Байден: Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо їй зброю. Головне з промови "Про стан держави"

Президент США Джо Байден розпочав промову “Про стан держави” із порівняння війни проти Гітлера з війною проти Путіна.

Він пригадав, як тогочасний президент США Франклін Рузвельт у Конгресі звертався до країни у “безпрецедентний момент в історії”, щоб "пробудити" Конгрес і попередити американський народ, коли в Європі вирувала війна проти військ Гітлера.

“Свобода і демократія були під ударом у світі. Сьогодні я прийшов у цю саму залу, щоб звернутися до країни. Зараз ми переживаємо безпрецедентний момент в історії країни. І моя мета сьогодні — пробудити цей Конгрес і попередити американський народ, що це також незвичайний момент”, - сказав Байден.

“За кордоном російський Путін просувається вперед, він вдерся в Україну та сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, запевняю вас, цього не станеться", - наголосив президент США.

З часів громадянської війни у США, додав президент Байден, свобода та демократія не зазнавали таких атак, як це відбувається зараз.

“Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо їй зброю, необхідну для захисту. Це все, чого просить Україна”, - наголосив президент у Конгресі.

Байден закликав законодавців підтримати законопроєкт із допомоги Україні та іншим партнерам:

“Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроєкт про національну безпеку. Історія спостерігає. Якщо Сполучені Штати відійдуть зараз, це поставить Україну під загрозу. Європа буде під загрозою. Вільний світ під загрозою, це підбадьорить інших, які хочуть завдати нам шкоди. Моє послання президенту Путіну просте: ми не відійдемо. Ми не схилимося. Я не схилюся”.

Байден запевнив, що не надсилатиме солдатів зі США на війну в Україну: “Вони не просять американських солдатів. Насправді американських солдатів на війні в Україні немає. І я сповнений рішучості, щоб так було і далі”.

Президент додав, що “допомогу Україні блокують ті, хто хоче, щоб ми відійшли від лідерства у світі”.

Джо Байден наголосив на важливості військово-політичного союзу НАТО і нагадав, що США були серед засновників альянсу.

“Сьогодні ми зробили НАТО сильнішим, ніж будь-коли. Ми привітали Фінляндію в альянсі минулого року, а сьогодні вранці Швеція офіційно приєдналася до НАТО”, - сказав Байден і привітав прем’єр-міністра Швеції, який був присутній в залі Конгресу під час цієї промови.

Байден нагадав, як президент-республіканець Рональд Рейган закликав тогочасного генсека СРСР Горбачова знести Берлінський мур як символ прагнення радянського керівництва до змін. Президент протиставив цю фразу словам свого попередника, колишнього президента США Дональда Трампа, який, каже Байден, “сказав до Путіна: роби до біса все, що хочеш”.

“Колишній американський президент дійсно сказав це, схилившись перед російським лідером. - Продовжив президент. - Це обурливо. Це небезпечно. Це неприйнятно”.

Насильству нема місця в Америці

Неодноразово у промові президент Байден повторював фразу “історія спостерігає”. Зокрема, коли згадав про штурм Капітолія прихильниками Трампа 6 січня. Він наголосив, що “політично вмотивованому насильству не має місця в Америці”. Байден звинуватив попереднього президента Трампа у намаганні “поховати правду” про цей день.

“Ми маємо бути чесними, загроза залишається, і демократію потрібно захищати. Мій попередник і деякі з вас тут прагнуть поховати правду про 6 січня. Я не буду цього робити. … Не можна любити свою країну лише тоді, коли ти перемагаєш”, - сказав президент.

“Поважайте вільні та чесні вибори! Відновіть довіру до наших інституцій! І чітко заявіть, що політичному насильству не місце в Америці. Історія спостерігає”, - наголосив він.

Окремо Байден наголосив на важливості репродуктивних прав жінок і пообіцяв на законодавчому федеральному рівні відновити дозвіл жінок на аборт, “якщо американці дадуть мені Конгрес, який підтримує право на вибір”.

У 2022 році за президентства Трампа Верховний суд США скасував результати справи “Роу проти Вейда”, за якою жінкам було дозволено аборт в країні, та передав питання дозволу на аборт на розсуд окремих штатів. Частина штатів заборонили аборти.

Серед присутніх у Конгресі частина жінок-законодавців були одягнені в білий колір - це представниці Демократичної партії. Напередодні промови жіноча фракція запропонувала своїм членам одягнути цього вечора білий одяг, щоб продемонструвати "відданість захисту репродуктивної свободи".

"Повернення" економіки

Підсумовуючи свої роки президентства, Байден сказав, що зміг повернути країну до нормального життя після пандемії коронавірусу.

“Поверненням Америки є створення майбутнього американських можливостей, розбудова економіки з середини нагору, а не вниз, інвестування в усю Америку, в усіх американців — зробити все можливе, щоб кожен мав справедливий шанс, і щоб нікого не лишити позаду”, - зазначив президент.

“Пандемія більше не контролює наше життя. Вакцина, яка зберегла нас від ковіду, тепер використовується, щоб допомогти побороти онкохвороби”, - наголосив Байден, викликавши тривалі аплодисменти.

“Я успадкував економіку, яка була на межі. Тепер нашій економіці позаздрить увесь світ! 15 мільйонів нових робочих місць лише за три роки – це рекорд! Безробіття на мінімумі за 50 років. Рекордні 16 мільйонів американців відкривають малий бізнес”, - ділився своїми успіхами президент.

Напередодні Голос Америки повідомляв, що одне з найважливіших питань в час передвиборчої кампанії у США є економічний стан країни. Байден заяви, що “інфляція в країні впала з 9% до 3%, і продовжує знижуватись”.

“Цього вечора ми можемо гордо сказати, що стан справ у нашій країні сильний і продовжує бути міцнішим”.

Збільшити зарплати та покращити освіту - обіцянки президента

Байден пообіцяв зменшити ціни на ліки, зокрема законодавчо обмежити ріст цін на інсулін для хворих на діабет, підняти зарплати для вчителів, продовжити програму загальнодоступного медичного страхування (відому як Обамакер), зменшити кредити на купівлю житла, запровадити Ініціативу Білого дому із дослідження жіночого здоров’я, яку очолить перша Леді США Джилл Байден.

Президент також приділив увагу покращенню освіти, він пообіцяв зробити вищу освіту більш доступною (за допомогою грантів), допомагати студентам у пошуку роботи, а також допомогти школярам покращити рівень читання по всій країні.

“Я хочу розширити якісне репетиторство та час навчання влітку, і подбати, щоб кожна дитина навчилася читати до третього класу”, - сказав президент.

Щоб отримати кошти на ці ініціативи, Байден пропонує збільшити податки для мільярдерів та великих корпорацій.

“Я - капіталіст. Якщо ви хочете заробити мільйон доларів – чудово! Але сплачуйте свою справедливу частку податків. Чесний податковий кодекс – це те, як ми інвестуємо в речі, що роблять нашу країну величною, забезпечують охорону здоров’я, освіту, оборону тощо”, - зазначив Байден.

У своїй промові президент також закликав законодавців зупинити збройне насильство, він вкотре повторив заклики ухвалити законодавство про заборону штурмової зброї та зброї великої потужності, а також посилити перевірку даних тих, хто купує зброю.

Президент пообіцяв повернути американців, які ув'язнені закордоном, зокрема, згадав про журналіста Евана Гершковича та Пола Вілана, яких утримують в Росії, а також заручників, яких утримує угруповання ХАМАС у Палестині.

Політика щодо Ізраїлю та Китаю

Щодо ситуації в Ізраїлі, Джо Байден оголосив, що американські військові очолять “екстрену місію із встановлення тимчасового порту в Середземному морі на узбережжі Гази, який може приймати великі кораблі з продовольством, водою, медикаментами та тимчасовими притулками” для палестинців.

При цього Байден наголосив, що “жодного американського солдата” не буде в зоні бойових дій.

Президент США також закликав Ізраїль “дозволити більше допомоги в Газу та забезпечити, щоб гуманітарні працівники не потрапили під перехресний вогонь”.

“Коли ми дивимося в майбутнє, єдиним реальним рішенням є рішення про дві держави. … Немає іншого шляху, який би гарантував безпеку та демократію Ізраїлю. Немає іншого шляху, який би гарантував для палестинців життя в мирі та гідності. Немає іншого шляху, який гарантував би мир між Ізраїлем та всіма його арабськими сусідами, включаючи Саудівську Аравію. Створення стабільності на Близькому Сході також означає стримування загрози з боку Ірану”, - наголосив президент США.

Щодо Китаю Байден сказав, що хоче конкуренції, але не конфлікту.

Проблема не в тому, скільки тобі років, а скільки років твоїм ідеям

81-річний Байден, якому опоненти закидають, що він надто старий для посади очільника держави, у своїй промові згадав про свій вік.

“У моїй кар’єрі мені казали, що я надто молодий і надто старий. Але незалежно, молодий чи старий, я завжди знав, що не змінюється. Наша полярна зірка - ідея Америки, що ми всі створені рівними і заслуговуємо на однакове ставлення протягом усього нашого життя. … Мої співвітчизники, американці, проблема, яка стоїть перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям. Ненависть, гнів, помста, відплата належать до найдавніших ідей. Але ви не можете керувати Америкою стародавніми ідеями, які повертають нас назад. Щоб очолити Америку, країну можливостей, вам потрібне бачення майбутнього. Того, якою Америка може і має бути. Сьогодні ввечері ви почули моє бачення”, - підсумував свою промову президент Байден.

Промову президента США “Про стан держави” традиційно щороку дивляться десятки мільйонів людей. Торік промову Байдена дивилось понад 27 мільйонів. За словами оглядачів, цього року ця цифра може бути вищою, адже це рік президентських виборів у США.

Дивіться промову президента США "Про стан держави" з перекладом українською мовою на YouTube каналі Голосу Америки: