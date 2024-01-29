Ллойд Остін повернувся до роботи в Пентагоні, відновившись після ускладнень з операцією

ВАШИНГТОН (AP) — Міністр оборони США Ллойд Остін повернувся до роботи в Пентагоні в понеділок після майже місячної відсутності через рак простати та зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"У цей важливий час я радий повернутися в Пентагон, — сказав Остін, виступаючи на початку зустрічі. — Я почуваюся добре і добре відновлююся, але все ще відновлююся, і я ціную всі добрі побажання, які я отримав до цього часу".

Після зустрічі зі Столтенбергом Остін пішов до ситуаційної кімнати Білого дому на засідання команди національної безпеки, щоб обговорити атаку безпілотника на базу в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських військових і було поранено кілька десятків інших.

Востаннє він був у Пентагоні 21 грудня. Раніше в грудні у нього діагностували рак передміхурової залози, і 22 грудня він пішов до лікарні для проведення хірургічної операції з приводу раку.

Наступного тижня він працював з дому.

1 січня його доставили на машині швидкої допомоги до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда після того, як він відчув сильний біль, і потрапив у відділення інтенсивної терапії.

Він пробув там два тижні, але не повідомив Білому дому чи своєму заступнику про те, що він хворий на рак, переніс операцію або його повернули до лікарні та помістили в реанімацію, лише кілька днів потому.

Він розповів президенту США Джо Байдену та іншим ключовим лідерам про свій діагноз лише після того, як пробув у лікарні понад тиждень. Нерозкриття Остіном інформації призвело до змін у федеральних інструкціях і викликало внутрішню перевірку Пентагону та перевірку генеральним інспектором процедур сповіщення його департаменту. Обидва розгляди тривають.

Остін працює з дому відтоді, як 15 січня виписався з лікарні, і на початку минулого тижня він вперше з’явився публічно під час зустрічі віртуальної контактної групи захисту України.

Він виступив із вступним словом на зустрічі через відеокамеру, яка транслювалася онлайн. Лікарі Walter Reed заявили в п'ятницю, що Остін добре відновлюється після операції і подальше лікування не знадобиться. У п'ятницю він відвідав лікарів для огляду.

Остіна критикували за збереження в таємниці свого діагнозу раку простати, операції та подальшої госпіталізації з ускладненнями в результаті процедури.

Йому поставили діагноз на початку грудня, і 22 грудня він пройшов "мінімально інвазивну хірургічну процедуру", яка називається простатектомією, для лікування раку.

Під час цієї процедури він перебував під загальним наркозом і передав деякі повноваження своїй заступниці Кетлін Гікс. Наступного дня його виписали і він продовжив виконувати свої обов’язки.