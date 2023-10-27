Посолка України у США Маркарова про зброю:"Ми на 100% залежимо від союзників. Без США було б важко"

Посолка України у США Оксана Маркарова заявила, що допомога союзників, і особливо США, є критично важливою для України.

Про це українська дипломатка сказала, виступаючи на заході у Вашингтоні на тлі занепокоєння щодо майбутньої підтримки України у Конгресі.

“У військовому сенсі ми на 100% залежимо від наших партнерів, - підтвердила посолка.

За її словами, Україна отримує зброю від широкої міжнародної коаліції, але США є ключовим партнером.

“Ми маємо допомогу з європейських країн, інших країн поза Євросоюзом, Японія та інші країни також нам допомагають. Але без Сполучених Штатів, звичайно, це буде дуже важко, і це я дуже дипломатично висловлююся”, – сказала Маркарова, виступаючи перед журналістами у п'ятницю, 27 жовтня.

Про вагу американської підтримки України у протистоянні російській агресії вона розповіла на конференції військових репортерів та редакторів у Вашингтоні, участь у якій взяв і кореспондент Української служби Голосу Америки Остап Яриш.

З огляду на опитування громадян США та за підсумками спілкування з представниками обох провідних партій, Маркарова висловила упевненість: “Ми все ще маємо підтримку обох партій”.

“Незалежно від того, дивитесь ви на ідеї та переконання Демократичної партії, чи на доктрину Рейгана і те, що ми чуємо від наших друзів-республіканців, якщо ми віримо у свободу та демократію, і віримо, що повинні захищати це, тоді ми повинні робити це разом, поки війна ще в Україні”, – каже Маркарова.

Зараз, за словами Маркарової, Україна почала власне виробництво безпілотників, і нині вони є «одним із найшвидших виробників цих нових можливостей».

«Але нам вкрай потрібна протиповітряна оборона, артилерія. Ми не хочемо на 100% залежати від наших друзів і союзників. Тому ми чекаємо власного перезапуску нашого виробництва, але це займе час. Ось чому зараз ця додаткова допомога така важлива», – сказала Маркарова.

За її словами, якщо послухати президента РФ Володимира Путіна, його ідеї про відновлення Радянського Союзу чи Російської імперії, то, підбадьорившись у разі перемоги в Україні, він нападе на наступні країни. А це вже вимагатиме і більших грошей і життів американських та інших військових.

“Якщо Росія зможе виграти після того, як вона порушила Статут ООН і всі правила, якщо авторитарна ядерна держава на чолі з військовим злочинцем, звинуваченим у військових злочинцях міжнародним світом, зможе насправді перемогти Україну і рухатися вперед, тоді я думаю, що питання полягатиме не тільки в тому, “що робитимуть українці”, а що робити всім нам”, – підсумувала Маркарова, відповідаючи на питання журналістів.