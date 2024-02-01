Байден подякував ЄС за фінансову допомогу Україні

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував Євросоюзу за надання 50 мільярдів євро допомоги Україні. Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час розмови із журналістами на борту літака Air Force One 1 лютого.

Кірбі наголосив, що ця допомога важлива для України в часи, коли вона веде боротьбу з агресією Росії. Водночас представник Білого дому підкреслив, що йдеться про фінансову, а не про безпекову, допомогу, і критично важливо, щоб Конгрес проголосував за виділення додаткового безпекового фінансування для України.

Без сумніву, це допоможе полегшити фінансове навантаження, яке вже існує. Тож знову ж таки, ми вітаємо це. Але це не замінить американського лідерства, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки

“Це [ця допомога] не призначено для допомоги в безпековій сфері, хоча безперечно, це потрібно українському народу. Без сумніву, це допоможе полегшити фінансове навантаження, яке вже існує. Тож знову ж таки, ми вітаємо це. Але це не замінить американського лідерства, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки”, – говорить Джон Кірбі. Він ще раз закликав Конгрес якнайшвидше узгодити додаткове фінансування для України.

Європейське рішення про надання Україні 50 мільярдів євро допомоги повинно стати сигналом і для американських платників податків. Таке сподівання висловив президент Європейської ради Шарль Мішель.

“Демонстрація того, що Євросоюз бере на себе відповідальність і демонструє лідерство… я сподіваюся, це також допоможе тим людям у Сполучених Штатах, хто налаштований отримати конкретні результати в плані додаткової фінансової підтримки України”, – сказав посадовець. Він також додав, що є багато партнерів-однодумців по всьому світу у справі підтримки України в її захисті проти жорстокої російської війни.

Як повідомляв Голос Америки, рішення лідерів ЄС було ухвалене всупереч попередньому спротиву Угорщини.

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