"Я не схилюся". Коментарі медіа щодо промови Байдена

Промова президента США Джо Байдена до нації є потужним кроком у ході передвиборчої кампанії в очікуванні листопадових президентських виборів, вважають коментатори в американських ЗМІ, які аналізують виступ Байдена в Конгресі у четвер.

“Ще 4 роки” – періодично скандували представники Демократичної партії у залі Конгресу, де виступав Байден з промовою «Про стан держави». У ній він назвав низку сфер, де планує втілити зміни у ході наступного президентського терміну та навіть відреагував на закиди опонентів щодо власного віку.

MSNBC: "Версія Байдена" зі зниженими розумовими здібностями існує лише у мріях республіканців

“Він був енергійним, швидким і динамічним — не тільки пропонував переконливу промову, але й самотужки нейтралізував найсильнішу атаку республіканців проти нього”, – пише канал MSNBC про виступ Байдена у публікації “Республіканці недооцінили Джо Байдена”.

Тут наголошують на візуалізації проблем порушення репродуктивних прав жінок. У залі були сім’ї, які постраждали від такої політики, а чимало жінок одягнули біле вбрання на знак підтримки свободи рішень жіноцтва.

Видання стверджує: Байден довів під час промови, що "людина, яка страждає від зниження розумових здібностей" – це "версія Джо Байдена, яку Республіканська партія продає своїм підлабузникам, але ця версія існує лише в їхніх гарячкових мріях".

“Коли ти досягаєш мого віку, деякі речі стають зрозумілішими, ніж будь-коли раніше”, – цитують ЗМІ Джо Байдена.

Atlantic: "Найнезвичайніший стан держави на живій пам’яті"

"Байден виголосив енергійну та агресивну промову, одну з найсильніших у своїй кар’єрі", – пише видання The Atlantic.

У статті "Найнезвичайніший стан держави на живій пам’яті" видання стверджує, що "небагато лідерів так насолоджувалися президентством, як Джо Байден" і додає, що Байден "подолав без особливих проблем" планку, яку для нього встановлюють опоненти-республінканці.

Інші ЗМІ також рясніють твердженнями про те, що очікування до промови були дещо заниженими, натомість Байден їх, у результаті, перевершив.

Одним з основних закликів Байдена видання називає фразу, що стосується у тому числі підтримки України:

"Моя мета сьогодні — розбудити цей Конгрес і попередити американський народ, що це не звичайний момент".

CNN: Американських солдатів нема в Україні – це важливо для американців

Канал CNN здійснив факт-чекінг озвучених президентом заяв та стверджує, що “заяви були здебільшого точними”, але були й ряд неточностей – стосовно причин зростання державного боргу США, наприклад. Байден назвав винуватцем цього свого попередника на посаді, натомість CNN додає, що “доклалися” і пандемія, а також витрати на соціальні програми всередині країни.

Ще одна перевірка фактів у промові від CNN наголошує, що слова Байдена стосовно відсутності американських солдатів в Україні, є те, за чим особливо стежить громадська думка.

“Це було важливо для американців почути цю обіцянку”, – вважає телеканал.

Видання при цьому нагадує слова президента Франції Еммануеля Макрона, який днями говорив про ймовірність залучення європейських військ в Україні.

“Вони не просять американських солдатів. Насправді американських солдатів на війні в Україні немає. І я сповнений рішучості, щоб так було і надалі”, – сказав Джо Байден.

Основною частиною промови президента CNN називає вислів Байдена “Ми не будемо схилятися ні перед ким. Я не схилюся”.

Йшлося зокрема про протистояння президенту Росії Володимиру Путіні, натомість слова свого політичного опонента про Росію Джо Байден назвав саме “схилянням” перед російським лідером, пише CNN.

"Найбільш політичне звернення"

Крім того, оглядачі CNN назвали "важливим поворотом" перехід Байдена від російської загрози до загрози "повстанців" всередині країни.

"Історія спостерігає, як спостерігала три роки тому 6-го січня", – сказав Байден, нагадуючи про момент, коли прихильники Дональда Трампа увірвалися в Капітолій і, каже Байден, "поставили кинджал біля горла американської демократії".

"Це був важливий поворот, від протистояння Путіну до загрози бунтівників вдома. Спорідненість Трампа з Путіним не секрет. Трамп стверджує, що він зможе стримувати Путіна краще, ніж Байден", – пише оглядач CNN.

Загалом президент 13 разів вжив вислів "мій попередник", підрахували в CNN, і назвали її "найбільш політичним зверненням про стан справ у країні" та виступом проти Трампа.

Fox News: Байден переступив межу

Тим часом видання Foх News підібрало оцінки президентської промови від людей, які раніше власноруч писали промови для попередніх президентів США – Джорджа Буша та Рональда Рейгана.

"Байден надто рано і часто цілився в Трампа, якого він називав лише "своїм попередником", – пише Fox, а також цитує слова республіканці в з критикою промови, котра, за їх словами, "переступила межу".

"Це був найбільш пристрасний [виступ] "Стан справ у країні", який я чув у своєму житті", — сказав Білл Макгерн, який працював головним спічрайтером президента Джорджа Буша.

А Марк Тайссен, який також був спічрайтером Буша, стверджує, що промова Байдена була "абсолютною ганьбою".

"Напад на свого опонента в перші хвилини його промови є безпрецедентним і, мабуть, найбільш пристрасним початком звернення до держави в сучасній пам’яті", — цитує Fox Тайссена.

Кларк Джадж, який працював спічрайтером покійного президента Рональда Рейгана, погодився, що звернення Байдена "прозвучало гнівно" і "його сила в основному залежала від того, що він кричав і висловлював обурення", цитує Fox.

The Hill: "найбільш показова з політичних промов останніх років"

Видання про політичні перипетії Капітолійського пагорба Thе Hill пише про виступ:

"Байден подолав скромну планку очікувань у четвер, енергійно та пристрасно виголосивши свою 67-хвилинну промову".

Газета наголошує, що Байден "цілився у Трампа" та скористався нагодою чи не найбільшого прямого доступу до американської аудиторії, звернувшись до неї фактично із передвиборчою промовою.



"Щойно промова почалася, як він [Джо Байден] напав на Трампа — не називаючи його імені — за те, що він "схилився перед російським лідером" у своїх нещодавніх коментарях щодо НАТО", акцентує The Hill.

Reuters: Мода як політична заява

Інформаційна агенція Reuters звернула увагу на вбрання слухачів президентської промови.

Так, чимало жінок були одягнені в біле на знак підтримки репродуктивних права, інші обрали мерч виборчої кампанії Дональда Трампа.

"Законодавці та гості використовували моду, щоб зробити заяву у вівторок, коли виступ Джо Байдена про стан держави дає не лише президенту, а й його аудиторії найбільшу платформу року", — пише Reuters.

Агенція зауважує: вибором окремих законодавців був синьо-жовтий колір.

Створення різноманітних образів, у тому числі завдяки одягу, буде притаманним цій виборчій кампанії, вважають у автори газети The New York Times.

AP: "політична нестабільність у Вашингтоні"

Агенція Associated Press додає, що позаду президента під час його чергового звернення до нації перебуває вже третій спікер Палати представників, що "відображає політичну нестабільність у Вашингтоні".

Агенція також додає, що промова стала доброю нагодою для Байдена розвіяти сумніви щодо того, чи він готовий працювати "у віці, коли більшість американців вже на пенсії". "Будь-які словесні обмовки чи очевидна плутанина стали б кормом для його опонентів", — нагадує АР.

Республіканці поклали у центр своєї виборчої кампанії вік Байдена та сумніви щодо його компетентності відповідно, пише The New York Times у підсумках промови. І хоча син Дональда Трампа у соціальних мережах заявив, що Байден виглядав "як реанімований труп", але "Байден, якого нація побачила в четвер, був дуже живим", - пише NYT.

Британське видання The Guardian стверджує, що загальний тон промови Байдена "був вражаюче бойовим, але водночас повним надії".

"Починаючи свою промову з рішучого захисту союзників США за кордоном, Байден закликав Конгрес схвалити більше фінансування для України на тлі її війни проти Росії та засудив нещодавні коментарі Трампа щодо НАТО", — пише газета.

Байден попередив, що демократія стоїть перед фундаментальною загрозою, підсумовують у виданні.