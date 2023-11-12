США закликають Ізраїль уникати боїв поряд з лікарнями у Газі

США закликали Ізраїль уникати боїв поблизу лікарень у Газі. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS News.

"Сполучені Штати не хочуть бачити перестрілки в лікарнях, де невинні люди, пацієнти, які отримують медичну допомогу, потрапляють під перехресний вогонь, і ми проводили активні консультації з Армією оборони Ізраїлю з цього приводу", - сказав Салліван.

Ізраїль заявляє, що ХАМАС, визнаний США терористичним угрупованням, використовує цивільних у Газі, й зокрема медичні заклади як живий щит. Як зазначив Салліван, наявна інформація вказує на те, що "ХАМАС використовує лікарні, як і багато інших цивільних об'єктів, для командування та контролю, зберігання зброї, розміщення своїх бойовиків. І це є порушенням законів війни". ХАМАС відкидає заяви про використання лікарень таким чином.

Ізраїльська армія заявила, що готова евакуювати дітей із найбільшої лікарні Гази "Аль-Шифа", проте палестинська влада повідомила, що люди все ще перебувають у пастці, троє новонароджених загинули, й пацієнти в небезпеці через відключення електрики, води та нестачі медикаментів на тлі інтенсивних боїв поблизу шпиталю.

У лікарні знаходяться сотні пацієнтів, у тому числі новонароджені та недоношені діти, яких необхідно евакуювати з лікарні, де немає палива, електрики, доступу до питної води та інтернет-зв'язку, заявив в ефірі CBS Кристос Крістоу, глава міжнародної неурядової організації "Лікарів без кордонів".

Крісто підкреслив, що немає плану евакуації лікарні, на що можуть піти тижні. Він сказав, що не чув "жодних новин про скоординовані дії" ізраїльських військових щодо евакуації дітей та інших пацієнтів із лікарні. "Медичні працівники були настільки перевантажені та виснажені, і на цей час вони в такому становищі, що навіть не можуть нічого запропонувати", - додав він.

"У нас є повідомлення про те, що по людях, які намагалися залишити лікарню, також стріляли, - розповів Крісто. - Також здійснюються авіаудари по лікарнях".

У лікарні "Аль-Шифа" та інших шпиталях притулку від бойових дій шукають тисячі людей, повідомляє Reuters.

Як йдеться на сайті Міжнародного комітету Червоного Хреста, міжнародне гуманітарне право захищає лікарні під час війни, але медичні заклади можуть втратити такий захист, якщо їх використовують як базу для нападу, для зберігання зброї чи прихистку учасників бойових дій.

Ізраїль оголосив війну ХАМАСу тому після того, як бойовики у несподіваному нападі убили близько 1200 людей і взявли в заручники понад 200. Палестинська влада, контрольована ХАМАСом, повідомляє про понад 11 тисяч убитих жителів Гази, близько 40% з них - діти.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен засудив стрімке зростання кількості вбитих палестинців, заявивши, що потрібно зробити більше для захисту цивільного населення. Він привітав чотиригодинну гуманітарну паузу в четвер, але сказав, що необхідні подальші дії для захисту цивільного населення Гази.

"Занадто багато палестинців було вбито; надто багато постраждали за останні тижні, - сказав Блінкен. - І ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти завданню їм шкоди та максимізувати допомогу, яку вони отримують".

Білий дім неодноразово висловлював свою непохитну підтримку Ізраїлю у його боротьбі за безпеку держави після нападу бойовиків ХАМАСу.

У статті використано матеріали Reuters