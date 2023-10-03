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Байден провів телефонну розмову зі світовими лідерами для координації підтримки України
Президент США Джо Байден зранку 3 жовтня провів телефонну розмову із союзниками та партнерами, щоб координувати продовження підтримки України. Про це повідомив Білий дім.
У розмові із президентом Байденом взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.
Як розповів після розмови польський президент, Байден "запевнив нас, що підтримка допомоги, наданої Україні, продовжується, особливо військової допомоги". "Він сказав, що забезпечить цю підтримку в Конгресі", - додав Дуда.
Нагадаємо, після прийняття закону про тимчасове фінансування уряду США, який не містить нової допомоги Україні, Байден висловив сподівання, що республіканці дотримаються свого слова щодо підтримки України, і запевнив, що переважна кількість республіканців і демократів як у Палаті представників, так і в Сенаті підтримують Україну в її захисті від російської агресії.
Раніше Голос Америки повідомляв, що представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів виступили із запевненнями, що будуть і надалі допомагати Україні протистояти російській агресії на тлі ознак ймовірної затяжної війни і політичних суперечок в деяких країнах.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
Сунак запевнив G7 і НАТО у незмінній підтримці України
Прем'єр-міністр Ріші Сунак запевнив лідерів країн G7 і НАТО, що Велика Британія готова підтримувати Україну військовою, гуманітарною та економічною допомогою "стільки, скільки буде потрібно".
Сунак "окреслив триваючу військову, гуманітарну та економічну допомогу Сполученого Королівства Україні та підкреслив, що ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", йдеться у заяві Даунінг-стріт.
Раніше Голос Америки повідомляв про телефонну розмову президента США Джо Байдена із лідерами ЄС, НАТО, Японії, Канади, Італії, Німеччини, Франції, Британії, Польщі та Румунії задля координації продовження підтримки України.
Як розповів після розмови польський президент Анджей Дуда, Байден "запевнив нас, що підтримка допомоги, наданої Україні, продовжується, особливо військової допомоги".
Нагадаємо, після прийняття закону про тимчасове фінансування уряду США, який не містить нової допомоги Україні, Байден висловив сподівання, що республіканці дотримаються свого слова щодо підтримки України, і запевнив, що переважна кількість республіканців і демократів у Палаті представників і в Сенаті підтримують Україну в її захисті від російської агресії.
У статті використано матеріали Reuters
Чи може корупція в Україні змусити США припинити свою підтримку? Думки експертів і медіа
Адміністрація президента Джо Байдена значно більше стурбована питанням корупції в Україні ніж публічно це визнає, пише Politico з посиланням на конфіденційний звіт, в якому, за інформацією видання, викладено багатокроковий план Вашингтона для подолання корупції в Україні.
Підтримка антикорупційних заходів
Боротьба з корупцією в Україні – одна із ключових тем пріоритетних реформ, на яких зауважують західні партнери. 2 жовтня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок підкреслила, що партнери України очікують "справжніх змін у галузі судочинства, регулювання медіа, у боротьбі з корупцією".
Про створення сприятливого бізнес-середовища та подолання корупції йшлось і під час обговорення переліку пріоритетних реформ, які Сполучені Штати запропонували для обговорення на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України. Тоді в Білому домі на запит Голосу Америки роз'яснили, що результати обговорення щодо реформ не є умовою для оборонної допомоги.
Ви бачите, як члени Конгресу кажуть, що вони хочуть, щоб Україна вживала антикорупційні заходи, тому важливо, щоб Україна показала їм, що вони є. Ви бачите що країни-члени ЄС цього хочуть. Тому важливо продемонструвати, як робляться ці крокиМетью Міллер
"Ви бачите, як члени Конгресу кажуть, що вони хочуть, щоб Україна вживала антикорупційні заходи, тому важливо, щоб Україна показала їм, що вони є. Ви бачите, що країни ЄС цього хочуть. Тому важливо продемонструвати, як робляться ці кроки", – наголосив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу 2 жовтня.
За словами Міллера, корупція в різних секторах заважає створенню економіки, яка б підтримувала безпековий апарат, що зможе стримати російську агресію у майбутньому. Він наголосив, що боротьба із корупцією є одним із пріоритетів у діалозі з Україною.
Високопосадовці США, з якими на умовах анонімності спілкувалось Politico, наголошують: майбутня економічна допомога для України може бути пов'язана із "виконанням антикорупційних реформ та перетворенням України на місце привабливе для інвестицій". Втім, йдеться тільки про економічну допомогу, а не про безпекову, уточнює видання.
У звіті, як повідомляє POLITICO, застерігають, що сприйняття корупції на найвищому рівні "може підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду воєнного часу".
Посилаючись на трьох американських посадовців, CNN 3 жовтня заявило, що Держдепартамент США наприкінці літа надіслав Україні офіційну дипломатичну ноту, демарш. У ньому йшлось про те, що Україна має посилити боротьбу з корупцією, щоб і далі отримувати фінансову допомогу. Зокрема, йшлось про реформи в рамках програми МВФ, пов'язані із протидією відмиванню грошей та боротьбою із фінансуванням тероризму.
За інформацією CNN, хоч підтримка Білим домом військової допомоги залишається незмінною, від виконання певних антикорупційних реформ залежить подальше отримання Україною деяких видів економічної допомоги.
Нагляд та підзвітність
В Politico наголошують: схоже, що Сполучені Штати прагнуть допомогти українським органам влади у розбудові наглядових можливостей. Це включає все: від допомоги місцевим органам влади в оцінці корупційних ризиків до реформ у відділах кадрів. Приклад, який наводиться виданням – допомога Рахунковій палаті України у посиленні її аудиту, пов'язаного із відстеженням прямої бюджетної підтримки США.
Минулого тижня Метью Міллер, відповідаючи на питання про продовження фінансування для України під час голосування щодо бюджетної резолюції, зауважив що у Держдепі готові говорити про всі механізми підзвітності, залучені для фінансування для України. "Ми вважаємо важливим, щоб Конгрес продовжував демонструвати рішучу підтримку Україні, щоб вона продовжувала стримувати та відбивати російську агресію, щоб Конгрес чітко давав зрозуміти, що ми не збираємося залишати Україну", – заявив тоді речник Держдепу.
Питання підзвітності вже неодноразово підіймались американськими законодавцями при обговоренні безпекової та економічної допомоги для України. Саме підзвітність, швидкість надання зброї та план перемоги виділив спікер-республіканець Кевін Маккарті із розмови з президентом Зеленським після його візиту на Капітолійський пагорб у вересні. Щодо підзвітності та перевірок, то окремі законодавці наголошують, що допомога, яка надається Україні, вже контролюється ретельніше, ніж в Афганістані.
"Я завжди наголошую на тому, що перевірки в Україні, мабуть, у 10 разів кращі, ніж були в Афганістані ", – сказав конгресовій кореспондентці Голосу Америки Катерині Лісуновій республіканець Річ Маккормік. Сенаторка-демократка Емі Клобучар, тоді розповіла Голосу Америки, що питання корупції та перевірок допомоги, яка надається Україні, порушувалися під час розмови з Зеленським не лише в Палаті Представників, але й в Сенаті.
"Перезавантаження" в Україні
Видання WSJ наголошує: скандали із закупівлями в Україні ніколи не стосувалися американської допомоги. Інспектори Агентства США з міжнародного розвитку, Державного департаменту та Пентагону завершили 33 перевірки допомоги Україні, ще 72 – у роботі. Жодна із цих перевірок не виявила крадіжок чи зловживань, підкреслюють у WSJ. Видання також пише, що новий міністр оборони Рустем Умєров оголосив про "повне перезавантаження", включно із "значними кадровими змінами в міністерстві".
Україна стала кандидатом на вступ до ЄС у червні 2022 року, і з семи останніх передумов для членства п’ять були пов’язані з боротьбою з корупцією чи зміцненням верховенства праваWSJ
"Україна стала кандидатом на вступ до ЄС у червні 2022 року, і з семи останніх передумов для членства п'ять були пов'язані з боротьбою з корупцією чи зміцненням верховенства права", – пише видання WSJ.
Загальнодоступна версія стратегії, яку цитує Politico, містить менш гострі формулювання. Її опублікували близько місяця тому на сайті Держдепартаменту США. Втім, і у цій версії стратегії критично оцінюється рівень корупції в деяких секторах української економіки. "Україна повинна боротись проти вкорінених інтересів, які мають політичний вплив, щоб досягти успіху зараз і під час післявоєнного відновлення. Реформи в енергетичному секторі, бастіоні корупції та олігархічного контролю, необхідні для зміцнення європейської інтеграції України", – йдеться у публічній версії звіту, звертає увагу видання.
Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор дотримується думки, що стратегія, про яку йдеться в публікації Politico, де описуються кроки стосовно подолання корупції, була б позитивно сприйнята українцями. Все добре, "поки це не заважає Україні отримати допомогу, яку ми надаємо, щоб вони перемогли у війні", – зауважує Тейлор.
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