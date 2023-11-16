Кірбі: США переконані у даних розвідки, що ХАМАС використовував шпиталь "Аль-Шифа" у Газі як військову базу

США впевнені у розвідувальних даних, що свідчать про використання бойовиками ХАМАСу найбільшого шпиталю Гази "Аль-Шифа" як командного центру та, ймовірно, складського приміщення. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати впевнені в оцінці своїх розвідувальних служб: "У нас є власні розвідувальні дані, які переконують нас у тому, що ХАМАС використовував "Аль-Шифу" як командний і контрольний вузол і, швидше за все, також як сховище".

Ізраїльські війська увійшли в лікарню "Аль-Шифа" в середу після повітряного бомбардування та наземної операції проти ХАМАСу, організації, яку США вважають терористичним угрупованням.

Ізраїльська операція почалася після нападу бойовиків 7 жовтня, внаслідок якої загинуло 1200 ізраїльтян, а понад 200 потрапили угруповання захопило в заручники.

Армія Ізраїлю, що вже контролює шпиталь, повідомляє, що знайшла там зброю, зокрема, автомати Калашникова, гранати, а також різноманітне спорядження бойовиків - в кабінеті з апаратом МРТ, повідомляє BBC.

Як зазначає DW, протягом ночі ізраїльські бульдозери продовжували копати поблизу лікарні в пошуках тунелів бойовиків. Палестинська влада, контрольована ХАМАСом, відкидає звинувачення у використанні лікарні з воєнними цілями.

Раніше радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що США закликали Ізраїль уникати боїв поблизу лікарень у Газі.

"Сполучені Штати не хочуть бачити перестрілки в лікарнях, де невинні люди, пацієнти, які отримують медичну допомогу, потрапляють під перехресний вогонь, і ми проводили активні консультації з Армією оборони Ізраїлю з цього приводу", - сказав Салліван.

У шпиталях Гази притулку від бойових дій шукали тисячі людей.

В "Аль-Шифі", що стала місцем запеклих боїв Армії Ізраїлю та ХАМАСу, перебували сотні пацієнтів, у тому числі новонароджені та недоношені діти. Всі вони перебували в умовах відсутності палива, електрики, доступу до питної води, медикаментів та інтернет-зв'язку, заявляв раніше Кристос Крістоу, глава міжнародної неурядової організації "Лікарі без кордонів". Було відомо про загибель принаймні трьох новонароджених.

Як йдеться на сайті Міжнародного комітету Червоного Хреста, міжнародне гуманітарне право захищає лікарні під час війни, але медичні заклади можуть втратити такий захист, якщо їх використовують як базу для нападу, для зберігання зброї чи прихистку учасників бойових дій.

У статті використано матеріали Reuters