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Студія Вашингтон

Заява Українського кокусу Конгресу США. CТУДІЯ ВАШИНГТОН

Заява Українського кокусу Конгресу США. CТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Заява Українського кокусу Конгресу США. CТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Група американських сенаторів та конгресменів з обох партій закликала своїх колег ухвалити критично важливе фінансування для України – заява. Голова Української зернової асоціації Микола Горбачьов в інтерв’ю Голосу Америки заявив, що українські військові спільно з силами розвідки перевіряють потенційні загрози зі сторони Росії у Чорному морі.

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