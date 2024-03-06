Байден та Трамп по-різному відреагували на вихід Нікі Гейлі з виборчої кампанії

Президент Джо Байден привітав Нікі Гейлі з її кампанією та запросив її прихильників підтримати його на президентських виборах цього року. Заява пролунала після того, як Гейлі оголосила про припинення своєї виборчої кампанії.

“Щоб балотуватися в президенти, потрібна велика сміливість. Це особливо актуально для сучасної Республіканської партії, де так мало хто наважується говорити правду про Дональда Трампа. Нікі Гейлі була готова говорити правду про Трампа: про хаос, який завжди супроводжує його, про його нездатність відрізнити добро від зла, про його прогинання перед Володимиром Путіним”, – сказав Байден.

Байден визнав, що між його кампанією та Гейлі є значні політичні розбіжності, та наголосив на спільних “фундаментальних питаннях”, як то підтримка НАТО та збереження демократії.

“Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він не хоче прихильників Нікі Гейлі. Я хочу прямо заявити: В моїй кампанії є для них місце”, – сказав Байден.

Фаворит від Республіканської партії Дональд Трамп вночі у Супервівторок, коли він переміг на внутрішньопартійних виборах у 15-ти штатах, у промові не згадав свою суперницю Нікі Гейлі.

Але у середу, 6-го березня, перед тим, як Гейлі оголосила про завершення кампанії, Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social:

“Минулої ночі Нікі Гейлі пережила рекордне побиття, попри те, що демократам з невідомих причин було дозволено голосувати у праймеріз республіканців у Вермонті та в інших [штатах]”.

Дональд Трамп має на увазі, що в деяких штатах виборці можуть взяти участь у голосуванні на внутрішньопартійних праймеріз, не будучи членом цієї партії. Особа може зареєструватися в партію відразу на дільниці. Це правило стосується обох партій і діє в деяких штатах США.

Як повідомляв Голос Америки, Нікі Гейлі 6-го березня оголосила про завершення своєї кампанії за номінацію від Республіканської партії на виборах президента США.

"Я сповнена вдячності за висловлену підтримку, яку ми отримали з усієї нашої великої країни, але зараз настав час завершити мою кампанію. Я казала, що хочу зробити так, щоб голоси американців було почуто. Я зробила це. Я ні про що не шкодую", – сказала Гейлі, виступаючи у Південній Кароліні перед своїми прихильниками.

Втім Гейлі не оголосила про підтримку свого внутрішньопартійного суперника Дональда Трампа.

"Наш світ палає через відступ Америки. Підтримка наших союзників в Україні, Ізраїлі та на Тайвані є моральним обов'язком, але це також більше, ніж це. Якщо ми відступимо далі, буде більше воєн, не менше", – наголосила Гейлі.

“Тепер Дональд Трамп має заслужити голоси тих у нашій партії та за її межами, хто його не підтримував. Я сподіваюся, що він це зробить”, — сказала колишня посолка США в ООН Нікі Гейлі.