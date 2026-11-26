Ціни на нафту залишалися стабільними під час святкування Дня подяки, попри посилення атак на комерційні судна в Ормузькій протоці — морському коридорі, через який проходило близько п’ятої частини світових енергоресурсів.

У четвер військові Ірану заявили, що два танкери загорілися після зіткнення з морськими мінами на північ від порту Хасаб в Омані під час проходження протокою. Державне інформаційне агентство Ірану повідомило, що танкери намагалися пройти "незатвердженим і небезпечним маршрутом".

Іранське інформаційне агентство IRNA також стверджувало, що одне із суден було супертанкером, який перевозив понад два мільйони барелів сирої нафти, і його охопило полум’я.

У четвер Британська організація з питань морської торгівлі (UKMTO) повідомила про інцидент за 18 морських миль на схід від Хасаба, Оман. За її даними, днем раніше танкер, який прямував із протоки, був уражений невідомим снарядом. UKMTO повідомила, що всі члени екіпажу перебувають у безпеці.

Це вже шостий інцидент в Ормузькій протоці та поблизу неї, про який UKMTO повідомила цього тижня. Крім того, Міжнародна морська організація ООН (IMO) зафіксувала 15 підтверджених інцидентів із суднами в період із 1 до 20 листопада.

За даними IMO, 10 із цих інцидентів сталися в протоці та поблизу неї, тоді як ще п’ять атак відбулися в Аравійському морі, а також поблизу узбережжя Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Попри посилення атак на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці та поблизу неї, ціни на нафту залишалися стабільними. Через цю протоку проходить близько п’ятої частини світових поставок енергоносіїв та інших стратегічних ресурсів.

Міжнародний еталонний сорт нафти Brent у четвер коштував 94,96 долара за барель, що на 0,37% більше. Американська еталонна нафта West Texas Intermediate (WTI) торгувалася на рівні 84,44 долара за барель, знизившись на 0,91%.

Ціни все ще залишаються вищими, ніж до початку спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого, але нижчими за пікові показники, зафіксовані в березні та квітні.

Американські посадовці, а також командувач Збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер неодноразово заявляли, що американські сили допомогли забезпечити щоденне проходження протокою мільйонів барелів сирої нафти, водночас позбавляючи Іран можливості отримувати прибуток від власної нафти.

У середу міністр фінансів США Скотт Бессент оцінив вплив американської морської блокади на Іран. Він заявив, що Тегеран не зміг завантажити жодного танкера відтоді, як у серпні Сполучені Штати розпочали кампанію економічного тиску.

"Іранський режим — це корабель, що тоне, — написав він у дописі на платформі X. — В Ірану не залишилося ані краплі нафти на морі, яку він міг би продати".

Президент США Дональд Трамп заявив, що ціни на нафту різко впадуть після завершення конфлікту США з Іраном, хоча конкретних термінів він не назвав.

У середу в Маямі Трамп зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та зазначив, що Іран був однією з головних тем, які обговорювали два лідери.