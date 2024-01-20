Україна робить це “знизу вгору”, а ми – “по-пентагонськи”. Штучний інтелект може бути ключем до перемоги України у війні – експерти

Розвиток штучного інтелекту в Україні відбувається більш вражаючими темпами, ніж у технологічних гігантів США та Китаї, стверджують у виданні Fox News на підставі коментарів американських експертів та висновків власкора видання, котрий перебуває в Україні.

А журнал Time називає окремі можливості штучного інтелекту “секретною зброєю” України проти Росії. Окремі дослідники називають технології ключовою складовою українських сподівань на перемогу у війні.

Українські переваги розвитку ШІ на противагу “пентагонським”

Програми зовнішньої допомоги Сполучених Штатів для України зіграли ключову роль для розвитку систем цифрової ідентифікації та загалом для можливості застосування штучного інтелекту (ШІ), пише Fox News.

Україна робить це “знизу вгору”. Ми ж намагаємося робити це дуже “по-пентагонськи” зверху вниз, а це означає, що ми збираємося витратити десятки мільярдів доларів на пару гучних провалів

Але при цьому українці більш енергійно та успішно застосовують ШІ сьогодні, аніж самі США, каже у розмові з каналом Бенджамін Дженсен, старший науковий співробітник відділу майбутніх воєн, ігор і стратегії у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

“Україна робить це “знизу вгору”, – пояснює Дженсен. – Ми ж намагаємося робити це дуже “по-пентагонськи” зверху вниз, а це означає, що ми збираємося витратити десятки мільярдів доларів на пару гучних провалів”.

Американські ЗМІ пояснюють читачам: в Україні до застосування ШІ залучені програмісти, інженери. Чимало дронів виготовляють мало не “на кухнях” , а далі успішні практики масштабуються до більших рівнів, а не спускаються “згори” від влади.

“Поки у світі дискутують про вплив ШІ, українці вже бачать, відчувають і, головне, використовують його”, – констатує експертка Ольга Токарюк, дослідниця Chatham House Ukraine Forum.

Вона також наголошує на чимраз більшій потребі України у західній підтримці і в цій сфері:

“Хоча Захід ділиться передовим програмним забезпеченням, потрібно більше. У ситуації чисельної та ресурсної диспропорції проти Росії ШІ є ключовим для сподівань України виграти війну”.

Джеймс Гесс, професор Школи безпеки та глобальних досліджень Американської системи державних університетів також наголошує у коментарі Fox News, що Україна і надалі потребує допомоги потужностей США у галузі ШІ, оскільки кількість даних, необхідних для розуміння поля бою – величезна.

Україна у війні використовує західні розробки у сфері штучного інтелекту для безлічі різноманітних завдань – для збору доказів воєнних злочинів та для визначення місцезнаходження, тих, кого вони підозрюють у воєнних злочинах, для керування безпілотниками і визначення цілей, для виявлення російської дезінформації та пропаганди, для розмінування, планування відбудови. Список невичерпний.

Розпізнавання мертвих росіян і ризики ШІ по завершенню війни

Технології від компанії Clearview AI використовують, наприклад, для розпізнавання облич, російських солдатів, навіть на фото низької якості та навіть фото мертвих солдатів з поля бою.

“Він не міг повірити результатам, – пише Time про досвід заступника міністра МВС України Леоніда Тимченка. – Щоразу, коли Тимченко додавав фотографію російського солдата, програмне забезпечення американської компанії з розпізнавання облич Clearview AI поверталося з точним результатом, посилаючись на сторінки, які розкривали ім’я солдата, рідне місто та профіль у соціальних мережах. Навіть коли він завантажував зернисті фотографії мертвих солдатів, у деяких із закритими очима або частково спаленими обличчями”.

Компанія Clearview надає свої інструменти Україні безкоштовно та з власної ініціативи, пише Time.

Утім, озвучено вже чимало застережень.

Так, Time нагадує про закиди компанії, що нібито вона збирає дані з порушенням прав на конфіденційність, чи продає доступ. Правозахисні групи попереджають, що “Україні може бути важко стримати використання Clearview після закінчення війни”.

На думку експертів, використання цих інструментів для потреб безпеки у країні насправді може призвести до масового стеження чи інших зловживань.

Це може також поставити під загрозу приєднання країни до ЄС, оскільки кілька держав Європи визнали деякі дії Clearview незаконними, наклали високі штрафи та намагалися заборонити збирати базу даних облич своїх громадян.

Але Україна – демократична, правова держав, де дані збирають правоохоронці, згідно зі законом.

Натомість російський спосіб відстеження, цензурування та контролює своїх громадян у ЗМІ торік назвали “кібергулагом”.

“Правозахисники кажуть, що Росія під керівництвом президента Володимира Путіна використала цифрові технології, побудувавши те, що дехто називає “кібергулагом” — з відсилкою до трудових таборів, у яких у радянські часи утримувалися політичні в’язні. Це нова територія навіть для країни з довгою історією шпигунства за своїми громадянами”, – писала агенція Associated Press.

А Reuters навіть стверджував, що для боротьби з опонентами Росія використовує американські розробки: "Розпізнавання облич допомагає Путіну стримувати інакомислення за допомогою американських технологій".

Агенція проаналізувала понад 2000 судових справ, що дало підстави стверджувати: Росія використовує розпізнавання облич, щоб ідентифікувати та знищити опонентів Кремля.

ШІ як ключова складова сподівання України на перемогу у війні

ШІ змінить хід воєн у майбутньому – такий прогноз озвучував торік ексголова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі наприкінці власної кар'єри. Як цитував посадовця Голос Америки, США планують оприлюднити нову доктрину щодо модернізації у довгостроковій перспективі.

“Третина збройних сил буде роботизована”, – казав Міллі, зокрема, він сказав, що збільшиться використання штучного інтелекту та квантових обчислень.