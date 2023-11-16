Байден і Сі обговорили війну Росії проти України та ситуацію в Газі

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін у середу обговорювали питання війни Росії проти України та ситуацію у Смузі Гази.

Про це президент Байден розповів журналістам під час пресконференції після понад чотиригодинних переговорів на околиці Сан-Франциско у Каліфорнії.

«Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, включаючи відмову Росії зупинити жорстоку та агресивну війну проти України та конфлікт в Газі», – заявив Байден.

Він також зауважив, що з китайським лідером він обговорив низку інших глобальних питань, включно з питаннями прав людини, питання затримання американських громадян в Китаї та проблеми Тайваню.

«Як завжди, я порушив теми, у яких Сполучені Штати стурбовані діями КНР, включаючи питання громадян США, які були затримані, і яким було відмовлено у виїзді, про права людини та про події у Південно-Китайському морі. Ми обговорили всі ці три речі, – сказав Байден.

«Але угоди жодної немає. Жодної угоди», – наголосив він.

Президент США також заявив, що з керівником Китаю він обговорив ситуацію навколо Тайваню.

«Я також наголосив на важливості миру і стабільності у Тайванській протоці», – сказав Байден.

Серед питань, про які лідерам США та КНР вдалося досягти угоди, були домовленості відновити військові зв’язки та працювати над обмеженням виробництва фентанілу, синтетичного наркотику, від якого гинуть десятки тисяч американців щороку.

Ці дві домовленості є основними результатами їхніх перших особистих переговорів за останній рік. Також лідери домовилися про тісніше спілкування.

Переговори Байдена із Сі стосувалися питань, які викликали напруження в американо-китайських відносинах.

Як повідомляв Голос Америки, головним питанням на порядку денному було відновлення каналів зв’язку між збройними силами двох найпотужніших країн світу.

Китай розірвав ці контакти в серпні 2022 року, коли тогочасна спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, який Пекін вважає частиною Китаю.