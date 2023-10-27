Заява Українського кокусу Конгресу США. CТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Група американських сенаторів та конгресменів з обох партій закликала своїх колег ухвалити критично важливе фінансування для України – заява. Голова Української зернової асоціації Микола Горбачьов в інтерв’ю Голосу Америки заявив, що українські військові спільно з силами розвідки перевіряють потенційні загрози зі сторони Росії у Чорному морі.
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