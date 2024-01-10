Дезінформація, ШІ, війна в Україні: Всесвітній економічний форум назвав ризики найближчих 2 років

Збройні конфлікти, в тому числі в Україні, є одними з викликів глобальній безпеці – про це йдеться в звіті Global Risks Report 2024, опублікованим у рамках саміту Всесвітнього економічного форуму в Давосі 10 січня.

За прогнозом, найближчим часом увага та ресурси світових держав будуть зосереджені на трьох епіцентрах протистояння: війні в Україні, ізраїльсько-палестинському конфлікті та напрузі навколо Тайваню. Ескалація в будь-якій із цих точок «радикально підважить» глобальні ланцюги постачання, фінансові ринки, динаміку безпеки та політичну стабільність, а також становитиме загрозу людській безпеці по всьому світу.

«Протягом наступних двох років війна в Україні може періодично чергуватися між ескалацією й замороженням. Попри санкції, Росія продовжує отримувати кошти від енергетичних прибутків та експорту сировини – і це може збільшитися ще більше, якщо конфлікт на Близькому Сході розшириться. Проросійські чи нейтральні настрої у Східній і Центральній Європі можуть пом’якшити підтримку з боку європейських союзників України, тоді як підтримка в Сполучених Штатах може зменшитися через внутрішній тиск, інші міжнародні пріоритети або новий уряд», – йдеться в звіті.

Зусилля України з підтримки єдності серед західних союзників також може ускладнити конфлікт на Близькому сході.

Серед інших ризиків GRP називає дедалі ширші можливості для інформаційних маніпуляцій із розвитком технологій. Як очікується, протягом наступних двох років «широке коло акторів» зможе скористатися бумом синтезованого контенту, що посилить суспільні розбіжності, ідеологічно вмотивоване насильство та політичні репресії:

«Дезінформація та дезінформація (№1) – новий лідер топ-10 рейтингу цього року. Прості у використанні інтерфейси для масштабних моделей штучного інтелекту (ШІ) більше не вимагають спеціального набору навичок і вже спричинили вибух фальсифікованої інформації та так званого «синтетичного» контенту, від складного клонування голосу до підроблених вебсайтів».

Уряди вживають заходів, аби обмежити застосування ШІ, але автори звіту сумніваються, що ці кроки відповідатимуть темпам його розвитку.

«Протягом наступних двох років близько трьох мільярдів людей візьмуть участь у виборчих дільницях у кількох економіках, включаючи Сполучені Штати, Індію, Сполучене Королівство, Мексику та Індонезію. Наявність ненавмисної чи навмисної дезінформації в цих виборчих процесах може серйозно дестабілізувати реальну та уявну легітимність новообраних урядів, ризикуючи політичними заворушеннями, насильством і тероризмом, а також довгостроковою ерозією демократичних процесів», – застерігають аналітики.

З’їзд Всесвітнього економічного форуму відбудеться в Давосі 15-19 січня.