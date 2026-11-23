Якщо перебої на основних морських торговельних маршрутах триватимуть й надалі, до середини 2027 року під загрозою опиниться допомога для 7,3 мільйона людей у світі. А витрати Всесвітньої продовольчої програми ООН через це зростуть на 727 мільйонів доларів.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН 23 листопада заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) Люк Ліндберг. Він пов’язав можливе зростання витрат із перебоями в русі продовольства й сільськогосподарських ресурсів через Чорне море, Ормузьку протоку та протоку Баб-ель-Мандеб (між Африкою та Аравійським півостровом Азії), а також із кліматичними явищами, зокрема Ель-Ніньйо.

Ліндберг назвав стабілізацію ситуації в Чорному морі критично важливою для світової продовольчої безпеки. Через атаки в морі, каже він, близько 10 мільйонів тонн української та російської пшениці можуть не потрапити на світові ринки. За оцінкою ВПП, цього обсягу вистачило б, щоб прогодувати 44 мільйони людей.

“Це не проблема виробництва. Це політична проблема. Зерно є в наявності, але воно не доходить до тих, хто його потребує. Обсяги постачання продовольства через Чорне море стрімко скорочуються. Станом на середину жовтня через Босфор пройшло на 63% менше суден із пшеницею та кукурудзою, ніж за аналогічний період 2025 року. Для екіпажів суден проходження цим маршрутом перетворилося на смертельний ризик”, - заявив Ліндберг.

Він закликав створити чіткі механізми координації та якнайшвидше відновити рух продовольства в межах гуманітарного механізму. За словами Ліндберга, у світі 266 мільйонів людей потерпають від гострого голоду.

Найкращий спосіб захистити поставки продовольства в Чорному морі — це припинити війну, заявив на засіданні Радбезу представник місії США при ООН Ден Негреа.

"Президент Трамп рішуче налаштований покласти край російсько-українській війні та величезним стражданням, які вона спричиняє. Ми закликаємо і Росію, і Україну припинити атаки на всю енергетичну інфраструктуру та ланцюги постачання продовольства. Комерційне судноплавство повинно мати можливість працювати безпечно та безперешкодно", - заявив американський дипломат.

Представник США при ООН згадав тристоронні переговори в Абу-Дабі і додав, що сторони досягають прогресу.

"Тісно співпрацюючи з Україною та нашими європейськими партнерами, ми продовжуємо досягати вагомого прогресу за чотирма напрямками — зокрема, у створенні надійних і дієвих гарантій безпеки для захисту України від майбутньої агресії", - заявив посол Негреа.

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на цьому ж засіданні Радбезу заявила, що за 5 місяців - з червня по жовтень цього року - Управління Верховного комісара ООН з прав людини отримало повідомлення про 164 атаки на комерційні судна в Одеській і Миколаївській областях та в Чорному морі.

"Цивільне судноплавство та портова інфраструктура мають бути захищені", — наголосила Дікарло.

Вона також висловила занепокоєння через атаки за межами територіальних вод України й Росії — зокрема, у виключній економічній зоні Болгарії та біля узбережжя Румунії.

Напередодні, 20 листопада, на брифінгу Всесвітньої продовольчої програми у Женеві, повідомили, що в 2027 році ВПП планує надати допомогу меншій кількості людей через брак фінансування.

“Дефіцит коштів змушує робити складний вибір”, — сказала директорка ВПП Лора Тернер.

Тоді ж помічник виконавчого директора ВПП Метью Голлінгворт попередив, що світ може зіткнутися з глобальною продовольчою кризою, масштаби якої можуть бути порівнянними з тією, що виникла в світі після початку війни в Україні.

“Незабаром ми можемо зіткнутися з третьою глобальною продовольчою кризою за останні шість років”, — заявив Метью Голлінгворт із ВПП, нагадавши про різке зростання цін під час пандемії COVID-19 та після російського вторгнення в Україну у 2022 році.