східної Європи в Польському інституті міжнародних справ.
«Зараз можна бачити, якщо поглянути на польську політичну сцену з правого до лівого крила, то всі провідні політичні партії, які готуються до парламентських виборів, взяли це питання до своїх політичних кампаній і до своїх програм», - вказав Даніел Шеліґовські у розмові з Голосом Америки.
Як і у попередніх випадках міждержавних суперечок між Україною та Польщею разом з поточними проблемами на поверхню підіймаються і давні питання, наприклад, пов’язані з оцінкою подій в часи Другої Світової війни тощо.
За словами Деніела Шеліґовського зараз «з польського погляду проблема не в самих позовах (України в СОТ), а те як вони оцінюються в Польщі, та розпалювальна риторика з української сторони».
Українські урядовці також кажуть, що прагнуть домовленостей, і Міністерство економіки України оголосило, що хоче «уникнути судової тяганини» в СОТ довкола імпорту зерна.
Але факт оголошення українського позову до СОТ, а ще більше - супутні заяви українських представників, наприклад дописи урядовців у соцмедіа, декого у Варшаві образили.
Інший польський політичний аналітик Лукаш Адамські також вказує, що українські заяви для поляків лунають дуже різко.
«Інтереси Польщі і України тут суперечливі, але я вважаю, що це можна вирішувати, розв'язувати в розмовах. Проте ці розмови не мають супроводжуватися такою риторикою, бо ця риторика викликає емоції, вона дратує, накручує спіраль емоцій. І вона в результаті доводить до того, що потім політики обох країн починають таке своєрідне суперництво за те, хто гостріше розкритикує сусіда. Це самозгубна тактика», - сказав доктор історії Лукаш Адамські, який є заступником директора польського Центру діалогу імені Юліуша Мерошевського.
Деніел Шеліґовскі каже, що історичні суперечки між українцями і поляками напевне залишаться, хоча російська війна приглушила їх.
Поточні економічні протистояння можливо вирішити легше, бо і в Польщі, і в Україні лунають гучні голоси про спільність стратегічних інтересів обох країн.
«Стратегічно в Польщі нема сумнівів у тому, що підтримка України триватиме: військова, політична і важливо, що Польща підтримуватиме бажання України вступити в Європейський Союз і НАТО. Це і далі відповідає польським інтересам. Я не бачу суперечності між стратегічним виміром і якимись обмежувальними економічними заходами польського уряду. Це нормальне явище між партнерами», - вважає Шеліґовський.
Свідчення українських дітей пролунають на суді проти російських злочинців – прокурор МКС Хан
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що українські діти «повинні бути поміченими та почутими» під час притягнення до відповідальності винних у злочинах проти них.
Я не хочу, щоб у моєму суді, який ми проводимо як прокуратура, не було чутно голосів дітей у залі судуКарім Хан, прокурор МКС
Свідчення дітей мають лунати у судовій залі і це є частиною його позиції, заявив прокурор МКС під час заходу високого рівня, що відбувався у Нью-Йорку паралельно із засіданнями Генеральної Асамблеї ООН.
«Я сказав, що це буде політикою щодо нових розслідувань, які почалися під час мого терміну. Я не хочу, щоб у моєму суді, який ми проводимо як прокуратура, не було чутно голосів дітей у залі суду. Одна справа, коли ми, дорослі, говоримо про досвід дітей, зовсім інша, коли діти самі розповідають про те, як на них впливає конфлікт», – сказав прокурор МКС Карім Хан під час зустрічі високого рівня під назвою «Боротьба за майбутнє: українські діти у війні».
Він закликав світову спільноту до спільних дій для притягнення до відповідальності у злочинах проти українських дітей і до того, щоб вкласти більше ресурсів у цю справу, зокрема збільшити внески в МКС, який залишається без належного фінансування.
Захід відбувся в стінах ООН з ініціативи Естонії у вівторок, 19 вересня, за участі глав держав, міністрів та високопосадовців для обговорення найнагальніших викликів і потреб українських дітей, які страждають від війни.
Метою заходу, на якому виступив український генеральний прокурор Андрій Костін та перша леді України Олена Зеленська, було привернути увагу до найбільших викликів і потреб українських дітей, які страждають від війни, а також запропонувати рішення щодо того, що ООН і міжнародна спільнота можуть зробити для них.
Як повідомила Олена Зеленська, за оцінками уряду України, понад 19 з половиною тисяч українських дітей були примусово переміщені або депортовані до Росії чи на тимчасово окуповані території України. Там вони піддаються проросійській пропаганді, «перевихованню», метою якого є змінити національну ідентичність українських дітей.
У деяких випадках українських дітей, відібраних у їхніх родин, віддають для усиновлення російським родинам. За її словами, щонайменше 13 українських дітей стали жертвами сексуального насильства з боку російських солдатів, 12 дівчат і один хлопець, якому було лише 4 роки. Вона наголосила, що насправді жертв може бути набагато більше, бо йдеться лише про дітей, які самі та чиї батьки погодилися свідчити.
Представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд наголосила, що російська агресія позбавляє можливості навчатися мільйони українських дітей. За даними ООН, які вона навела, російські сили та сили, якими керує Росія, з початку широкомасштабного нападу завдали 480 нападів по школах і лікарнях.
Вона нагадала, що вивезення дітей у Росії під приводом гуманітарної допомоги, є воєнним злочином, і президент Росії Володимир Путін та так звана уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова звинувачуються присутнім на засіданні прокурором МКС у їхньому скоєнні.
«Ми повинні зробити так, щоб винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності, – заявила Томас-Ґрінфілд. – Українські діти – це діти всього світу».
Міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб заявила, що досі точно невідомо, скільки дітей було вивезено, їхні імена і місце перебування не встановлені. Вона наголосила, що на це та на їхнє повернення мають бути спрямовані зусилля міжнародних установ. Лахбіб наголосила, що її країна виділила на цю мету додаткові кошти для ЮНІСЕФ та інших міжнародних установ, зокрема офісу спеціального представника Генерального секретаря ООН з цього питання.
Вона також сказала, що потрібно підтримувати організації громадянського суспільства, які допомагають встановити контакт між вивезеними дітьми та їхніми родинами в Україні. Але, на думку бельгійської міністерки, бракує дієвих міжнародних зусиль, які могли б покласти край цьому злочину і повернути українських дітей до їхніх родин.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінць розповів, що перед від’їздом до США розмовляв з матір’ю українського підлітка з Бердянська Тиграна Оганесяна, якого російські військові схопили, звинуватили у тероризмі, катували і після того, як справа набула розголосу і його звільнення вимагали депутати Європейського парламенту. Але замість того, щоб звільнити хлопця «росіяни його цинічно розстріляли», а його мати досі не може отримати його тіло, щоб його поховати сказав Лубінець.
«Це один з прикладів того, що відбувається з українськими дітьми на окупованій території та на території Російської Федерації», – сказав Лубінець. Він додав, що від депортованих українських хлопців у Росії вимагають не лише відмовитися від своєї української ідентичності, але і вступити до російських воєнізованих організацій, щоб потім служити в російській армії.
Лубінець подякував прокурор МКС Каріму Хану за те, що той видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової, бо після цього, за його словами, більше дітей вдалося повернути. Мати однієї з вивезених дітей, яку депортували до Бєлгорода, виступила перед Радою Безпеки ООН, і вже на другий день до офісу Лубінця надійшов «сигнал» і невдовзі після цього дитину повернути в Україну без жодних умов.
Нам потрібне визнання дій Росії злочином геноцидуДмитро Лубінець
Але Україна «не може організувати 20 тисяч засідань Ради Безпеки для повернення дітей», сказав Лубінець. Нині, за йог словами, Україні вдалося повернути лише 386 дітей, але за російськими даними, кількість вивезених з України дітей може сягати 700 тисяч.
Він закликав світову спільноту допомогти Україні повернути всіх українських дітей.
«Нам потрібна допомога колег, щоб впоратися з такими складними викликами, нам потрібне визнання дій Росії злочином геноциду, надання доступу до списку депортованих і переміщених дітей, відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів», – сказав Лубінець.
Він також зауважив, що міжнародна спільнота може за допомогою OSINT джерел ідентифікувати та актуалізувати дані про депортованих або переміщених дітей, маршрути їхнього пересування та місце їхнього перебування. Також Україні потрібна допомога для створення системи реабілітаційних центрів в кожному регіоні України, додав Лубінець.
Сенат США підтримав призначення генерала ВПС на головну військову посаду
ВАШИНГТОН, 20 вересня (Reuters) – Більшість Сенату США в середу підтримали кандидатуру командувача ВПС США генерала Чарльза К. Брауна на посаду головного військового офіцера США, а також затвердили призначення низки інших вищих старших офіцерів, які раніше блокував сенатор-республіканець.
З 83 голосами за та 11 проти, Сенат затвердив кандидатуру Чарльза Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів, за поданням президента США Джо Байдена.
Браун — колишній пілот винищувача, який отримав досвід командування в Тихому океані, приходить на цю посаду в період зростання напруженості з Китаєм.
Він стане лише другим темношкірим офіцером, який очолить Об’єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла два десятиліття тому.
Сенат просунувся вперед, проголосувавши за Брауна та двох інших вищих військових, після того, як лідер більшості Чак Шумер, сенатор-демократ, використав процедурний маневр, щоб обійти блокаду сенатора-республіканця Томмі Тубервіля.
Тубервіль почав блокувати підтвердження для вищих посад Пентагону в березні на знак протесту проти політики Міністерства оборони, ухваленої минулого року, яка передбачає оплачувану відпустку та відшкодовує витрати для військовослужбовців, які подорожують, щоб зробити аборт.
Браун та інші військові чиновники заявили, що блокування Тубервілем сотень призначень в оборонному відомстві може мати далекосяжні наслідки для Збройних сил і вплинути на війська та їхні родини, зашкодити національній безпеці.
Міністр оборони Ллойд Остін привітав Брауна з затвердженням на посаді, подякував Шумеру за проведення голосування та розкритикував Тубервіля за його обструкцію. «Настав час затвердити понад 300 інших кандидатів на військові посади», — сказав Остін у заяві.
Байден висунув кандидатуру Брауна, про що було оголошено в травні, після призначення Остіна міністром оборони США, найвищою цивільною посадою в Пентагоні.
Затвердження Брауна означає, що чорношкірі американці вперше обіймуть дві найвищі посади в Пентагоні, що є важливою віхою для інституції, яка різноманітна на нижчих рівнях, але здебільшого білі та чоловіки на вершині.
Шумер також відкрив шлях для голосування в Сенаті щодо висунення Байденом генерала Ренді Джорджа на посаду начальника штабу Сухопутних сил та генерала Еріка Сміта на посаду командувача Корпусу морської піхоти.
Процедурне клопотання Шумера не стосувалося сотень інших військових затверджень, які все ще відкладаються через дії Тубервіля.
Затвердження Сенатом військових призначень зазвичай не викликає суперечок. Позиція Тубервіля не може перешкодити Сенату, де більшість становлять демократи, голосувати за будь-яке підвищення, але може різко уповільнити процес.
Канабіс — задля України. Фестиваль у Колорадо для підтримки України. Відео
Канабіс — задля України. Такий фестиваль нещодавно пройшов в Колорадо. Це перший американський штат, де дозволити вирощувати, продавати та вживати марихуану не лише в медичних цілях.
Форум