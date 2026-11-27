Речник НАТО американський полковник Мартін О'Доннелл у інтерв'ю CBS прокоментував зростання інцидентів з торговельними суднами у Чорному морі і заявив про важливість регіону для світової продовольчої безпеки. Українські посадовці оголосили, що Україна очікує на відповідь від Росії щодо мирних ініціатив у Чорному морі і закликали міжнародних партнерів допомогти досягти деескалації.

Посадовець НАТО відзначив, що кількість інцидентів у Чорному морі стрімко зростає: "У 2025, наприклад, було менш, ніж 50 інцидентів у Чорному морі. Лише цього року йдеться про чотири чи п'ять сотень".

О'Доннелл, зокрема, сказав, що для світової торгівлі "Чорне може бути настільки ж важливим і, дивлячись, із ким ви розмовляєте, може навіть більш важливим", ніж Ормузька протока.

Збої в торгівлі паливом та продовольством "можуть мати вплив на світ і впливати на Америку тією ж мірою, як і на країни тут", вважає О'Доннелл.

Україна передала пропозиції щодо перемир'я в Чорному морі і чекає на відповідь Росії, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю каналу "Суспільне" 27 листопада.

Сибіга заявив, що Росія вимагає включити торгівлю нафтою до перемир'я в Чорному морі. На думку української сторони, "нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я". "По Чорному морю ми фокусуємося на агропродукції", - додав український посадовець.

В той же день президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників міжнародного форуму "Продовольство з України".

Він нарікнув, що Росія не підтримує українські ініціативи: "На жаль, щоразу ми стикаємося з одним і тим самим – упертим російським “ні” та рішучістю Росії продовжувати воювати". Зеленський закликав міжнародних партнерів допомогти деескалації.

Він також заявив, що програма "Продовольство з України" працює завдяки підтримці Європи, США, Канади та регіону Перської затоки. "Зараз ми маємо понад 80 мільйонів доларів для цієї програми. Я хочу подякувати всім, кожній країні, яка долучилася й зробила це можливим, – Швеції, Норвегії, Фінляндії, Японії та Німеччині. І я також прошу вас продовжувати тиск на Росію, щоб Росія нарешті припинила свої злочинні дії та почала думати про те, як завершити цю жорстоку війну", – сказав він.

Цими місяцями Росія збільшила атаки на українські порти, згідно з українськими даними. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький звинуватив Росію в атаці на два іноземні цивільні судна, які везли понад 100 тисяч тонн зерна. Росія відкидає звинувачення в нападах на цивільні об'єкти.