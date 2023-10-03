Європа і США кажуть, що Путін «не дочекається» припинення допомоги Україні

Сполучені Штати незабаром оголосять новий пакет допомоги для України, щоб засвідчити свою підтримку. Про це заявила у вівторок, 26 вересня, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Так вона прокоментувала заяву Кремля про те, що “втома” Заходу від України зростатиме у США та інших країнах.

Відповідаючи на запитання про те, чи виключення фінансування України із тимчасової бюджетної резолюції Конгресу для уникнення шатдауну є показником втоми від війни, Жан-П’єр заявила, що за Україною стоїть дуже сильна міжнародна коаліція.

Якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється.

“Ось наше послання Путіну. Президент створив коаліцію із понад 50 країн, які надають Україні допомогу. І ми зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну. За Україною стоїть дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється,” — сказала речниця Білого дому.

Вона зауважила, що Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

“Ми продовжуватимемо просувати пріоритети нашої національної безпеки, тому що, допомагаючи Україні, ми також захищаємо та забезпечуємо національну безпеку американського народу,” — додала Жан-П’єр.

Білий дім сподівається, що кошти для України таки виділять

За словами речниці, грошей на підтримку України наразі достатньо, щоб задовольнити нагальні потреби на полі бою, однак це не довгострокове рішення.

Посадовиця заявила, що Білий дім очікує, що Конгрес все ж виділить кошти на підтримку України. Вона наголосила, що спікер Палати представників Кевін Маккарті сам неодноразово казав про необхідність робити все можливе, аби переконатися, що Україна має необхідну зброю, а в Конгресі є двопартійна підтримка щодо продовження фінансування України.

“Не забуваймо, що наша мета — переконатися, що хоробрі люди України можуть боротися за свою свободу та демократію. І це те, що президент хоче бачити й надалі. І не лише ми, а й республіканці та демократи в Конгресі, також хочуть, щоб фінансування України продовжувалось,” — сказала Карін Жан-П'єр.

Раніше Голос Америки повідомляв, що на тлі ухвалення закону про тимчасове фінансування уряду, який не містить нової допомоги Україні, законодавці від обох партій закликали колег продовжити фінансову підтримку України. А лідери республіканців та демократів в Сенаті виступили зі спільною заявою на підтримку Києва.

Хаос серед республіканців у Палаті представників

Тимчасова бюджетна резолюція, яку ухвалив Конгрес забезпечила безперебійну роботу уряду на 45 днів, тобто до 17 листопада. Однак Карін Жан-Пʼєр наголошує: Конгрес не має чекати з ухваленням бюджету до листопада, бо чергова криза “не має виправдання”, а ухвалення бюджету для забезпечення роботи уряду — базове завдання законодавців.

“Американський народ ситий по горло. Їм набридли політичні ігри. Їм потрібен уряд, який працює”, — заявила вона.

Посадовиця зауважила на "хаос" у крилі республіканців у Палаті представників. За її словами, політичні гравці із крайньо правих республіканців у палаті представників, які блокували ухвалення бюджету із коштами для України, ледь не привели країну до кризи. Окрім грошей для України, вони також закликали скоротити фінансування програм, які є критично важливими для американців по всій країні, сказала речниця Білого дому. Зокрема, йдеться про програму Meals on Wheels, яка запроваджена, щоб подолати голод та ізоляцію людей похилого віку та ініціативи у сфері освіти.

“У республіканському крилі є екстремальна група людей, яка висуває ці крайні законодавчі акти, що завдають шкоди американським сім’ям. Вони намагаються вразити нас, і вони ледь не закрили уряд”, — зазначила посадовиця.

Жан-Пʼєр закликала лідерів партії “розібратися із цим питанням”.

“Те, що ми бачили на вихідних взагалі не повинно було статися. Вони не мали довести нас до краю, як вони це зробили”, — сказала вона.

Серед республіканців у Палаті представників є група законодавців, які виступають проти допомоги Україні. Конгресмен-республіканець від Флориди Метт Ґетц напередодні заявив, що цього тижня він з однопартійцями спробують усунути спікера Палати представників республіканця Кевіна Маккарті після того, як той привітав майже одностайне голосування за законопроєкт про тимчасове фінансування уряду.