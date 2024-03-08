"Це мала бути промова про стан американської держави, а не України". Реакції в Конгресі – від критичних до схвальних

Гострі дискусії між республіканцями та демократами викликала промова президента Джо Байдена «Про стан держави», яку він виголосив у Конгресі у четвер, 7-го березня.

Оглядачі зауважують, що Байден використав свою понад годинну, щоб розрекламувати свої законодавчі досягнення та довести виборцям, що він заслуговує на другий термін.

Але він також неодноразово критикував свого «попередника» в Овальному кабінеті, попереджаючи, що повернення Трампа в Білий дім загрожуватиме демократії як всередині країни, так і за кордоном.



Хтось із законодавців каже, що "шокований" рішенням президента США Джо Байдена розпочати звернення до американського народу з теми допомоги України, інші висловили розуміння реальних загроз російської війни.

Конгресмен-республіканець Скотт Перрі сказав, що був "шокований" тим, що Байден звернувся до американців зі слів про важливість України.

Ми витратили 15 хвилин, говорячи про іноземну державу, яка вже отримала мільярди доларів

“Це промова про стан держави. А ми витратили 15 хвилин із самого початку, говорячи про іноземну державу, яка вже отримала мільярди доларів американських платників податків. І ми не знаємо, який буде результат”, – сказав він, відповідаючи на запитання журналістки Англомовної служби Америки Кетрін Гібсон.

Перрі додав, мовляв “ніхто не погоджується з тим, що зробила Росія”, але вважає, що потребам фронту в Україні “кінця краю не видно” у час, коли власні кордони США “відкриті”, а американських громадян “вбивають на вулицях”.

“Це проблема, і це питання, на які ми не отримали адекватної відповіді”, – додав законодавець.

Його однопартієць, конгресмен Джейк Елзі у коментарі для Голосу Америки запевнив:

“Я підтримував допомогу Україні із самого початку. Я думаю, ще це має моральну ціль і стратегічну доцільність”.

Америка не може відмовитися від своїх зобов'язань за кордоном

За його словами, світ сьогодні дуже нагадує 1939 рік: “Маленькі диктатори з абсолютною владою зацікавлені у геноциді”.

Елзі наголошує, що “Америка ніколи не була на самоті” та не може відмовитися від своїх зобов'язань за кордоном.

“За 60 років ми витратили трильйони доларів, протистоячи російській загрозі. Отже, за ще кілька сотень мільярдів доларів українці зараз мають справу із цією загрозою для усіх нас”, – каже конгресмен.

Тим часом конгресменка-демократка Дженніфер Макклелан сказала, що, на її думку, було правильно, що Байден "чітко дав зрозуміти, що ми маємо допомогти нашим союзникам в Україні".

Ми маємо допомогти нашим союзникам в Україні

“Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Це зрозуміло", – вважає вона.

Макклелан додала, що Байден, на відміну від Трампа, зумів гідно відреагувати на дії Кремля.



"Колишній президент сказав Путіну, що він може робити усе, що йому заманеться, а цей президент сказав, що він зробить усе можливе, аби переконатися, що наші союзники в Україні досягнуть успіху”, – заявила Макклелан.

Одразу після виступу Джо Байдена реакцію з боку республіканців на його промову озвучила у прямій трансляції з власної кухні наймолодша сенаторка-республіканка Кейті Брітт.

Наступного після виступу президента у Конгресі, 8-го березня, з'явилися і нові заяви щодо перспективи голосування за додатковий пакет України у Палаті представників.

"Важко сказати, чи це був прямий вплив промови Байдена, але вже сьогодні спікер [Палати представників Майк Джонсон] озвучив нову інформацію по допомозі України", повідомила в ефірі Голосу Америки конгресова кореспондентка Катерина Лісунова.

За її словами, Джонсон виступає проти петиції, підписи за яку збирають його колеги-законодавці у Конгресі, щоб винести голосування за допомогу Україні в обхід спікера. Джонсон натомість заявляє, що працює над власним варіантом.

З'явилася й інформація, що інші законодавці Конгресу працюють над власним законопроєктом з цього приводу.