Міністерство юстиції США повідомило про екстрадицію з Італії громадянина Казахстану Романа Хлиновського, якого підозрюють у причетності до масштабної кампанії з вимагання викупу після кібератак на американські лікарні, медичні установи та школи.

За повідомленням, "значну допомогу" у цій справі американським слідчим надали Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора України та компетентні органи Литви.

За даними обвинувального акта, Хлиновський був учасником угруповання 8-Digits Team, пов’язаного з програмами-вимагачами INC і Lynx.

За звинуваченням, співучасники атакували установи щонайменше у шести американських штатах, викрадали дані та вимагали гроші, погрожуючи оприлюднити конфіденційну інформацію.

У Мін’юсті США заявили, що фігуранти стверджували, що мають понад 50 терабайтів даних, зокрема понад 70 мільйонів медичних записів.

За оцінкою ФБР, загальна сума висунутих вимог викупу перевищила 500 мільйонів доларів.

"Підсудного звинувачують в участі в одній із наймасштабніших крадіжок медичних даних за останні десятиліття", — заявив помічник генерального прокурора Кримінального відділу Ендрю Тайсен Дува.

Розслідування справи проводить ФБР.

Директор ФБР Кеш Пател назвав цю справу "частиною найактивнішої в історії ФБР роботи з партнерами, спрямованої на повернення втікачів до Сполучених Штатів".

Хлиновському висунули обвинувачення у змові з метою комп’ютерного шахрайства та крадіжки особистих даних, шахрайстві з використанням електронних комунікацій, вимаганні, відмиванні коштів, а також погрозах оприлюднити інтимні зображення без згоди. У разі визнання винним йому загрожує до 27 років ув’язнення, мовиться у заяві Мінюсту.

Після екстрадиції чоловік постав перед федеральним судом у місті Ноксвілл, штат Теннессі. Розгляд справи призначено на 19 січня 2027 року.

Підсудний вважається невинуватим, доки його провину не доведуть у суді.