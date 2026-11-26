У День подяки у США посол США в НАТО Метью Вітакер подякував американським військовослужбовцям, які служать у країнах НАТО та в інших частинах світу.

Він відзначив їхню службу далеко від дому, внесок у спільну безпеку та зміцнення Альянсу.

"В час, коли багато американців збираються вдома з рідними та друзями, щоб відсвяткувати цей день, чимало з вас продовжують служити далеко від дому — стоять на варті, захищаючи нашу спільну безпеку та зміцнюючи зв’язки в межах Альянсу. Ваша відданість справі, готовність до самопожертви, професіоналізм і вірність обов’язку не залишаються непоміченими", - відзначив Вітакер.

Держсекретар США Марко Рубіо у привітанні назвав американське громадянство особливим даром і побажав американцям щасливого Дня подяки.

Президент США Дональд Трамп у привітанні, розміщеному на офіційній сторінці Білого дому цього дня оприлюднив повідомлення, в якому пов’язав День подяки з вірою, родинною єдністю та 250-річчям незалежності США. У заяві також подякували військовим за службу та захист країни.

"У цей День подяки ми підтримуємо улюблену американську традицію, яка є старшою за саму державу. Нехай ми лишатимемося непохитними у нашій місії відновити американську велич, вірними у відданості Всемогутньому Богу і об'єднані у рішучості зберегти Його благословення свободою та процвітанням на століття наперед", - заявив Трамп.

Наголос президента на релігійному аспекті свята привернув увагу ЗМІ, які вказують на існування дебатів у США навколо ролі релігії у американському державному управлінні та політиці.

Президент США також опублікував привітання патріотів США у соцмережі Truth Social. Допис також містить політичні звинувачення на адресу опонентів, журналістів та іммігрантів.

"З Днем подяки всіх американських патріотів, які так наполегливо працювали, щоб зробити нашу країну великою! - пише президент Трамп. - Також хочу привітати з Днем подяки тих, хто так завзято намагався схилити нашу країну до радикального ультралівого курсу".

Привітали американців із Днем подяки і президент України Володимир Зеленський та Міністерство оборони України, вони подякували США за підтримку України.

Зеленський зазначив, що після російських атак українці відчувають підтримку американських друзів. Він висловив сподівання, що Україна збереже незалежність і що настане мир.

"Так само, як ви сьогодні даєте нам силу, наша мужність і любов до свободи завжди даватимуть силу вам", - заявив президент України у соцмережі Х.

"Після кожної російської атаки ми знову стаємо на ноги, і це можливо, зокрема, і завдяки тому, що ми відчуваємо підтримку багатьох наших американських друзів. Українці хочуть того, чого хоче будь-яка нормальна нація, будь-яка нормальна сім'я: мати змогу об'єднатися як родина в мирі, без нападів, без небезпеки, просто відчути тепло перебування з близькими, відсвяткувати досягнення своїх дітей, подякувати своїм батькам", - сказав Зеленський у відеозверненні.

"Мільйони наших людей не можуть сьогодні це зробити через цю жорстоку російську війну, і ми хочемо покласти край цій війні. Ми робимо все можливе, щоб це сталося. І я вірю, що одного дня це станеться. Буде мир. Україна збереже свою незалежність, і я сподіваюся, що зможу подякувати вам за це у м.Вашингтоні", - мовиться у заяві українського президента.

Міноборони України у привітальній заяві нагадало, що США підтримують Україну з 2014 року, а особливо — після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му.

Відомство подякувало американським волонтерам, ветеранам, громадам, компаніям і державним службовцям, які допомагають Україні захищати свою землю та піклуватися про людей.

"Ваша допомога — це внесок у спільну безпеку вільного світу. Від усієї України — дякуємо", - мовиться у заяві.

Щороку США відзначають День подяки в четвертий четвер листопада. Часто цього дня у привітаннях згадують військових, тому що багато з них змушені відзначати цей день далеко від дому — на військових базах або під час служби за кордоном.